Eni Aluko acusa Laura Woods de “manipulação psicológica” enquanto o apresentador da talkSPORT, Simon Jordan, critica duramente a ex-jogadora da seleção feminina de futebol britânica ao vivo no rádio.

Woods deixou sua posição bem clara na segunda-feira, defendendo Wright e afirmando que “se você quer que algo cresça, não pode impedir o acesso”.

Ela acrescentou: “Queremos incentivar meninos e homens a assistirem ao futebol feminino também, não apenas meninas e mulheres. E quando eles veem alguém como Ian Wright levando isso tão a sério quanto ele, eles seguem o exemplo. É assim que se faz um esporte crescer”.

Aluko revelou agora sua surpresa com os comentários de Woods, revelando que achava que a apresentadora era uma aliada e que a elogiou pessoalmente por seu trabalho como comentarista.

Ela disse: “Laura era, na verdade, uma das pessoas a quem eu recorria constantemente. Nós nos dávamos muito bem e eu sempre ia até ela e dizia: 'Como você acha que foi?'. Você sabe, 'o que você acha? Como foi?'. Mais uma vez, eu sou essa pessoa, certo?

“Laura sempre, e eu tive que olhar as mensagens ontem e pensar, espere aí, estou me sentindo um pouco manipulada aqui. Laura sempre me dizia: 'Acho que você é uma excelente apresentadora. Acho que você é uma excelente comentarista'.

“Então, acho que há um pouco de interesse próprio no argumento dela neste momento, o que eu respeito.

“Ouça, ela não concorda e tudo bem, mas acho que há uma insinuação de que você não atende ao padrão.

E, novamente, eu tenho que... Eu trabalhei muito para que as pessoas simplesmente concluíssem que, só porque você não me vê na tela, eu não sou boa o suficiente. Isso não é verdade.”