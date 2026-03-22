"Então o PSG vai ganhar por 10 a 0": O Liverpool faz uma péssima exibição na Premier League

O ex-lateral-esquerdo Stephen Warnock fez uma crítica severa ao desempenho da equipe de seu antigo clube após a derrota por 1 a 2 para o Brighton & Hove Albion no sábado. Ele disse ao programa '5 Live' da BBC: "Se eles forem a Paris e jogarem assim, o PSG vai ganhar por 10 a 0. O Liverpool jogou muito mal hoje. O Brighton não foi frio na hora e tentou segurar o resultado. Mas o PSG é frio na hora. Para o Liverpool, isso é muito, muito preocupante.”

Para o Liverpool, a derrota para os Seagulls já foi a décima na liga nesta temporada. É apenas a sétima vez que um atual campeão da primeira divisão inglesa sai do campo como perdedor com tanta frequência.

Esse péssimo desempenho também se reflete na tabela. O Liverpool está atualmente em quinto lugar e está dois pontos atrás da quarta colocação, que dá acesso à Liga dos Campeões. Essa posição é ocupada pelo Aston Villa, que ainda tem um jogo a menos. Além disso, Chelsea, Everton e Brentford pressionam por trás, estando a poucos pontos de distância.