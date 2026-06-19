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Brasileiros estatua rocky balboaGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Entenda a maldição da estátua de Rocky Balboa que a torcida brasileira não quer repetir

Brasil
Copa do Mundo

Jogo do Brasil será na Filadélfia, onde fica a famosa obra do herói do cinema americano

A poucos quilômetros do estádio que receberá Brasil x Haiti pela Copa do Mundo, um dos pontos turísticos mais famosos da Filadélfia também virou motivo de preocupação entre os torcedores brasileiros. A estátua de Rocky Balboa, eternizada pelos filmes estrelados por Sylvester Stallone, carrega uma superstição que atravessa gerações e que muitos preferem não desafiar.

Segundo uma crença popular entre os fãs de esportes da cidade, vestir Rocky com a camisa de uma equipe visitante é praticamente um convite ao azar. O histórico recente ajuda a alimentar a fama: diversas equipes que participaram da brincadeira acabaram derrotadas logo depois.

Por isso, às vésperas do duelo contra o Haiti, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos, torcedores da seleção tratam o assunto com seriedade e fazem campanha para que ninguém coloque a Amarelinha na famosa estátua.

A chamada "maldição de Rocky" ganhou notoriedade nacional nos Estados Unidos em 2018. Naquele ano, torcedores do Minnesota Vikings vestiram a estátua com as cores da equipe antes da final da Conferência Nacional da NFL. O resultado foi uma derrota por 38 a 7 para o Philadelphia Eagles.

Pouco depois, a história se repetiu com o New England Patriots. Antes do Super Bowl, Rocky apareceu usando a camisa número 12 de Tom Brady. No jogo decisivo, os Eagles venceram por 41 a 33 e conquistaram o primeiro título da franquia.

Desde então, a lista de vítimas aumentou. New York Giants, Minnesota Vikings, New England Patriots, San Francisco 49ers e Washington Commanders são alguns dos times frequentemente citados pelos torcedores locais como exemplos da superstição funcionando.

E a "zica" já teria feito sua primeira vítima nesta Copa do Mundo. Antes da estreia contra a Costa do Marfim, torcedores do Equador colocaram a camisa da seleção na estátua. O resultado foi uma derrota por 1 a 0, com gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo.

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  • Torcida brasileira estatua Rocky BalboaGetty Images

    Campanha da torcida contra a estátua

    Com a seleção prestes a atuar na Filadélfia, grupos de brasileiros que acompanham o Mundial iniciaram uma campanha para evitar qualquer risco.

    O Movimento Verde e Amarelo publicou um alerta nas redes sociais pedindo que nenhum torcedor coloque a camisa do Brasil na estátua de Rocky Balboa.


    Em conversa com a ESPN, um torcedor resumiu o sentimento compartilhado por boa parte dos brasileiros presentes na cidade.

    "Toda superstição em Copa do Mundo é válida. Está proibido vestir o Rocky de Brasil. Vista de Argentina, Noruega, Portugal. Brasil, não."

    Mesmo com a partida marcada apenas para a noite desta sexta-feira, diversos torcedores já passaram pela região da estátua nos últimos dias para registrar fotos e acompanhar o movimento.

    Além de Brasil e Haiti, outras seleções que atuarão na Filadélfia durante o Mundial também podem acabar esbarrando na superstição local. França, Iraque, Curaçao, Croácia e Gana têm compromissos programados na cidade ao longo da competição.

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  • Brazilian Fans Gather in Philadelphia Ahead of Match Against HaitiGetty Images Sport

    Levando a maldição para a Argentina

    Se alguns brasileiros evitam qualquer contato da seleção com Rocky Balboa, outros resolveram usar a superstição a seu favor.

    Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um torcedor brasileiro vestindo a estátua com uma camisa da Argentina. A ação arrancou risadas e comentários de torcedores que acreditam na famosa "maldição".


    Localizada em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, a estátua é um dos principais cartões-postais da cidade. Todos os anos, milhares de visitantes repetem a tradicional corrida pelas escadarias eternizada nos filmes da franquia Rocky.

    A superstição voltou ao centro das atenções justamente durante esta Copa. No último domingo, torcedores equatorianos colocaram a camisa de sua seleção na estátua antes do duelo contra a Costa do Marfim. Apesar de uma atuação competitiva, o Equador acabou castigado nos minutos finais e saiu derrotado por 1 a 0.

    Coincidência ou não, muitos brasileiros preferem não descobrir a resposta. Afinal, em Copa do Mundo, qualquer superstição parece ganhar força.

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