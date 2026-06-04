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Lucas Flora, pelas categorias de base do CorinthiansReprodução/Instagram
Pedro Augusto Dias

Entenda o caso Lucas Flora: família sinaliza saída de joia de 12 anos do Corinthians

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Considerado uma das maiores promessas da base alvinegra, Lucas Flora virou alvo de uma disputa entre família e Corinthians após ficar sem atuar em competições oficiais nesta temporada; clube e responsáveis apresentam versões diferentes sobre o impasse

A situação envolvendo Lucas Flora ganhou repercussão nesta semana após a família do meia de 12 anos anunciar a decisão de encerrar sua trajetória nas categorias de base do Corinthians. Apontado como uma das principais promessas da geração alvinegra, o jogador está no centro de uma divergência que envolve questões administrativas, registros federativos, utilização esportiva e o cumprimento de acordos firmados entre as partes.

A polêmica veio à tona depois que Flávio Flora, pai do atleta, divulgou uma carta aberta relatando uma série de problemas enfrentados pelo filho ao longo dos últimos meses. O Corinthians, por sua vez, respondeu oficialmente e contestou diversos pontos apresentados pela família.

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  • O que motivou o impasse

    O principal motivo do conflito está relacionado à ausência de Lucas Flora em competições oficiais durante a temporada de 2026. Segundo a família, o jogador não foi inscrito no Campeonato Paulista de sua categoria nem participou de torneios organizados pelo clube neste ano.

    Os responsáveis pelo atleta afirmam ainda que o registro junto à Federação Paulista de Futebol e à CBF não foi renovado, o que teria deixado o garoto sem vínculo esportivo ativo para atuar oficialmente pelo Corinthians.

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    Outro ponto de atrito envolve as negociações sobre o futuro contratual do jogador. A família sustenta que havia um entendimento para discutir questões ligadas a contratos de formação apenas quando o atleta completasse 14 anos. Já o clube buscava avançar em tratativas relacionadas à permanência da promessa no projeto de formação alvinegro.

    A divergência se tornou pública após meses de tentativas de entendimento sem consenso entre as partes.

    • Publicidade

  • Carta da família de Lucas Flora na íntegra

    “Ficamos em silêncio durante todo esse período por respeito ao nosso filho e também ao momento vivido pelo clube. No entanto, diante dos inúmeros questionamentos da torcida e da circulação de informações que não refletem a realidade dos fatos, entendemos ser necessário esclarecer a situação com transparência e respeito.

    Em 2026, Flora não foi relacionado para nenhuma competição de sua categoria e também não foi inscrito no Campeonato Paulista, principal torneio das categorias de base do país, em nenhuma categoria do clube.

    Além disso, verificamos que, desde dezembro do ano passado, o atleta não possui vínculo ativo junto à CBF e à Federação Paulista de Futebol pelo Corinthians. Mesmo com toda a documentação tendo sido entregue no prazo, o registro do atleta não foi renovado, deixando-o sem vínculo esportivo formal com o clube.

    Em reunião, fomos informados de que a ausência de registro teria ocorrido por falhas internas e problemas de comunicação envolvendo os responsáveis pela documentação das categorias de base.

    Publicamente, porém, foi apresentada outra versão: a de que o atleta só seria registrado caso a família abrisse mão do contrato de imagem vigente para, então, assinar um contrato de formação, sob a alegação de que o clube não teria condições de cumprir o acordo anterior.

    É importante esclarecer que já existia um entendimento entre as partes de que qualquer tratativa envolvendo contrato de formação ou questões financeiras ocorreria apenas quando Flora completasse 14 anos, em 2028, e não agora, aos 12 anos de idade.

    Também não corresponde à realidade a informação de que a família teria exigido participação do atleta em campanhas de lançamento de camisas. Até porque o contrato de imagem foi oferecido pelo próprio clube, que enxergou potencial no uso da imagem do atleta, que, inclusive, é patrocinado pela mesma fornecedora de material esportivo do Corinthians.

    Mesmo diante da ausência de registro e das dificuldades enfrentadas no processo, a família manteve todos os seus compromissos, levando Flora diariamente aos treinos e às demais atividades do clube, sempre acreditando no processo de formação e no sonho do seu filho.

    Ao longo desses anos, sempre priorizamos os desejos e as escolhas do nosso filho, deixando de lado outras possibilidades que poderiam ser mais vantajosas para sua carreira. Ainda assim, o clube volta a cometer falhas no processo de formação dele.

