"Então vai ficar ainda mais caro": Konrad Laimer dirige-se a Uli Hoeneß em entrevista bem-humorada sobre as negociações contratuais com o FC Bayern

Por isso, nem foi preciso perguntar sobre o clima dentro do time. “Não fiquei nem dois segundos no vestiário”, explicou ele, deixando claro mais uma vez que não tinha percebido nada das comemorações que haviam acontecido até então. Em seguida, o clima incomumente descontraído levou o jogador da seleção austríaca a fazer uma declaração sobre Uli Hoeneß.

O presidente honorário do FCB havia criticado duramente, como de costume, as exigências salariais de Laimer nas negociações para a renovação de seu contrato, válido até 2027, antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG. “Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse Hoeneß à DAZN. Segundo informações, Laimer teria exigido recentemente um salário de 15 milhões de euros por ano. Até agora, o jogador de 28 anos ganha cerca de dez milhões de euros por temporada, incluindo bônus.

“Eu e o Uli sempre estivemos na mesma sintonia. Isso não é problema nenhum”, comentou Laimer, com um sorriso malicioso, quando questionado se iria discutir números com Hoeneß hoje. Ao ouvir a observação de que isso não se aplicaria à questão salarial, ele respondeu rindo: “É o que você acha, ou o quê?”. Mas a conversa noturna de Laimer ainda não havia terminado.