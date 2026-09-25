Gonzales Photo
Traduzido por
'Então ele precisa de uma pausa!' - Por que Stale Solbakken tem uma séria preocupação com Erling Haaland após encontro com Enzo Maresca
Solbakken detalha estratégia de gestão de carga de trabalho de Erling Haaland
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, abordou as crescentes preocupações em relação ao desgaste físico e mental de Erling Haaland após um cronograma estendido no verão. Falando depois de anunciar sua convocação para quatro próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, o treinador insistiu que, embora Haaland siga afiado agora, uma pausa estruturada será essencial mais adiante na temporada.
Haaland admitiu de forma franca em seu canal pessoal no YouTube que se adaptar a uma nova temporada sem pré-temporada após a Copa do Mundo trouxe desafios mentais.
Solbakken apontou novembro, dezembro e janeiro como meses críticos para Haaland descansar.
- ZUMA Press Wire
Técnico da Noruega mantém conversas com o treinador do City, Enzo Maresca
Para gerenciar de forma eficaz a estrela que compartilham, Solbakken viajou à Inglaterra para se encontrar diretamente com o técnico do Manchester City, Enzo Maresca. Ambos os treinadores concordaram que Haaland deve ter descanso estratégico durante as janelas da Copa da Liga doméstica para manter níveis máximos de desempenho ao longo da longa temporada.
Solbakken enfatizou que a colaboração proativa entre clube e seleção segue sendo vital para proteger o bem-estar do atacante.
"Novembro, dezembro e janeiro são quando ele precisa de uma pausa", afirmou Solbakken. "Foi por isso que viajei agora, porque é importante para mim que evitemos essa pausa agora. Eles estão cientes de que, em algum momento, ele terá de descansar."
Haaland fala sobre a pressão mental e por ter perdido a pré-temporada
Haaland destacou a natureza implacável do calendário do futebol moderno, apontando que as comemorações após a Copa do Mundo lhe deixaram pouco mais de quatro semanas de férias antes de retornar a Manchester em 11 de agosto. O artilheiro de 26 anos observou que iniciar uma campanha sem a tradicional preparação de pré-temporada foi uma experiência sem precedentes em sua carreira.
Embora tenha expressado gratidão por atuar no mais alto nível, o atacante admitiu que semanas extras de recuperação teriam ajudado em seu frescor mental.
"Uma nova temporada começou sem que eu tivesse uma pré-temporada", explicou Haaland. "A parte física vai chegar, desde que eu fique livre de lesões. Mas você também precisa estar mentalmente afiado, e isso não é fácil."
- Bildbyran
Solbakken põe em dúvida que Haaland jogue quatro partidas completas
A Noruega se prepara para uma janela intensa da Liga das Nações, com quatro partidas em 12 dias contra Dinamarca, Portugal e País de Gales. Solbakken admitiu que é altamente improvável que Haaland jogue os 90 minutos em todos os quatro confrontos, confirmando que seu tempo em campo será cuidadosamente administrado com base no contexto das partidas e na carga física.
A seleção norueguesa conclui a preparação antes de receber a Dinamarca no Ullevaal Stadion, em Oslo.
Solbakken busca equilibrar os objetivos imediatos da seleção com a saúde de Haaland a longo prazo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.