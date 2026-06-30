Aos 35 minutos, o craque do FC Bayern de Munique saltou na entrada da grande área e, após um rebote que chegou até ele depois de passar por Kylian Mbappé e Adrien Rabiot, tentou uma incrível bicicleta lateral. O jogador de 24 anos acertou a bola com perfeição, mas acabou acertando a trave direita. Ousmane Dembélé também perdeu por pouco a chance de rebote que se seguiu.
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"Então esse é o gol do ano!" Michael Olise, do FC Bayern, deixa todos boquiabertos com uma jogada de gênio inacreditável
“Se essa entrar, vai ser o gol do ano!”, disse o comentarista de rádio do programa “Sportschau”, da ARD, visivelmente atônito. “O Louvre já tinha sido aberto, o espaço já estava preparado, o quadro já estava quase seco”, exclamou o comentarista da Magenta, Christian Straßburger: “Que jogada! Estamos aqui ao lado da TV sueca e, quando eles viram a finalização de Olise, pensou-se que fosse a TV francesa. Lá também comemoraram!”
E Jan Henkel, da Magenta TV, também não conseguia acreditar no que estava vendo. “Isso é simplesmente de nível mundial”, disse ele em sua análise do primeiro tempo, no qual, na sua opinião, Olise foi “o melhor”: “Estou curioso para saber onde ele vai jogar no Bayern depois da Copa do Mundo — se no meio ou na ponta.”
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Michael Olise brilha na seleção francesa como meia-atacante atrás de Mbappé — e aumenta seu número de assistências
O técnico da França, Didier Deschamps, havia mandado Olise da lateral para o centro após um primeiro tempo fraco na estreia da Copa do Mundo contra o Senegal — a posição que o habilidoso driblador se autodenomina como sua favorita. Desde então, Olise comanda o ataque francês e já deu quatro assistências na fase de grupos.
No entanto, ele ainda teve que esperar para marcar seu próprio gol, mesmo contra a Suécia. Mas, pelo menos, conseguiu mais uma participação em gol: após o intervalo, ele serviu Bradley Barcola com um passe perfurante exemplar, e este finalizou para fazer o 2 a 0. No primeiro tempo, Kylian Mbappé já havia colocado os grandes favoritos na frente com um belo chute no canto direito, após um escanteio cobrado curto.
Após um início de jogo bastante equilibrado, o ataque liderado por Olise e Mbappé assumiu o comando e pressionou visivelmente os suecos. O 2 a 0, marcado pouco antes de completar uma hora de jogo, foi, no fim das contas, merecido; além de Olise, Mbappé também acertou a trave uma vez.