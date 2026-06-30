"Então esse é o gol do ano!" Michael Olise, do FC Bayern, deixa todos boquiabertos com uma jogada de gênio inacreditável

O técnico da França, Didier Deschamps, havia mandado Olise da lateral para o centro após um primeiro tempo fraco na estreia da Copa do Mundo contra o Senegal — a posição que o habilidoso driblador se autodenomina como sua favorita. Desde então, Olise comanda o ataque francês e já deu quatro assistências na fase de grupos.

No entanto, ele ainda teve que esperar para marcar seu próprio gol, mesmo contra a Suécia. Mas, pelo menos, conseguiu mais uma participação em gol: após o intervalo, ele serviu Bradley Barcola com um passe perfurante exemplar, e este finalizou para fazer o 2 a 0. No primeiro tempo, Kylian Mbappé já havia colocado os grandes favoritos na frente com um belo chute no canto direito, após um escanteio cobrado curto.

Após um início de jogo bastante equilibrado, o ataque liderado por Olise e Mbappé assumiu o comando e pressionou visivelmente os suecos. O 2 a 0, marcado pouco antes de completar uma hora de jogo, foi, no fim das contas, merecido; além de Olise, Mbappé também acertou a trave uma vez.