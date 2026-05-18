"Então ele percebe que, afinal, não consegue dizer": suspeita polêmica sobre a decisão de Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, em relação a Manuel Neuer

Nos últimos dias, houve muita especulação sobre o retorno do jogador de 40 anos do FC Bayern de Munique à seleção alemã para a próxima Copa do Mundo. Em uma participação na ZDF no sábado, Nagelsmann evitou responder às perguntas sobre o assunto e remeteu ao anúncio da lista de convocados, previsto para quinta-feira.

“Talvez ele tivesse planejado dizer que Manuel Neuer é o novo goleiro titular, mas então ele se machucou contra o Colônia. E aí ele percebeu que não poderia dizer isso”, comentou Hitzlsperger na BR. Neuer voltou a ser substituído na última rodada da Bundesliga devido a problemas na panturrilha. Nesta temporada, ele já teve que ficar de fora duas vezes por causa de lesões na panturrilha.