A lesão não ocorreu, como noticiado pelo jornal *Bild*, no último chute de uma sessão extra após o treino regular, mas "no meio de uma partida de finalização", relatou Nagelsmann. E isso aconteceu "em uma finalização relativamente simples". O ala-direito de 18 anos do FC Bayern “percebeu imediatamente que era algo mais grave. Ele demorou um pouco, mas depois, infelizmente, as lágrimas começaram a cair.”
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"Então, infelizmente, rolaram lágrimas": Julian Nagelsmann explica como ocorreu a lesão de Karl
Segundo Nagelsmann, Karl ficará "fora entre quatro e seis semanas, talvez até um pouco mais". Assim, ele provavelmente também não estará presente no início dos treinos do FC Bayern, em 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.
Outro fato amargo nesse contexto: o meio-campista do Bayern, Serge Gnabry, sofreu uma lesão grave em meados de abril de maneira semelhante. Durante um treino do Bayern, o jogador de 30 anos sofreu uma ruptura do adutor, o que encerrou sua temporada prematuramente e acabou com seu sonho de participar da fase final da Copa do Mundo.
Gnabry também não se lesionou em uma disputa, mas durante um chute a gol, como revelou na época o técnico do Bayern, Vincent Kompany: “Foi uma grande infelicidade. Aconteceu durante a disputa de pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos.”
A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11