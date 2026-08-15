Entenda as novas regras adotas no Brasileirão para combater a cera e aumentar o tempo de bola rolando

O Brasileirão pode começar, a partir deste fim de semana, uma nova era no combate ao antijogo. A partir da 23ª rodada da Série A, entra em vigor um pacote de mudanças aprovado pelos clubes das duas principais divisões nacionais com o objetivo de reduzir a cera e aumentar o tempo de bola rolando.

A maior parte das medidas foi testada na última Copa do Mundo e agora será incorporada ao futebol brasileiro. Entre as novidades, estão contagens regressivas para cobranças de laterais e tiros de meta, limite para a saída de jogadores substituídos e uma espera mínima de um minuto para atletas que deixarem o campo para atendimento médico.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu como meta elevar o tempo de bola em jogo na Série A dos atuais 52min54s para 57 minutos. A marca representaria um aumento de aproximadamente 9%.