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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Entenda as novas regras adotas no Brasileirão para combater a cera e aumentar o tempo de bola rolando

Brasileirão

Pacote de mudanças entra em vigor a partir da 23ª rodada da Série A e prevê punições para atrasos em laterais, tiros de meta, substituições e atendimentos médicos

O Brasileirão pode começar, a partir deste fim de semana, uma nova era no combate ao antijogo. A partir da 23ª rodada da Série A, entra em vigor um pacote de mudanças aprovado pelos clubes das duas principais divisões nacionais com o objetivo de reduzir a cera e aumentar o tempo de bola rolando.

A maior parte das medidas foi testada na última Copa do Mundo e agora será incorporada ao futebol brasileiro. Entre as novidades, estão contagens regressivas para cobranças de laterais e tiros de meta, limite para a saída de jogadores substituídos e uma espera mínima de um minuto para atletas que deixarem o campo para atendimento médico.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu como meta elevar o tempo de bola em jogo na Série A dos atuais 52min54s para 57 minutos. A marca representaria um aumento de aproximadamente 9%.

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  • imago-sport-1080568659.jpgTheNews2

    Atendimento médico passa a deixar o time com um jogador a menos

    Uma das mudanças com maior potencial de impacto será aplicada aos atendimentos médicos. A partir de agora, se um jogador pedir assistência dentro de campo, ele terá de permanecer fora por pelo menos 60 segundos antes de retornar.

    Na prática, a equipe ficará com um jogador a menos durante esse período. A medida busca evitar que supostas lesões sejam utilizadas para interromper o jogo e permitir que treinadores aproveitem a paralisação para transmitir instruções.

    A regra também vale para goleiros. Quando o arqueiro precisar de atendimento, um jogador de linha será retirado temporariamente para que a equipe fique com dez atletas durante um minuto. A situação é diferente do protocolo utilizado na Copa do Mundo, mas a mesma regra será adotada na Inglaterra e na Espanha na próxima temporada.

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  • Atletico Mineiro v Santos - Brasileirao 2021Getty Images Sport

    Quem deixa o campo quando o goleiro recebe atendimento?

    Há duas possibilidades para definir o jogador que sairá temporariamente quando o goleiro for atendido.

    O treinador poderá indicar, em até dez segundos, qual jogador de linha deixará o campo. Caso isso não aconteça, o capitão deverá sair assim que o departamento médico entrar para realizar o atendimento.

    Se o próprio goleiro for o capitão, será retirado um jogador de linha previamente sorteado.

    A CBF considera que a mudança pode reduzir especialmente as interrupções provocadas por supostas lesões de goleiros, um dos principais focos do departamento de arbitragem no combate à cera.

  • Internacional v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Cinco segundos para cobrar lateral e tiro de meta

    As cobranças de lateral e tiro de meta também terão novos limites de tempo.

    Quando o árbitro identificar que um jogador está atrasando deliberadamente um lateral, poderá apitar e iniciar uma contagem regressiva visual de cinco segundos, mostrando os dedos da mão.

    Se o jogador não realizar a cobrança dentro do prazo, a posse será invertida: o adversário ganhará o direito de cobrar o lateral.

    No tiro de meta, o procedimento será semelhante. Depois do apito e da contagem de cinco segundos, se a cobrança não for executada, a punição será mais severa: o adversário ganhará um escanteio.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Substituições também terão contagem regressiva

    Outra fonte tradicional de perda de tempo passará a ser controlada de maneira mais rígida.

    O jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo depois que o quarto árbitro levantar a placa indicando a alteração. Nos cinco segundos finais, o árbitro fará uma contagem visual com a mão.

    A exceção será para atletas lesionados que claramente não tenham condições de sair do campo por conta própria.

    Caso o jogador demore de maneira deliberada, o substituto terá de esperar um minuto para entrar. Com isso, a equipe ficará temporariamente com um atleta a menos.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    A chamada "Lei Vini Jr."

    O novo pacote também inclui uma mudança relacionada ao comportamento dos jogadores durante provocações e discussões.

    Jogadores, suplentes ou atletas substituídos poderão ser expulsos caso cubram a boca ao se comunicar com um adversário de maneira considerada provocativa, depreciativa ou inflamatória.

    A medida ficou conhecida como "Lei Vini Jr." e busca coibir comportamentos que dificultem a identificação do conteúdo de uma provocação durante uma discussão em campo.

  • imago-sport-1080545864.jpgSports Press Photo

    VAR ganha nova possibilidade de intervenção

    O protocolo do VAR também será ampliado. Além das situações já previstas como gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e erros de identificação, a tecnologia poderá atuar quando o árbitro aplicar equivocadamente um segundo cartão amarelo que resulte na expulsão de um jogador.

    A mudança ganhou destaque na Copa do Mundo em um lance envolvendo Embolo, da Suíça, contra a Argentina, nas quartas de final.

    Nesses casos, por se tratar de um erro objetivo, o VAR poderá comunicar diretamente a arbitragem, sem que o árbitro precise necessariamente se dirigir ao monitor à beira do campo para interpretar o lance.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Escanteios poderão ser revisados a partir de 2027

    Outra ampliação do VAR já está prevista para 2027. A tecnologia poderá revisar um escanteio concedido por engano quando a decisão tiver consequência direta em um gol ou pênalti.

    Um exemplo ocorreu na Copa do Mundo, em um gol da Noruega contra a Inglaterra, nas quartas de final, que acabou anulado.

    Assim como na regra do segundo cartão amarelo, a proposta é corrigir erros objetivos sem exigir que o árbitro faça uma revisão no monitor.

  • imago-sport-1080856222.jpgSports Press Photo

    Brasil está atrás das principais ligas em tempo de bola

    Os números apresentados pela CBF ajudam a explicar a necessidade das mudanças. Atualmente, a Série A brasileira registra 52min54s de bola rolando por partida, desempenho superior apenas ao da Argentina entre as principais competições analisadas.

    Veja a média registrada nas ligas:

    - MLS (Estados Unidos): 57min12s

    - Bundesliga (Alemanha): 56min18s

    - Ligue 1 (França): 56min17s

    - Premier League (Inglaterra): 55min23s

    - La Liga (Espanha): 55min09s

    - Serie A (Itália): 54min28s

    - Brasileirão Série A: 52min54s

    - Brasileirão Série B: 51min09s

    - LPF Apertura (Argentina): 50min02s

    A meta inicial da CBF é chegar a 57 minutos de bola rolando na Série A. Para isso, porém, a entidade entende que não basta apenas aplicar as novas punições.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Arbitragem e jogadores terão papel decisivo

    A CBF calcula que há espaço para recuperar pelo menos 6min22s de bola em jogo considerando quatro fontes de paralisação: faltas, reposições de bola, atendimentos médicos e uso do VAR.

    Segundo o estudo apresentado pela entidade, são perdidos, em média, 203 segundos com faltas, 113 segundos nas reposições de bola, 50 segundos em atendimentos médicos e 16 segundos com o VAR.

    Somados, esses períodos representam 382 segundos, ou 6min22s. Se todo esse tempo fosse recuperado, o Brasileirão chegaria a 59min16s de bola rolando.

    Por isso, além das novas regras, a CBF aposta em uma mudança de comportamento de árbitros e jogadores. A redução das faltas, a agilidade nas cobranças, a diminuição das interrupções médicas e a maior objetividade nas revisões do VAR serão fundamentais para que o futebol brasileiro consiga, de fato, aumentar o tempo de bola em jogo.