Entenda a maldição da estátua de Rocky Balboa que a torcida brasileira não quer repetir

A poucos quilômetros do estádio que receberá Brasil x Haiti pela Copa do Mundo, um dos pontos turísticos mais famosos da Filadélfia também virou motivo de preocupação entre os torcedores brasileiros. A estátua de Rocky Balboa, eternizada pelos filmes estrelados por Sylvester Stallone, carrega uma superstição que atravessa gerações e que muitos preferem não desafiar.

Segundo uma crença popular entre os fãs de esportes da cidade, vestir Rocky com a camisa de uma equipe visitante é praticamente um convite ao azar. O histórico recente ajuda a alimentar a fama: diversas equipes que participaram da brincadeira acabaram derrotadas logo depois.

Por isso, às vésperas do duelo contra o Haiti, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos, torcedores da seleção tratam o assunto com seriedade e fazem campanha para que ninguém coloque a Amarelinha na famosa estátua.

A chamada "maldição de Rocky" ganhou notoriedade nacional nos Estados Unidos em 2018. Naquele ano, torcedores do Minnesota Vikings vestiram a estátua com as cores da equipe antes da final da Conferência Nacional da NFL. O resultado foi uma derrota por 38 a 7 para o Philadelphia Eagles.

Pouco depois, a história se repetiu com o New England Patriots. Antes do Super Bowl, Rocky apareceu usando a camisa número 12 de Tom Brady. No jogo decisivo, os Eagles venceram por 41 a 33 e conquistaram o primeiro título da franquia.

Desde então, a lista de vítimas aumentou. New York Giants, Minnesota Vikings, New England Patriots, San Francisco 49ers e Washington Commanders são alguns dos times frequentemente citados pelos torcedores locais como exemplos da superstição funcionando.

E a "zica" já teria feito sua primeira vítima nesta Copa do Mundo. Antes da estreia contra a Costa do Marfim, torcedores do Equador colocaram a camisa da seleção na estátua. O resultado foi uma derrota por 1 a 0, com gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo.