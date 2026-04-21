"Então, no ano que vem, não terei mais família!" O técnico do Bayern, Vincent Kompany, desmente boato espetacular e arranca risadas

Para o clube mais titulado da Alemanha, após conquistar o 35º título do Campeonato Alemão no último fim de semana, agora é tudo ou nada nas competições de copa. Na quarta-feira, acontece a semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. Lá, o FCB pode chegar à final pela primeira vez desde 2020 e disputar o título. Para isso, Kompany terá que abrir mão do trio de lesionados formado por Serge Gnabry (ruptura dos adutores), Lennart Karl (treinamento de recuperação após ruptura muscular) e Tom Bischof (ruptura muscular).

Por isso mesmo, é ainda mais importante para Kompany que Jamal Musiala continue se aproximando cada vez mais de sua melhor forma após a grave lesão sofrida no verão passado. O jogador de 23 anos está, após sua longa recuperação, “em uma boa fase. Ele está bem perto de seu melhor nível”, disse Kompany. Resta apenas a pergunta: “Quando voltará esse Magic Musiala, um Jamal no seu melhor momento? E isso vai acontecer com certeza.”

Na Liga dos Campeões, estão marcadas para 28 de abril e 6 de maio as difíceis partidas das semifinais contra o Paris Saint-Germain. Também lá, Musiala terá um papel decisivo após a ausência de Gnabry. Já na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ele foi, no final, o craque que fez a diferença. Ele provocou o primeiro cartão amarelo em Eduardo Camavinga — que mais tarde foi expulso com cartão duplo — com um drible fantástico, e preparou o gol de empate em 3 a 3 marcado por Luis Diaz no final da partida, que acabou garantindo a classificação do time de Munique, com um passe de calcanhar.