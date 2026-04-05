"Energia nervosa!" - Theo Walcott culpa Mikel Arteta pela derrota do Arsenal na FA Cup contra o Southampton

Em entrevista à BBC logo após a derrota surpreendente em St Mary's, o ex-atacante do Arsenal apontou diretamente o comportamento frenético da comissão técnica como o principal fator para o desempenho desorganizado do time.

Walcott disse: “Ao observar Mikel à beira do campo, vi elementos dos anos anteriores em que essa energia se refletia na equipe. Era uma energia nervosa, muito tensa. Não apenas Mikel, mas grande parte da comissão técnica estava lá fora em alguns momentos. Era como se houvesse muitos cozinheiros na cozinha, muitas mensagens. Colocar o time titular era a coisa certa a se fazer hoje à noite. É fácil dizer isso agora, mas você quer uma reação após a final da copa e não foi isso que aconteceu hoje à noite, foi pior.”