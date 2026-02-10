Getty Images
Eni Aluko acusa Laura Woods de “manipulação psicológica” enquanto o apresentador da talkSPORT, Simon Jordan, critica duramente a ex-jogadora da seleção feminina de futebol britânica ao vivo no rádio.
Aluko e Woods discutem sobre oportunidades como comentaristas
Após se aposentar da carreira de jogadora, Aluko buscou oportunidades como comentarista e apareceu em canais de televisão como ITV e BBC, dando suas opiniões sobre partidas masculinas e femininas.
A ex-atacante do Chelsea e da Juventus pediu que as funções de comentarista no futebol feminino fossem “reservadas” e recentemente reacendeu sua rivalidade com Wright, que há muito tempo é um defensor do futebol feminino. Aluko revelou sua decepção pelo fato de duas das seis vagas de comentarista para a final do Euro Feminino 2025 do ano passado na ITV e na BBC terem sido ocupadas por homens, citando especificamente Nedum Onuoha e Wright, enquanto ela e a lenda das Lionesses, Fara Williams, não foram convidadas.
Ela acrescentou: “Não tenho nada contra o Ian, não tenho nada contra eles, só estou dizendo que, de modo geral, precisamos estar cientes disso porque, se estamos construindo um jogo em que as oportunidades limitadas agora estão sendo aproveitadas pelos homens, em que não podemos entrar no jogo masculino e ter as mesmas oportunidades, estamos presos.”
Aluko disse que tem “direito” durante discussão acalorada na talkSPORT
Aluko apareceu na talkSPORT na terça-feira para defender sua posição e foi alvo de Jordan, que ignorou suas preocupações sobre igualdade de oportunidades e, em vez disso, a criticou por ser uma comentarista enfadonha.
Ele disse: “Não acho que você seja particularmente esclarecedora, iluminadora, envolvente ou carismática.
A linguagem que você usa, para mim, está impregnada de um senso de direito. O peso do direito que você parece acreditar ter seria suficiente para afundar o Titanic novamente. Acho que você tem sido bastante afortunada.
Acho que, devido a iniciativas como a DEI, permitiram que pessoas fossem colocadas em posições no futebol masculino que eu não acho que elas merecessem, e agora isso cede uma atitude de que você se tornou uma figura importante no futebol masculino.”
Os seguidores mais atentos da história rapidamente perceberam que a dupla havia entrado em conflito novamente durante o intervalo comercial seguinte, com Aluko e Jordan aparentemente no meio de uma discussão quando o programa voltou ao ar.
Woods acusado de “manipulação psicológica” após defender Wright
Woods deixou sua posição bem clara na segunda-feira, defendendo Wright e afirmando que “se você quer que algo cresça, não pode impedir o acesso”.
Ela acrescentou: “Queremos incentivar meninos e homens a assistirem ao futebol feminino também, não apenas meninas e mulheres. E quando eles veem alguém como Ian Wright levando isso tão a sério quanto ele, eles seguem o exemplo. É assim que se faz um esporte crescer”.
Aluko revelou agora sua surpresa com os comentários de Woods, revelando que achava que a apresentadora era uma aliada e que a elogiou pessoalmente por seu trabalho como comentarista.
Ela disse: “Laura era, na verdade, uma das pessoas a quem eu recorria constantemente. Nós nos dávamos muito bem e eu sempre ia até ela e dizia: 'Como você acha que foi?'. Você sabe, 'o que você acha? Como foi?'. Mais uma vez, eu sou essa pessoa, certo?
“Laura sempre, e eu tive que olhar as mensagens ontem e pensar, espere aí, estou me sentindo um pouco manipulada aqui. Laura sempre me dizia: 'Acho que você é uma excelente apresentadora. Acho que você é uma excelente comentarista'.
“Então, acho que há um pouco de interesse próprio no argumento dela neste momento, o que eu respeito.
“Ouça, ela não concorda e tudo bem, mas acho que há uma insinuação de que você não atende ao padrão.
E, novamente, eu tenho que... Eu trabalhei muito para que as pessoas simplesmente concluíssem que, só porque você não me vê na tela, eu não sou boa o suficiente. Isso não é verdade.”
Futuro de Aluko como comentarista é incerto após
Não está claro para onde Aluko irá a partir deste ponto. Ela foi dispensada do seu contrato com a ITV no ano passado, tendo supostamente deixado os chefes da emissora “irritados e perplexos” após seus comentários iniciais sobre Wright.
Woods, por sua vez, continua trabalhando como apresentadora tanto na ITV quanto na TNT Sports, mas ainda não se sabe se sua amizade com Aluko sobreviverá a essa briga pública.
