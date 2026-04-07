"Então foi um erro do goleiro": Manuel Neuer brinca sobre o gol sofrido pelo Bayern de Munique contra o Real Madrid, e um campeão mundial o considera "incrivelmente bom"

“O primeiro já tinha entrado?”, perguntou Neuer, surpreso, quando o repórter de TV o esclareceu. “Que sacanagem. Então foi um erro do goleiro”, disse Neuer, ainda assim bem-humorado, que havia feito uma partida excelente, com um piscar de olhos. O jogador de 40 anos fez várias defesas importantes contra chutes das estrelas do Real, como Mbappé e Vinícius Júnior, e teve assim um papel decisivo para que o Bayern conseguisse uma boa posição de partida para o jogo de volta em casa na próxima semana.

No ataque, Luis Díaz colocou o FCB na frente aos 41 minutos; apenas cerca de 20 segundos após o reinício do segundo tempo, Harry Kane marcou o segundo gol. Na fase final, o Real ainda pressionou pelo empate, mas o Bayern conseguiu impedir, também graças a Neuer.

“É uma pena que não tenha sido 2 a 0”, lamentou o goleiro, um pouco irritado. “Sabemos como o Real Madrid é perigoso. Vimos isso hoje. Eles tiveram muitas chances e também desperdiçaram algumas.”