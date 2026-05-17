É claro que Leon Goretzka também não escapou, mas ele usou a cerveja de trigo da maneira certa. Enquanto seus colegas continuavam lavando o cabelo com afinco, Goretzka marchou com um copo cheio em direção à arquibancada sul e jogou a bebida nos ultras da primeira fila. Finalmente, a cerveja branca foi parar onde realmente deveria estar — em bocas sedentas, em vez de cabelos. Em seguida, Goretzka deu uma alegria ainda maior aos torcedores ao entregar a taça do campeonato a eles.

O próprio Goretzka subiu ao palco dos animadores e depois se misturou à Curva Sul; ele visivelmente apreciou o banho na multidão em vez de na cerveja de trigo (o que, aliás, Harry Kane achou bastante “frio”, como relatou mais tarde). “Isso me mostrou que eu fazia e faço parte da família aqui”, disse Goretzka em seguida. “Isso é algo de que me orgulho.” Ao mesmo tempo, com cerveja, o troféu do campeonato e seu jeito acessível, ele demonstrou aos torcedores sua gratidão pelo apoio nos últimos oito anos.

Foi o final comovente dessa tarde visivelmente emocionante para o meio-campista de 31 anos, na qual ele entrou em campo pela última vez na Allianz Arena. No próximo sábado, ainda haverá a final da Copa da Alemanha em Berlim contra o VfB Stuttgart, onde Goretzka poderá conquistar seu 16º título com o FC Bayern. Depois disso, ele deixará Munique sem custo de transferência, provavelmente rumo à Itália.