Ao PSG basta um empate na Allianz Arena, após o espetacular 5 a 4 em Paris. “Nosso objetivo é sempre vencer. Essa é a nossa mentalidade. Não queremos defender o resultado”, disse o espanhol, que acredita ser possível um jogo tão memorável quanto o da semana passada: “Não sei se será diferente. Nenhuma das equipes vai aceitar que a outra seja melhor. Haverá situações extraordinárias.”

O PSG conquistou a taça em Munique no ano passado (5 a 0 contra o Inter). Agora, a equipe tem uma “pequena vantagem” no caminho para a final em Budapeste (30 de maio). “Estamos prontos”, disse Enrique.

No entanto, ele não poderá contar com o importante Achraf Hakimi, que está lesionado. Ele deve ser substituído na lateral direita por Warren Zaïre-Emery. O jogador de 20 anos, que normalmente atua no meio-campo, também espera “que seja mais uma partida louca. Temos que manter a cabeça fria.”