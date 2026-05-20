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VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
SID

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"Então você fica frio como gelo": Deniz Undav inveja Harry Kane por uma habilidade muito especial

Copa da Alemanha
Stuttgart
Bayern de Munique
D. Undav
H. Kane

O atacante da seleção nacional Deniz Undav, do VfB Stuttgart, gostaria de aprender um pouco com o artilheiro Harry Kane, do FC Bayern.

"Ele tem uma calma diante do gol. Essa frieza. O que me chamou a atenção é que, em praticamente cada chute a gol, ele parece fazer uma breve pausa, respirar fundo e só então chutar", disse Undav à Sky antes do duelo entre os artilheiros na final da Copa da Alemanha, no sábado (20h/ARD e Sky).

  • Ter essa calma diante do gol é “muito importante para um atacante, porque assim os chutes ficam mais precisos. E quando você treina isso todos os dias, você fica frio como gelo. E se eu tivesse um pouco disso, acredito que marcaria mais gols ou conseguiria marcar mais gols”, disse Undav.

    Na final em Berlim, o atual campeão não tem “nada a perder contra o time com mais títulos, somos o azarão total”, disse o jogador de 29 anos: “Há um claro favorito, que é o FC Bayern. Não dá para fingir que não é assim, mas tudo pode acontecer em uma partida. Sabemos que podemos atrapalhá-los, podemos irritá-los. Vamos dar tudo de nós.”

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  • Deniz Undav: “Se ganharmos, todo mundo vai comer um döner”

    E depois disso, vai ter um döner dos vencedores de novo. “Em Berlim, com certeza. Se a gente ganhar, todo mundo vai comer um döner. Acho que não tem como escapar disso. Vou dar uma olhada em alguns vídeos do YouTube sobre os 5 melhores döner de Berlim antes e ver o que me agrada.”

    Depois disso, Undav vai para a Copa do Mundo com a Alemanha — com um novo contrato com o VfB no bolso? “Não há nada que impeça isso, já disse várias vezes que gosto de jogar aqui, gosto de estar aqui. Sinto-me como um morador de Stuttgart, mesmo não sendo. Não estamos tão distantes assim, talvez sejam apenas pequenas coisas.”

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