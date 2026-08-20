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imago-sport-1080438761.jpgNicolo Campo
Gabriel Marin

Entenda o acordo de Ronaldinho Gaúcho com clube da terceira divisão italiana

Ronaldinho
Ravenna

Aos 46 anos, ex-melhor do mundo se torna acionista do Ravenna e tem retorno aos gramados previsto em partida oficial; clube aposta na imagem do brasileiro para impulsionar projeto de crescimento

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. Onze anos depois de anunciar a aposentadoria e após sua última partida oficial, pelo Fluminense, em 2015, o ex-meia desembarcou nesta quinta-feira (20) na Itália para iniciar uma nova etapa no Ravenna, clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Italiano.

Aos 46 anos, o brasileiro terá um papel que vai muito além dos gramados. Ronaldinho se tornou acionista do Ravenna e será uma das principais figuras de um projeto comandado pelo empresário Ignazio Cipriani, que assumiu o controle da equipe em 2024 e pretende recolocar o clube nos holofotes do futebol italiano.

O acordo prevê ainda que o "Bruxo" dispute ao menos uma partida oficial pelo clube. A ideia, segundo Cipriani, é que Ronaldinho tente marcar aquele que pode ser o último gol de sua carreira.

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  • FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISINGAFP

    Ronaldinho será jogador e acionista

    O retorno do brasileiro não se resume a uma contratação convencional. Ronaldinho passou a integrar o grupo de acionistas do Ravenna, em um acordo que combina investimento, participação institucional e uma volta simbólica aos gramados.

    A presença do ex-jogador faz parte de uma estratégia para aumentar a visibilidade do clube e atrair novos investimentos. O Ravenna atravessou períodos de dificuldades financeiras e administrativas e busca reconstruir sua estrutura.

    Para Cipriani, a participação de Ronaldinho é uma peça central desse projeto. O empresário afirma que o acordo não é apenas uma ação de marketing e que o brasileiro efetivamente entrará em campo em uma partida profissional oficial.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pelo menos um jogo está previsto

    O ponto mais chamativo do acordo é justamente o retorno de Ronaldinho aos gramados.

    A diretoria do Ravenna pretende inscrever o brasileiro na competição e prevê sua participação em pelo menos uma partida oficial. A data, porém, ainda não foi divulgada, assim como as condições da participação.

    O clube já tem compromisso marcado pela abertura da temporada. O Ravenna enfrenta o Regianna na próxima segunda-feira (24), mas Ronaldinho não deve fazer sua reestreia nesse confronto.

    A promessa, portanto, é de que o brasileiro tenha uma oportunidade específica para voltar a disputar uma partida profissional mais de uma década depois de sua última atuação.

    O retorno tem também um componente simbólico. Segundo Cipriani, Ronaldinho decidiu aceitar o desafio para proporcionar um momento especial à cidade e ao novo clube.

    A intenção é que o brasileiro entre em campo em uma partida oficial e tente marcar o último gol de sua carreira.

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    Projeto prevê ações de marketing e eventos

    A participação de Ronaldinho não ficará restrita ao futebol. O acordo também prevê a presença do brasileiro em campanhas publicitárias, ações promocionais e eventos internacionais relacionados ao Ravenna.

    O clube pretende explorar a dimensão global da imagem do ex-jogador para aumentar sua exposição e atrair parceiros comerciais.

    A estratégia também inclui a realização de eventos e iniciativas voltadas à promoção da marca Ravenna. A expectativa da diretoria é transformar a presença do brasileiro em uma ferramenta para ampliar o alcance do projeto esportivo e financeiro.

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    Amizade com o dono pesou na decisão

    A relação pessoal entre Ronaldinho e Ignazio Cipriani também foi importante para o acordo. A amizade entre os dois e a identificação do brasileiro com o projeto apresentado pelo empresário ajudaram a viabilizar a parceria.

    Ronaldinho aceitou o desafio com a proposta de contribuir para o crescimento do Ravenna e, ao mesmo tempo, inspirar jovens jogadores na Itália.

    Cipriani, por sua vez, vê no ex-melhor do mundo uma figura capaz de ajudar o clube a alcançar um patamar que atualmente parece distante: a elite do futebol italiano.

  • imago-sport-1074289823.jpgIPA Sport

    Ravenna busca voltar a crescer

    O Ravenna não é um clube sem história no futebol italiano. A equipe já disputou a segunda divisão do país durante a década de 1990, mas passou por dificuldades que a afastaram dos principais palcos nacionais.

    Atualmente na Série C, a terceira divisão italiana, o clube tenta iniciar um processo de reconstrução esportiva e financeira.

    A competição reúne equipes tradicionais, como Pescara, Perugia, Spezia e Livorno. É nesse cenário que Ronaldinho deverá fazer sua volta ao futebol profissional.

  • FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISINGAFP

    Apresentação terá seis mil torcedores

    A chegada de Ronaldinho já movimenta o Ravenna e a cidade italiana. A apresentação do brasileiro está prevista para um evento em um festival de praia, com expectativa de aproximadamente seis mil torcedores.

    O número dá uma dimensão do impacto que o retorno do ex-jogador provocou antes mesmo de sua estreia.

    Para o Ravenna, porém, o desafio será fazer com que a repercussão causada por Ronaldinho se transforme em resultados concretos. O clube aposta na imagem do brasileiro para atrair investimentos, recuperar prestígio e, no longo prazo, tentar subir de divisão.

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