Aleksandar Pavlovic perseguiu Tom Bischof por meio campo até que, finalmente, conseguiu alcançá-lo. Sven Ulreich e Jonas Urbig pegaram seu colega goleiro Manuel Neuer de surpresa durante uma entrevista. Lennart Karl não se cansava da tradição de títulos do time de Munique: em ritmo acelerado, ele pegava novos copos de cerveja de trigo para jogá-los por toda parte.
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"Então vou ter problemas com a Torcida Sul": gestos comoventes na despedida de Leon Goretzka do FC Bayern
É claro que Leon Goretzka também não escapou, mas ele usou a cerveja de trigo da maneira certa. Enquanto seus colegas continuavam lavando o cabelo com afinco, Goretzka marchou com um copo cheio em direção à arquibancada sul e jogou a bebida nos ultras da primeira fila. Finalmente, a cerveja branca foi parar onde realmente deveria estar — em bocas sedentas, em vez de cabelos. Em seguida, Goretzka deu uma alegria ainda maior aos torcedores ao entregar a taça do campeonato a eles.
O próprio Goretzka subiu ao palco dos animadores e depois se misturou à Curva Sul; ele visivelmente apreciou o banho na multidão em vez de na cerveja de trigo (o que, aliás, Harry Kane achou bastante “frio”, como relatou mais tarde). “Isso me mostrou que eu fazia e faço parte da família aqui”, disse Goretzka em seguida. “Isso é algo de que me orgulho.” Ao mesmo tempo, com cerveja, o troféu do campeonato e seu jeito acessível, ele demonstrou aos torcedores sua gratidão pelo apoio nos últimos oito anos.
Foi o final comovente dessa tarde visivelmente emocionante para o meio-campista de 31 anos, na qual ele entrou em campo pela última vez na Allianz Arena. No próximo sábado, ainda haverá a final da Copa da Alemanha em Berlim contra o VfB Stuttgart, onde Goretzka poderá conquistar seu 16º título com o FC Bayern. Depois disso, ele deixará Munique sem custo de transferência, provavelmente rumo à Itália.
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Leon Goretzka foi o primeiro a erguer a taça do campeonato
A turnê de despedida de Goretzka começou no videogame. Junto com alguns colegas, ele ficou mais um pouco no ônibus da equipe após a chegada ao estádio. Por quê? “Pode parecer um pouco pouco romântico”, disse Goretzka. “Mas ficamos jogando Mario Kart.”
O clima ficou mais romântico durante o aquecimento, quando, em sua homenagem, soou pelos alto-falantes do estádio “Bochum”, de Herbert Grönemeyer, o hino não oficial de sua cidade natal, Bochum, e de seu clube de formação, o VfL Bochum. Apropriadamente, a torcida local mantém uma amizade com os Ultras do FC Bayern. No fundo da arquibancada sul, eles cantavam “Tief im Westen”, enquanto várias cachecóis vermelho-azuladas podiam ser vistas — uma delas foi colocada no pescoço de Goretzka mais tarde.
Imediatamente antes do apito inicial, Goretzka recebeu do presidente da diretoria Jan-Christian Dreesen, do diretor esportivo Max Eberl e do diretor técnico Christoph Freund uma colagem e um buquê de flores. O técnico Vincent Kompany o escalou, como era de se esperar, para o time titular, e ele agradeceu com a assistência para o gol de 4 a 1 de Harry Kane, o 104º ponto de Goretzka em 311 partidas pelo FC Bayern. Pouco depois, ele foi substituído em meio a cânticos e ovações de pé.
Após o fim da partida, os ultras do FC Bayern desenrolaram uma enorme faixa diante de toda a arquibancada sul, na qual se lia: “Garoto de Bochum de vermelho e branco – Obrigado pelos oito anos, Leon”. Na hora da cerimônia de entrega do troféu, o capitão nominal Manuel Neuer fez um grande gesto e deixou para Goretzka a honra de ser o primeiro a erguer a taça do campeonato.
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Qual será o futuro de Leon Goretzka?
Eberl elogiou Goretzka como uma “grande personalidade do FC Bayern”. Freund disse: “Ele é um profissional exemplar, uma figura extraordinária. Um exemplo para os jogadores de futebol, mas também para as pessoas em geral — de que é preciso persistir e acreditar em si mesmo quando as coisas ficam mais difíceis.” Durante seus oito anos no FC Bayern, Goretzka não viveu apenas bons momentos.
Como titular indiscutível e jogador de grande porte físico, ele foi um dos pilares da equipe que conquistou o sextuple em 2020. Posteriormente, porém, foi frequentemente considerado um jogador supervalorizado e candidato a ser vendido, um símbolo da estrutura salarial decadente do clube de Munique. No verão de 2024, o FC Bayern pressionou-o a se despedir; Kompany, por vezes, nem sequer o convocava para o elenco dos jogos. Goretzka, porém, permaneceu, continuou trabalhando sem se deixar abalar e, após algumas lesões de seus concorrentes, acabou recuperando tempo de jogo.
“Ele passou por momentos difíceis. Isso sempre foi um pouco característico dele”, afirmou Jonathan Tah. “Quando se pensava que estava tudo acabado, ele simplesmente continuava e se reerguia sempre. Acho isso muito especial.” Neste verão, porém, Goretzka não teve mais escolha. Seu contrato está chegando ao fim, e o FC Bayern não lhe ofereceu renovação.
E agora? Supostamente, Goretzka está prestes a assinar com o AC Milan. “Ainda não me decidi de verdade”, disse ele. Em entrevista à Sky, Lothar Matthäus recomendou que ele fosse para a Itália, mas, brincando, defendeu o time azul de Milão, ou seja, seu próprio ex-clube, o Inter. Goretzka pensou nas cores do rival local de Munique, o TSV 1860, e respondeu sorrindo: “Então vou ter problemas com a torcida da Südkurve.” Lá, só o azul do Bochum é aceito.