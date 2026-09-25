O técnico da Noruega, Stale Solbakken, abordou as crescentes preocupações em relação ao desgaste físico e mental de Erling Haaland após um cronograma estendido no verão. Falando depois de anunciar sua convocação para quatro próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, o treinador insistiu que, embora Haaland siga afiado agora, uma pausa estruturada será essencial mais adiante na temporada.

Haaland admitiu de forma franca em seu canal pessoal no YouTube que se adaptar a uma nova temporada sem pré-temporada após a Copa do Mundo trouxe desafios mentais.

Solbakken apontou novembro, dezembro e janeiro como meses críticos para Haaland descansar.