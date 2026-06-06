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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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"Então, infelizmente, rolaram lágrimas": Julian Nagelsmann explica como ocorreu a lesão de Karl

Copa do Mundo
Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos
L. Karl

O jogador da seleção nacional Lennart Karl (18) sofreu uma grave lesão muscular durante uma finalização, o que o impedirá de participar do Campeonato Mundial nos EUA, Canadá e México.

A lesão não ocorreu, como noticiado pelo jornal *Bild*, no último chute de uma sessão extra após o treino regular, mas "no meio de uma partida de finalização", relatou Nagelsmann. E isso aconteceu "em uma finalização relativamente simples". O ala-direito de 18 anos do FC Bayern “percebeu imediatamente que era algo mais grave. Ele demorou um pouco, mas depois, infelizmente, as lágrimas começaram a cair.”

  • Segundo Nagelsmann, Karl ficará "fora entre quatro e seis semanas, talvez até um pouco mais". Assim, ele provavelmente também não estará presente no início dos treinos do FC Bayern, em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

    Outro fato amargo nesse contexto: o meio-campista do Bayern, Serge Gnabry, sofreu uma lesão grave em meados de abril de maneira semelhante. Durante um treino do Bayern, o jogador de 30 anos sofreu uma ruptura do adutor, o que encerrou sua temporada prematuramente e acabou com seu sonho de participar da fase final da Copa do Mundo.

    Gnabry também não se lesionou em uma disputa, mas durante um chute a gol, como revelou na época o técnico do Bayern, Vincent Kompany: “Foi uma grande infelicidade. Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos.”

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  • A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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