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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

"Então o PSG vai ganhar por 10 a 0": O Liverpool faz uma péssima exibição na Premier League

Poucos dias após a grande partida da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, os Reds voltam a mostrar sua pior face no campeonato e já sofrem a décima derrota da temporada.

O Liverpool sofreu mais uma derrota na Premier League, o que representa mais um revés na luta por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. De olho no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o atual campeão PSG, que acontecerá em poucas semanas, um ex-zagueiro dos Reds está bastante preocupado.

  • O ex-lateral-esquerdo Stephen Warnock fez uma crítica severa ao desempenho da equipe de seu antigo clube após a derrota por 1 a 2 para o Brighton & Hove Albion no sábado. Ele disse ao programa '5 Live' da BBC: "Se eles forem a Paris e jogarem assim, o PSG vai ganhar por 10 a 0. O Liverpool jogou muito mal hoje. O Brighton não foi frio na hora e tentou segurar o resultado. Mas o PSG é frio na hora. Para o Liverpool, isso é muito, muito preocupante.”

    Para o Liverpool, a derrota para os Seagulls já foi a décima na liga nesta temporada. É apenas a sétima vez que um atual campeão da primeira divisão inglesa sai do campo como perdedor com tanta frequência.

    Esse péssimo desempenho também se reflete na tabela. O Liverpool está atualmente em quinto lugar e está dois pontos atrás da quarta colocação, que dá acesso à Liga dos Campeões. Essa posição é ocupada pelo Aston Villa, que ainda tem um jogo a menos. Além disso, Chelsea, Everton e Brentford pressionam por trás, estando a poucos pontos de distância.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Liverpool enfrenta agora o Manchester City e o PSG

    O técnico Arne Slot assumiu novamente a responsabilidade pela derrota. Embora tenha mencionado as lesões dos craques Alisson e Mohamed Salah, que não puderam entrar em campo, bem como a contusão de Hugo Ekitike, que teve de ser substituído logo no início da partida, o desempenho do time de estrelas do Liverpool, liderado pelo jogador da seleção alemã Florian Wirtz, foi decepcionante.

    “Entendo que as expectativas sejam altas quando se venceu o campeonato e se gastou 450 milhões de libras em novos jogadores no verão”, afirmou Slot. “As expectativas eram altas entre especialistas, mídia, eu e os torcedores. Dentro do clube, porém, analisamos a situação e o desafio que temos de enfrentar nesta temporada. Isso nos torna mais realistas e nos permite avaliar por que a temporada está indo como está indo.”

    O holandês continuou: “Apesar disso, isso não é bom o suficiente. Não importa quantas desculpas eu dê, a posição em que nos encontramos não é boa o suficiente.” Seu trabalho, disse ele, não é procurar desculpas, “mas encontrar soluções. Foi isso que tentei fazer novamente hoje.”

    Após a pausa para os jogos internacionais, um calendário extremamente difícil aguarda a equipe de Slot: primeiro, fora de casa, nas quartas de final da FA Cup contra o Manchester City; quatro dias depois, o confronto temido por Warnock contra o PSG no Parc des Princes.

  • As transferências recordes do Liverpool FC

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Aleksander IsakAtaqueNewcastle United2025145 milhões de euros
    Florian WirtzMeio-campoBayer Leverkusen2025125 milhões de euros
    Hugo EkitikeAtaqueEintracht Frankfurt202595 milhões de euros
    Darwin NunezAtaqueBenfica202285 milhões de euros
    Virgil van DijkDefesaFC Southampton201884,65 milhões de euros
    Alisson BeckerGoleiroAS Roma201872,5 milhões de euros
    Dominik SzoboszlaiMeio-campistaRB Leipzig202370 milhões de euros
    Naby KeitaMeio-campoRB Leipzig201860 milhões de euros
    Luis DiazAtaqueFC Porto202249 milhões de euros
    Milos KerkezDefesaAFC Bournemouth202546,9 milhões de euros
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