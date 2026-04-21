Vincent Kompany, do Bayern de Munique, desmentiu categoricamente um boato espetacular sobre uma possível contratação como comentarista de TV na Inglaterra para a Copa do Mundo que se aproxima no verão e provocou risadas na coletiva de imprensa antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer de Leverkusen, na quarta-feira.
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"Então, no ano que vem, não terei mais família!" O técnico do Bayern, Vincent Kompany, desmente boato espetacular e arranca risadas
"Sem chance, sem chance", disse Kompany antes mesmo de a pergunta sobre a veracidade da reportagem do Daily Mail ter sido concluída: "O que eu faria agora como comentarista de TV durante minhas férias? Aí, no ano que vem, eu não teria mais família em Munique." Tanto Kompany quanto os jornalistas presentes riram com a declaração.
Antes disso, o jornalista britânico Mike Keegan havia relatado ao Daily Mail que “várias” emissoras de TV inglesas haviam convidado o técnico do FCB para atuar como comentarista no torneio nos EUA, Canadá e México, mas receberam uma recusa do belga.
Para as emissoras inglesas, o belga teria sido interessante principalmente por causa de seu conhecimento privilegiado sobre o atacante dos Three Lions, Harry Kane. No passado, Kompany já havia trabalhado como comentarista para a BBC e a Sky.
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Para o clube mais titulado da Alemanha, após conquistar o 35º título do Campeonato Alemão no último fim de semana, agora é tudo ou nada nas competições de copa. Na quarta-feira, acontece a semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. Lá, o FCB pode chegar à final pela primeira vez desde 2020 e disputar o título. Para isso, Kompany terá que abrir mão do trio de lesionados formado por Serge Gnabry (ruptura dos adutores), Lennart Karl (treinamento de recuperação após ruptura muscular) e Tom Bischof (ruptura muscular).
Por isso mesmo, é ainda mais importante para Kompany que Jamal Musiala continue se aproximando cada vez mais de sua melhor forma após a grave lesão sofrida no verão passado. O jogador de 23 anos está, após sua longa recuperação, “em uma boa fase. Ele está bem perto de seu melhor nível”, disse Kompany. Resta apenas a pergunta: “Quando voltará esse Magic Musiala, um Jamal no seu melhor momento? E isso vai acontecer com certeza.”
Na Liga dos Campeões, estão marcadas para 28 de abril e 6 de maio as difíceis partidas das semifinais contra o Paris Saint-Germain. Também lá, Musiala terá um papel decisivo após a ausência de Gnabry. Já na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ele foi, no final, o craque que fez a diferença. Ele provocou o primeiro cartão amarelo em Eduardo Camavinga — que mais tarde foi expulso com cartão duplo — com um drible fantástico, e preparou o gol de empate em 3 a 3 marcado por Luis Diaz no final da partida, que acabou garantindo a classificação do time de Munique, com um passe de calcanhar.