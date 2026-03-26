"Sim, zero", foi a resposta clara do jogador de 36 anos. Em seguida, ele acrescentou com um toque de humor: "Bem, se ele (o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann; nota do editor) me ligar, é porque está maluco. Aí ele tem mesmo um problema. Ele não pode me ligar. Quantos jogadores teriam que ficar de fora? Uns 15 atacantes?"

Müller encerrou sua carreira na seleção alemã após a eliminação nas quartas de final do Euro 2024, disputado em casa, contra a Espanha. No total, ele disputou 131 partidas pela seleção alemã (terceiro lugar no ranking dos jogadores com mais partidas), marcando 45 gols e dando 41 assistências. Seu maior sucesso foi a conquista do título na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

No âmbito dos clubes, Müller jogou pelo FC Bayern de Munique por 25 anos, entre 2000 e 2025, antes de seu contrato com o clube mais titulado da Alemanha não ser renovado no verão passado e ele se transferir para o Vancouver Whitecaps, da MLS. Lá, ele perdeu por pouco o título do campeonato em sua primeira temporada.