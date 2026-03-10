Getty/GOAL
Traduzido por
Eni Aluko vence processo por difamação contra Joey Barton, e o ex-meio-campista da Premier League é condenado a pagar uma indenização milionária por “campanha de difamação” dias após ser preso por suposto agressão
Decisão do Supremo Tribunal e sanção financeira
De acordo com a PA Media, Aluko recebeu mais de £ 300.000 em indenização e custas judiciais após processar Barton por difamação. O caso, que inicialmente se concentrava em duas publicações feitas em 2024 na plataforma X, foi encerrado com uma suspensão do processo. Isso significou que a ação judicial foi formalmente interrompida, e o ex-meio-campista do Manchester City foi condenado a pagar uma indenização substancial à requerente.
Aluko compareceu à audiência em Londres e expressou brevemente seu profundo alívio com o fim da desgastante batalha judicial. Falando fora do tribunal, ela simplesmente afirmou: “Estou feliz que tenha acabado”. A decisão final do tribunal determina uma penalidade financeira total de £ 339.000 para cobrir tanto os danos à reputação quanto as extensas despesas judiciais incorridas durante a prolongada disputa.
- Getty Images Sport
Campanha direcionada de assédio digital
O tribunal ouviu detalhes sobre o volume e a natureza dos abusos online. Gervase de Wilde, representante da ex-jogadora do Chelsea, explicou que, entre janeiro e agosto de 2024, o réu publicou 48 posts relacionados à sua cliente, realizando uma campanha pública deliberadamente direcionada para difamá-la. De Wilde observou que o ex-meio-campista alegou erroneamente que ela havia “cinicamente procurado explorar seu status como suposta vítima de racismo e bullying” e a rotulou de hipócrita.
O advogado destacou uma postagem particularmente chocante que incluía uma imagem da cabeça da ex-atacante do Chelsea sobreposta ao corpo da serial killer Rosemary West. “A campanha equivalia a um ataque a vários aspectos de sua vida e personalidade”, disse De Wilde ao tribunal. Ele acrescentou que o assédio causou “enorme angústia” e que a requerente estava apavorada com a possibilidade de que qualquer tentativa de impedir o abuso significasse que seu algoz “iria explorar e manipular isso para usar contra ela”.
Prendimento e admissão legal formal
O réu esteve notavelmente ausente do Tribunal Superior para ouvir a sentença final proferida. De Wilde informou ao juiz que o ex-chefe do Fleetwood Town havia sido preso na segunda-feira e estava atualmente sob custódia policial. Essa detenção ocorreu após acusações separadas de agressão relacionadas a um incidente perto de um campo de golfe em Huyton, Merseyside.
Apesar de sua ausência, sua equipe jurídica confirmou que ele finalmente havia admitido o argumento jurídico relativo à sua conduta digital prolongada. Ao abordar essa admissão, De Wilde afirmou: “O Sr. Barton agora aceitou que sua campanha contra a Sra. Aluko constituiu assédio e que ele não deveria ter feito as publicações”. Essa admissão formal constituiu a base necessária para a concessão de uma indenização por danos massivos.
- Getty Images Sport
Veredicto final para o ex-atacante
O juiz Nicholas Lavender, que presidiu a audiência, estabeleceu prazos rigorosos para o acordo financeiro. O juiz concedeu ao réu um prazo de sete dias para solicitar quaisquer alterações formais à ordem. No entanto, o mandato estipula claramente que as primeiras £ 100.000, juntamente com quaisquer juros acumulados, devem ser pagas até 24 de março.
A conclusão deste caso de grande repercussão serve como um marco histórico em relação à responsabilidade das figuras públicas nas redes sociais. Para a respeitada apresentadora, a decisão definitiva proporciona tanto uma indenização financeira significativa quanto o reconhecimento formal vital de que os ataques implacáveis que ela sofreu eram totalmente infundados, permitindo-lhe finalmente seguir em frente.
Publicidade