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Oliver Maywurm

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"Então foi um erro do goleiro": Manuel Neuer brinca sobre o gol sofrido pelo Bayern de Munique contra o Real Madrid, e um campeão mundial o considera "incrivelmente bom"

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
M. Neuer

O goleiro Manuel Neuer brincou sobre o gol sofrido pelo FC Bayern de Munique após a vitória por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Acho que o primeiro ainda não entrou, mas não posso afirmar com certeza", comentou Neuer após a partida, em entrevista à Prime, referindo-se inicialmente à jogada em questão aos 74 minutos, na qual ele conseguiu tocar na bola após o chute de Kylian Mbappé à queima-roupa, mas, ao contrário do que imaginava, não conseguiu impedir que a bola já tivesse cruzado a linha do gol.

  • “O primeiro já tinha entrado?”, perguntou Neuer, surpreso, quando o repórter de TV o esclareceu. “Que sacanagem. Então foi um erro do goleiro”, disse Neuer, ainda assim bem-humorado, que havia feito uma partida excelente, com um piscar de olhos. O jogador de 40 anos fez várias defesas importantes contra chutes das estrelas do Real, como Mbappé e Vinícius Júnior, e teve assim um papel decisivo para que o Bayern conseguisse uma boa posição de partida para o jogo de volta em casa na próxima semana.

    No ataque, Luis Díaz colocou o FCB na frente aos 41 minutos; apenas cerca de 20 segundos após o reinício do segundo tempo, Harry Kane marcou o segundo gol. Na fase final, o Real ainda pressionou pelo empate, mas o Bayern conseguiu impedir, também graças a Neuer.

    “É uma pena que não tenha sido 2 a 0”, lamentou o goleiro, um pouco irritado. “Sabemos como o Real Madrid é perigoso. Vimos isso hoje. Eles tiveram muitas chances e também desperdiçaram algumas.”

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  • Manuel NeuerGetty Images

    Muitos elogios a Manuel Neuer, do Bayern de Munique: “Continua sendo o melhor goleiro do mundo”

    Neuer comemorou seu 40º aniversário no final de março. Ainda não se sabe se o ex-goleiro da seleção alemã continuará defendendo o gol do Bayern após o fim da temporada. Neuer ainda não renovou seu contrato, que expira no final de junho.

    “Vamos ver amanhã, ainda não posso dizer”, comentou Neuer quando questionado se a partida intensa em Madri causaria dores físicas. Ele disse que “se diverte com os jogadores, com o time, com a comissão técnica. Tudo é possível e é por isso que, apesar dos meus 40 anos, ainda estou aqui”, afirmou o experiente goleiro.

    “A forma como ele defendeu hoje foi perfeita”, elogiou, por sua vez, o ex-companheiro de Neuer, Mats Hummels — entre outros, seu colega na seleção campeã do mundo de 2014 —, atuando como comentarista na TV Prime. “Não precisamos ficar enrolando: nota máxima, desempenho de classe mundial”, continuou Hummels.

    O ex-jogador da seleção alemã Christoph Kramer também se entusiasmou com a atuação de Neuer: “Que ele continua sendo o melhor goleiro do mundo – todos nós vimos o jogo hoje – é simplesmente um fato. E vai continuar assim enquanto ele jogar. Acho que ele é bom demais para ser humano.”


  • Os próximos jogos do FC Bayern de Munique

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Quarta-feira, 22 de abril

    20h45

    Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)

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