"Acho que agora colocamos em andamento coisas muito, muito boas. Sinto-me muito, muito à vontade", declarou o diretor esportivo do clube alemão mais título ao microfone da DAZN antes do confronto da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
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"Então estou pronto para ficar!" Max Eberl fala sobre o período difícil no FC Bayern e seu futuro
O contrato do dirigente de 52 anos na Säbener Straße vai até 2027; segundo informações da revista *kicker*, o Conselho Fiscal do Bayern discutirá seu futuro ainda em maio, durante uma reunião. “Sempre disse que quero fazer meu trabalho aqui. É o meu trabalho que deve ser avaliado. Se acharem que estou fazendo um bom trabalho, então estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, acrescentou Eberl.
Ele disse ter investido muita dedicação no clube desde sua chegada, mesmo que, em um clube como o FC Bayern, às vezes não seja fácil: “Não foi tão simples assim, porque, naturalmente, algumas personalidades fortes se chocaram. Mas acredito que, em um clube tão grande como o Bayern de Munique, é justamente isso que ajuda: o atrito, a discussão mútua.”
- AFP
Max Eberl foi alvo de críticas por muito tempo no FC Bayern
Eberl assumiu o cargo em Munique em março de 2024. Por muito tempo, ele foi alvo de críticas do público devido a uma suposta gestão desequilibrada do elenco; no entanto, graças a contratações inteligentes, como as de Michael Olise ou Luis Diaz, a situação já se inverteu a seu favor.
Questionado sobre um possível novo contrato para Eberl, o presidente do clube, Uli Hoeneß, declarou recentemente em uma entrevista à DAZN: “Em primeiro lugar, é preciso saber que os contratos da diretoria não podem ser renovados mais de um ano antes do vencimento”, portanto, as negociações oficiais só poderiam começar, no mínimo, em 1º de julho de 2026.
No entanto, de maneira não oficial, o assunto já teria surgido algumas vezes, por exemplo, “na última reunião da diretoria, há pouco menos de duas semanas”, como revelou Hoeneß. No entanto, ainda não teria sido tomada uma decisão final sobre o futuro do diretor esportivo do time de Munique. Hoeneß não quer “antecipar as conversas que poderão ser realizadas a partir de julho”.