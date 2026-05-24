"Eu estava sozinho na sala de doping. Isso deveria ser proibido, essa merda", disse Laimer com um largo sorriso ao iniciar a conversa com os repórteres que o aguardavam nos bastidores do Estádio Olímpico, já tarde da noite, após a vitória do FC Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha, provocando gargalhadas.
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"Então vai ficar ainda mais caro": Konrad Laimer dirige-se a Uli Hoeneß em entrevista bem-humorada sobre as negociações contratuais com o FC Bayern
Por isso, nem foi preciso perguntar sobre o clima dentro do time. “Não fiquei nem dois segundos no vestiário”, explicou ele, deixando claro mais uma vez que não tinha percebido nada das comemorações que haviam acontecido até então. Em seguida, o clima incomumente descontraído levou o jogador da seleção austríaca a fazer uma declaração sobre Uli Hoeneß.
O presidente honorário do FCB havia criticado duramente, como de costume, as exigências salariais de Laimer nas negociações para a renovação de seu contrato, válido até 2027, antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG. “Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse Hoeneß à DAZN. Segundo informações, Laimer teria exigido recentemente um salário de 15 milhões de euros por ano. Até agora, o jogador de 28 anos ganha cerca de dez milhões de euros por temporada, incluindo bônus.
“Eu e o Uli sempre estivemos na mesma sintonia. Isso não é problema nenhum”, comentou Laimer, com um sorriso malicioso, quando questionado se iria discutir números com Hoeneß hoje. Ao ouvir a observação de que isso não se aplicaria à questão salarial, ele respondeu rindo: “É o que você acha, ou o quê?”. Mas a conversa noturna de Laimer ainda não havia terminado.
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FC Bayern: Konrad Laimer faz declarações bombásticas sobre as negociações do contrato
A situação é “muito tranquila”, enfatizou Laimer com certa sobriedade. “Já disse isso várias vezes. Sinto-me muito bem aqui. É divertido estar na equipe e agora vamos ver como as coisas vão se desenrolar.” A pergunta sobre por que ele estaria pedindo tanto dinheiro deu início a uma nova enxurrada de comentários.
“Você nem sabe o que estou pedindo”, rebateu Laimer, rindo novamente. “Sinceramente, nunca exigi nada, mas agora vamos ver para onde a viagem nos leva. Estou aqui há três anos e acabamos de conquistar a dobradinha. E ainda pretendo ganhar mais alguns títulos.” Segundo rumores, a diretoria do Bayern teria retomado as negociações com Laimer sobre uma renovação de contrato.
Laimer, porém, não se pronunciou sobre se um acordo após a próxima Copa do Mundo estaria em pauta. “Não posso te dizer. No futebol, tudo acontece muito rápido. Talvez eu assine amanhã, talvez em algum momento depois da Copa do Mundo. Não sei.” Para encerrar, e em sintonia com o clima descontraído, ele explicou: “Talvez a Áustria seja campeã do mundo — e aí vai ficar ainda mais caro.”
Konrad Laimer: Matthäus deseja renovar o contrato
Laimer chegou a Munique em 2023, vindo do RB Leipzig sem custo de transferência. Lá, ele era visto como uma opção para o meio-campo central, mas, desde então, conquistou a vaga de titular como lateral, podendo atuar em ambos os lados, conforme a necessidade. Com sua dedicação e resistência física, ele é atualmente indispensável para o técnico do Bayern, Vincent Kompany.
Isso também foi destacado por Lothar Matthäus em sua função de comentarista da Sky, retomando uma declaração de Hoeneß no sábado, que havia criticado o papel de Joshua Kimmich como lateral-direito na seleção alemã. Lá, suas qualidades como líder estariam sendo desperdiçadas, segundo o tom geral.
“Konny Laimer é um jogador que gostaríamos de ter na Alemanha. Na posição em que joga no Bayern de Munique, ou seja, na lateral direita – ele não joga nessa posição na seleção austríaca”, disse o jogador com mais partidas pela seleção e comentou sobre Kimmich: “Ele joga na lateral direita – ele sabe, e faz isso com nível de classe mundial. Mas não temos um reserva adequado para essa posição.” E é aí que entra Laimer, que, apesar da falta de formação na lateral direita, soube convencer durante grande parte da temporada. “Ele está indo muito bem. E é por isso que eu gostaria que ele renovasse com o Bayern. […] Ele personifica o que define o Bayern: empenho, energia.”
- AFP
Konrad Laimer: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
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