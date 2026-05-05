Seu compatriota espanhol disse certa vez que “em um momento da carreira, os confrontos contra Federer e Djokovic serviram de motivação extra, pois é possível elevar ainda mais o nível em partidas contra adversários tão fortes. Foi isso que transmiti aos meus jogadores”, contou Enrique antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (21h/DAZN), em Munique.
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"Então isso não vai ajudar em nada!" Luis Enrique alerta os craques do PSG sobre um grande perigo contra o Bayern de Munique
"Admiramos o Bayern porque eles jogam um futebol maravilhoso. É um desafio", acrescentou o técnico do PSG: "Mas isso também é uma motivação extra para exigirmos o máximo de nós mesmos e nos aprimorarmos."
Por outro lado, porém, ele precisa moderar um pouco o ânimo de suas estrelas, como o craque mundial Ousmane Dembélé. “Quando se está supermotivado, isso não ajuda em nada. Precisamos controlar as emoções”, enfatizou Enrique.
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O PSG sem Hakimi, mas com uma "pequena vantagem" contra o Bayern de Munique
Ao PSG basta um empate na Allianz Arena, após o espetacular 5 a 4 em Paris. “Nosso objetivo é sempre vencer. Essa é a nossa mentalidade. Não queremos defender o resultado”, disse o espanhol, que acredita ser possível um jogo tão memorável quanto o da semana passada: “Não sei se será diferente. Nenhuma das equipes vai aceitar que a outra seja melhor. Haverá situações extraordinárias.”
O PSG conquistou a taça em Munique no ano passado (5 a 0 contra o Inter). Agora, a equipe tem uma “pequena vantagem” no caminho para a final em Budapeste (30 de maio). “Estamos prontos”, disse Enrique.
No entanto, ele não poderá contar com o importante Achraf Hakimi, que está lesionado. Ele deve ser substituído na lateral direita por Warren Zaïre-Emery. O jogador de 20 anos, que normalmente atua no meio-campo, também espera “que seja mais uma partida louca. Temos que manter a cabeça fria.”