    Não podemos permitir que um período tão importante da vida de uma criança seja perdido em meio a erros que se repetem.

    Antes de ser jogador do Corinthians, Flora precisa ter garantido o direito de ser jogador de futebol. E hoje, infelizmente, esse direito vem sendo comprometido pela ausência das condições mínimas necessárias para que ele possa fazer o que mais ama: jogar bola.

    Esperamos que os responsáveis tenham mais consciência sobre o impacto de situações como essa, que não apenas afetam sonhos de crianças e famílias, mas também comprometem a formação de possíveis ativos para o próprio clube.

    Sabemos que, diante da grandeza do Corinthians, qualquer posicionamento ou justificativa dos responsáveis terá naturalmente mais força do que a palavra de uma família. Ainda assim, acreditamos ser importante esclarecer os fatos com respeito e honestidade.

    Também esperamos sinceramente que a decisão da família de seguir, até aqui, sem empresários conduzindo a carreira do Flora, não tenha influenciado, de nenhuma forma, na condução dessa situação.

    Foram seis anos honrando essa camisa com orgulho. Infelizmente, essa história não seguiu o caminho que o nosso pequeno sonhava, mas seguimos acreditando que a vida ainda pode reservar novos caminhos e novas oportunidades no futuro. Quem sabe!

    Independentemente de toda essa situação, somos gratos ao Corinthians como instituição, à sua história e à sua fiel torcida de milhões de apaixonados, assim como nós, que o clube representa. Seguimos torcendo para que o mesmo supere este momento e volte a viver dias melhores, porque o Corinthians sempre será patrimônio do povo.

    Ninguém é maior que o clube. Assim como ninguém é maior que o amor de um pai e de uma mãe por um filho.

    Te amamos, Flora. Vai dar tudo certo."

  • Nota oficial do Corinthians na íntegra

    "O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer que recebeu com surpresa as declarações dadas pelo sr. Flávio de Souza Flora, pai de um atleta integrante da equipe Sub-12, em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (3), no qual justifica a saída do jogador das categorias de base do Clube.

    O Corinthians não deixou de inscrever o atleta na Federação Paulista de Futebol deliberadamente. Para que o procedimento fosse realizado, era necessário o envio de documentação por parte dos representantes do jogador. No entanto, essa documentação foi encaminhada apenas em 25 de fevereiro, mais de dois meses após a primeira solicitação feita pelo Departamento de Formação de Atletas, que reiterou o pedido em diversas oportunidades: 02/01, 09/01, 17/01, 30/01 e 04/02/2026, sem obter resposta.

    É importante salientar que, para que o registro seja efetivado junto à Federação Paulista de Futebol, é indispensável que os pais assinem a ficha cadastral da entidade, o que não ocorreu até o presente momento.

    Também não procede a afirmação de que o Corinthians tenha exigido a rescisão do contrato de direito de imagem do atleta.

    O Corinthians informa, ainda, que tomou conhecimento de que o Sr. Flávio de Souza Flora realizou contatos com ao menos duas equipes da primeira divisão sem a anuência prévia do Clube, apesar da existência de contrato vigente entre as partes.

    Cabe destacar que o atleta não comparece aos treinamentos há mais de um mês, sem apresentação de justificativa.

    Ainda assim, o Corinthians continuou cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, por entender que seria possível construir uma solução consensual que preservasse os interesses de todas as partes envolvidas, especialmente os do jovem atleta.

    Diante dos fatos, o Clube entende que a iniciativa de encerramento da relação contratual partiu da família do jogador.

    Por fim, o Corinthians esclarece que buscará resguardar seus direitos e interesses na forma prevista em contrato, inclusive em relação aos valores pactuados, caso a família opte pela rescisão do contrato de direito de imagem que vincula o atleta ao Clube."

  • Promessa da base já esteve perto do Palmeiras

    Não é a primeira vez que o futuro de Lucas Flora gera movimentação nos bastidores. Em 2024, o meia esteve próximo de trocar o Corinthians pelo Palmeiras após receber uma proposta para mudar de clube.

    Na ocasião, dirigentes alvinegros conseguiram convencer a família a manter o atleta no Parque São Jorge. Desde sua chegada ao Corinthians, em 2021, Flora acumulou notoriedade dentro e fora de campo. Além do desempenho esportivo, construiu forte presença nas redes sociais, reunindo centenas de milhares de seguidores e atraindo interesse comercial desde muito cedo.