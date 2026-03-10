Eni Aluko vence processo por difamação contra Joey Barton, e o ex-meio-campista da Premier League é condenado a pagar uma indenização milionária por “campanha de difamação” dias após ser preso por suposto agressão

De acordo com a PA Media, Aluko recebeu mais de £ 300.000 em indenização e custas judiciais após processar Barton por difamação. O caso, que inicialmente se concentrava em duas publicações feitas em 2024 na plataforma X, foi encerrado com uma suspensão do processo. Isso significou que a ação judicial foi formalmente interrompida, e o ex-meio-campista do Manchester City foi condenado a pagar uma indenização substancial à requerente.

Aluko compareceu à audiência em Londres e expressou brevemente seu profundo alívio com o fim da desgastante batalha judicial. Falando fora do tribunal, ela simplesmente afirmou: “Estou feliz que tenha acabado”. A decisão final do tribunal determina uma penalidade financeira total de £ 339.000 para cobrir tanto os danos à reputação quanto as extensas despesas judiciais incorridas durante a prolongada disputa.