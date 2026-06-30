"Então esse é o gol do ano!" Michael Olise, do FC Bayern, deixa todos boquiabertos com uma jogada de gênio incrível na Copa do Mundo

O técnico da França, Didier Deschamps, havia mandado Olise da lateral para o centro após um primeiro tempo fraco na estreia da Copa do Mundo contra o Senegal — a posição que o habilidoso driblador se autodenomina como sua favorita. Desde então, Olise comanda o ataque francês e já deu três assistências na fase de grupos.

No entanto, ele teve que continuar esperando por um gol próprio também contra a Suécia, pois, por um lado, o goleiro Widell Zetterström defendeu com brilhantismo vários chutes de longa distância de Olise; por outro lado, o astro também desperdiçou uma chance enorme em um cara a cara.

Mas, pelo menos, ele contribuiu para mais dois gols: após o intervalo, ele serviu Bradley Barcola com um passe em profundidade exemplar, e este marcou o 2 a 0. Não menos impressionante foi seu passe em profundidade aos 74 minutos para Kylian Mbappé, que marcou o 3 a 0. Mbappé já havia colocado a Equipe Tricolore na frente no primeiro tempo com um belo chute após um escanteio cobrado curto.

Olise é, atualmente, o melhor assistente da Copa do Mundo, com cinco assistências. Nenhum jogador conseguia esse número em um torneio mundial desde um certo Thomas Häßler, pela Alemanha, na Copa do Mundo de 1994. Mbappé, com seis gols, está empatado com Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro. Ambos foram substituídos aos 85 minutos, sob uma ovação de pé.

Após uma fase inicial bastante equilibrada, a máquina ofensiva liderada por Olise e Mbappé assumiu o comando e pressionou visivelmente os suecos. O placar de 3 a 0 acabou sendo até mesmo generoso para os suecos no final.

Para a França, a jornada continua no sábado com as oitavas de final contra o Paraguai. Os sul-americanos derrotaram a Alemanha na noite de segunda-feira na disputa de pênaltis e proporcionaram mais um dia negro para o futebol alemão em uma Copa do Mundo.