À margem de uma coletiva de imprensa para a emissora Magenta TV, para a qual o atacante do Vancouver Whitecaps acompanhará o torneio nos EUA, Canadá e México como comentarista, Müller foi questionado sobre a probabilidade de um possível retorno à seleção alemã.
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"Então ele está maluco": Thomas Müller brinca sobre uma possível ligação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann
"Sim, zero", foi a resposta clara do jogador de 36 anos. Em seguida, ele acrescentou com um toque de humor: "Bem, se ele (o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann; nota do editor) me ligar, é porque está maluco. Aí ele tem mesmo um problema. Ele não pode me ligar. Quantos jogadores teriam que ficar de fora? Uns 15 atacantes?"
Müller encerrou sua carreira na seleção alemã após a eliminação nas quartas de final do Euro 2024, disputado em casa, contra a Espanha. No total, ele disputou 131 partidas pela seleção alemã (terceiro lugar no ranking dos jogadores com mais partidas), marcando 45 gols e dando 41 assistências. Seu maior sucesso foi a conquista do título na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
No âmbito dos clubes, Müller jogou pelo FC Bayern de Munique por 25 anos, entre 2000 e 2025, antes de seu contrato com o clube mais titulado da Alemanha não ser renovado no verão passado e ele se transferir para o Vancouver Whitecaps, da MLS. Lá, ele perdeu por pouco o título do campeonato em sua primeira temporada.
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Thomas Müller sobre o regresso ao FC Bayern: "Se a porta estiver entreaberta..."
Embora um retorno à seleção nacional já não esteja mais em questão para Müller, parece possível um futuro retorno à Säbener Straße para assumir um cargo administrativo.
Quando questionado sobre o assunto, ele respondeu: “Não descarto nada. Vou deixar as coisas acontecerem naturalmente. Se uma porta estava apenas entreaberta na minha vida e eu quis entrar, sempre consegui. Se eu quiser e tiver a capacidade de abrir uma porta, ela não precisa estar tão aberta assim e talvez eu consiga passar mesmo assim.”
Na Copa do Mundo de 2026, que Müller acompanhará como comentarista da Magenta TV ao lado de Jürgen Klopp e Mats Hummels, a seleção alemã enfrentará Curaçao, Equador e Costa do Marfim na fase de grupos.
O calendário de jogos da seleção alemã:
27 de março, 20h45
Suíça x Alemanha
30 de março, 20h45
Alemanha x Gana
31 de maio, 20h45
Alemanha x Finlândia
06/06, 20h30
EUA x Alemanha