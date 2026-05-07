"Então estou pronto para ficar!" Max Eberl fala sobre o período difícil no FC Bayern e seu futuro

Eberl assumiu o cargo em Munique em março de 2024. Por muito tempo, ele foi alvo de críticas do público devido a uma suposta gestão desequilibrada do elenco; no entanto, graças a contratações inteligentes, como as de Michael Olise ou Luis Diaz, a situação já se inverteu a seu favor.

Questionado sobre um possível novo contrato para Eberl, o presidente do clube, Uli Hoeneß, declarou recentemente em uma entrevista à DAZN: “Em primeiro lugar, é preciso saber que os contratos da diretoria não podem ser renovados mais de um ano antes do vencimento”, portanto, as negociações oficiais só poderiam começar, no mínimo, em 1º de julho de 2026.

No entanto, de maneira não oficial, o assunto já teria surgido algumas vezes, por exemplo, “na última reunião da diretoria, há pouco menos de duas semanas”, como revelou Hoeneß. No entanto, ainda não teria sido tomada uma decisão final sobre o futuro do diretor esportivo do time de Munique. Hoeneß não quer “antecipar as conversas que poderão ser realizadas a partir de julho”.