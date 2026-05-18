Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Daniel Buse

Traduzido por

"Então ele percebe que, afinal, não consegue dizer": suspeita polêmica sobre a decisão de Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, em relação a Manuel Neuer

Copa do Mundo
Alemanha
M. Neuer
J. Nagelsmann
Bayern de Munique
Bundesliga

O ex-jogador da seleção alemã Thomas Hitzlsperger acredita que a lesão na panturrilha de Manuel Neuer impediu que o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, anunciasse o retorno do goleiro já neste fim de semana.

Nos últimos dias, houve muita especulação sobre o retorno do jogador de 40 anos do FC Bayern de Munique à seleção alemã para a próxima Copa do Mundo. Em uma participação na ZDF no sábado, Nagelsmann evitou responder às perguntas sobre o assunto e remeteu ao anúncio da lista de convocados, previsto para quinta-feira. 

“Talvez ele tivesse planejado dizer que Manuel Neuer é o novo goleiro titular, mas então ele se machucou contra o Colônia. E aí ele percebeu que não poderia dizer isso”, comentou Hitzlsperger na BR. Neuer voltou a ser substituído na última rodada da Bundesliga devido a problemas na panturrilha. Nesta temporada, ele já teve que ficar de fora duas vezes por causa de lesões na panturrilha. 

  • Nagelsmann teve “um pouco de azar” com a lesão de Neuer. “Mas uma preparação ideal é outra coisa”, acrescentou ele. Na verdade, após a aposentadoria de Neuer da seleção alemã e a lesão de Marc-André ter Stegen, o técnico da seleção alemã havia escolhido Oliver Baumann, do TSG 1899 Hoffenheim, como novo goleiro titular para a Copa do Mundo. Agora, porém, há indícios de que Manuel Neuer deva ser convencido a voltar. 

    Hitzlsperger também acredita que a comunicação de Nagelsmann – não apenas no caso de Neuer – ainda pode ser melhorada: “Nos últimos dias, li com frequência a expressão ‘dança da omelete’. Acho que isso descreve bem a situação. Na verdade, a gente pensa que são apenas profissionais em ação – inclusive na comunicação”, comentou ele. 

    • Publicidade
  • THOMAS HITZLSPERGER IMAGO / Brauer-Fotoagentur

    Críticas a Nagelsmann também devido à forma como lidou com Undav

    Nagelsmann já havia sido alvo de críticas por sua maneira de lidar com o atacante do Stuttgart, Deniz Undav, pois reservou para o artilheiro apenas um papel de reserva — e ainda anunciou isso publicamente. “Se ele questiona Undav após um gol da vitória e diz que ele não teria marcado se tivesse jogado desde o início, então eu pergunto: para quê? Isso poderia ter sido resolvido de outra forma. Parece que ele está contribuindo para enfraquecer ainda mais a situação. E isso é desnecessário”, afirmou Hitzlsperger. 

    De maneira geral, ele disse ao técnico da seleção: “Seria bom se ele tivesse pessoas ao seu lado que o aconselhassem bem. Se eu olhar para os últimos meses, diria: o aconselhamento não funcionou bem.” 

  • Os jogos da Alemanha na Copa do Mundo:

    14 de junho, 19hAlemanha - Curaçao 
    20/06, 22hAlemanha x Costa do Marfim
    25/06, 22hEquador x Alemanha 
Copa da Alemanha
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Amistosos
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Finlândia crest
Finlândia
FIN