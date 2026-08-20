Entenda o acordo de Ronaldinho Gaúcho com clube da terceira divisão italiana

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. Onze anos depois de anunciar a aposentadoria e após sua última partida oficial, pelo Fluminense, em 2015, o ex-meia desembarcou nesta quinta-feira (20) na Itália para iniciar uma nova etapa no Ravenna, clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Italiano.

Aos 46 anos, o brasileiro terá um papel que vai muito além dos gramados. Ronaldinho se tornou acionista do Ravenna e será uma das principais figuras de um projeto comandado pelo empresário Ignazio Cipriani, que assumiu o controle da equipe em 2024 e pretende recolocar o clube nos holofotes do futebol italiano.

O acordo prevê ainda que o "Bruxo" dispute ao menos uma partida oficial pelo clube. A ideia, segundo Cipriani, é que Ronaldinho tente marcar aquele que pode ser o último gol de sua carreira.