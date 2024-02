Por que enfrentar o Atlético passou a ser o jogo mais difícil para o Real Madrid de Jude Bellingham, Vini Júnior e companhia

Os Colchoneros descobriram como vencer os rivais da cidade este ano e Ancelotti não parece ter a solução para responder taticamente e mentalmente

Diego Simeone extravasou nas comemorações, como de costume. É a marca registrada dele. O time do Atlético de Madrid acabara de conquistar mais uma vitória clássica, uma assinatura que se desenvolveu de maneira intensa contra o Real Madrid. Como de praxe, não dominaram o adversário e fizeram muitas faltas. Provavelmente mereciam, ao menos, um cartão vermelho. No entanto, ao soar do apito final, após uma prorrogação caótica, a equipe de Simeone dançava no campo, celebrando a vitória por 4 a 2.

Vencer os rivais tornou-se uma sensação familiar para o Atleti nesta temporada. A equipe de Simeone tem enfrentado desafios neste Campeonato Espanhol e parece estar lutando para garantir uma vaga na Champions League no próximo ano. No entanto, quando os merengues aparecem, a magia de Simeone é acionada. Já se enfrentaram três vezes nesta temporada, com o Atlético vencendo duas e perdendo uma na prorrogação.

É uma surpresa para os merengues. A equipe de Carlo Ancelotti tem sido praticamente imbatível nesta temporada, sofrendo apenas duas derrotas em todas as competições. Ambas foram para seus rivais de Madrid. O conceito do time que é uma "pedra no sapato (ou, neste caso, chuteira)" sempre rondou pelo futebol. Até recentemente, o Manchester City de Pep Guardiola simplesmente não conseguia vencer o Tottenham. O Arsenal, durante anos, não conseguia superar o Liverpool. E para o Real Madrid, vencer o Atleti parece uma tarefa quase impossível.

Neste domingo (04), no confronto crucial dpelo Campeonato Espanhol nesta temporada, a equipe de Ancelotti terá que encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo.