"Então você fica frio como gelo": Deniz Undav inveja Harry Kane por uma habilidade muito especial

Ter essa calma diante do gol é “muito importante para um atacante, porque assim os chutes ficam mais precisos. E quando você treina isso todos os dias, você fica frio como gelo. E se eu tivesse um pouco disso, acredito que marcaria mais gols ou conseguiria marcar mais gols”, disse Undav.

Na final em Berlim, o atual campeão não tem “nada a perder contra o time com mais títulos, somos o azarão total”, disse o jogador de 29 anos: “Há um claro favorito, que é o FC Bayern. Não dá para fingir que não é assim, mas tudo pode acontecer em uma partida. Sabemos que podemos atrapalhá-los, podemos irritá-los. Vamos dar tudo de nós.”