O Liverpool sofreu mais uma derrota na Premier League, o que representa mais um revés na luta por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. De olho no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o atual campeão PSG, que acontecerá em poucas semanas, um ex-zagueiro dos Reds está bastante preocupado.
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"Então o PSG vai ganhar por 10 a 0": O Liverpool faz uma péssima exibição na Premier League
O ex-lateral-esquerdo Stephen Warnock fez uma crítica severa ao desempenho da equipe de seu antigo clube após a derrota por 1 a 2 para o Brighton & Hove Albion no sábado. Ele disse ao programa '5 Live' da BBC: "Se eles forem a Paris e jogarem assim, o PSG vai ganhar por 10 a 0. O Liverpool jogou muito mal hoje. O Brighton não foi frio na hora e tentou segurar o resultado. Mas o PSG é frio na hora. Para o Liverpool, isso é muito, muito preocupante.”
Para o Liverpool, a derrota para os Seagulls já foi a décima na liga nesta temporada. É apenas a sétima vez que um atual campeão da primeira divisão inglesa sai do campo como perdedor com tanta frequência.
Esse péssimo desempenho também se reflete na tabela. O Liverpool está atualmente em quinto lugar e está dois pontos atrás da quarta colocação, que dá acesso à Liga dos Campeões. Essa posição é ocupada pelo Aston Villa, que ainda tem um jogo a menos. Além disso, Chelsea, Everton e Brentford pressionam por trás, estando a poucos pontos de distância.
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O Liverpool enfrenta agora o Manchester City e o PSG
O técnico Arne Slot assumiu novamente a responsabilidade pela derrota. Embora tenha mencionado as lesões dos craques Alisson e Mohamed Salah, que não puderam entrar em campo, bem como a contusão de Hugo Ekitike, que teve de ser substituído logo no início da partida, o desempenho do time de estrelas do Liverpool, liderado pelo jogador da seleção alemã Florian Wirtz, foi decepcionante.
“Entendo que as expectativas sejam altas quando se venceu o campeonato e se gastou 450 milhões de libras em novos jogadores no verão”, afirmou Slot. “As expectativas eram altas entre especialistas, mídia, eu e os torcedores. Dentro do clube, porém, analisamos a situação e o desafio que temos de enfrentar nesta temporada. Isso nos torna mais realistas e nos permite avaliar por que a temporada está indo como está indo.”
O holandês continuou: “Apesar disso, isso não é bom o suficiente. Não importa quantas desculpas eu dê, a posição em que nos encontramos não é boa o suficiente.” Seu trabalho, disse ele, não é procurar desculpas, “mas encontrar soluções. Foi isso que tentei fazer novamente hoje.”
Após a pausa para os jogos internacionais, um calendário extremamente difícil aguarda a equipe de Slot: primeiro, fora de casa, nas quartas de final da FA Cup contra o Manchester City; quatro dias depois, o confronto temido por Warnock contra o PSG no Parc des Princes.
As transferências recordes do Liverpool FC
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Aleksander Isak Ataque Newcastle United 2025 145 milhões de euros Florian Wirtz Meio-campo Bayer Leverkusen 2025 125 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque Eintracht Frankfurt 2025 95 milhões de euros Darwin Nunez Ataque Benfica 2022 85 milhões de euros Virgil van Dijk Defesa FC Southampton 2018 84,65 milhões de euros Alisson Becker Goleiro AS Roma 2018 72,5 milhões de euros Dominik Szoboszlai Meio-campista RB Leipzig 2023 70 milhões de euros Naby Keita Meio-campo RB Leipzig 2018 60 milhões de euros Luis Diaz Ataque FC Porto 2022 49 milhões de euros Milos Kerkez Defesa AFC Bournemouth 2025 46,9 milhões de euros