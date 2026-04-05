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"Energia nervosa!" - Theo Walcott culpa Mikel Arteta pela derrota do Arsenal na FA Cup contra o Southampton
Um sonho quádruplo se desfez
Há apenas algumas semanas, o Arsenal vivia o entusiasmo de uma possível quadrupla histórica, mas a campanha de Mikel Arteta desmoronou rapidamente. Após a amarga derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City no mês passado, os Gunners sofreram outro golpe devastador. Ao longo de duas semanas brutais, o Arsenal viu dois troféus importantes escaparem, culminando em uma chocante derrota por 2 a 1 nas quartas de final da FA Cup para o time da Championship. Para piorar a situação, o Southampton jogou sal na ferida nas redes sociais com uma provocação sobre o quadruplo dirigida a um torcedor do Arsenal que descartou o resultado como uma “vitória por acaso”.
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Walcott critica o comportamento de Arteta à beira do campo
Em entrevista à BBC logo após a derrota surpreendente em St Mary's, o ex-atacante do Arsenal apontou diretamente o comportamento frenético da comissão técnica como o principal fator para o desempenho desorganizado do time.
Walcott disse: “Ao observar Mikel à beira do campo, vi elementos dos anos anteriores em que essa energia se refletia na equipe. Era uma energia nervosa, muito tensa. Não apenas Mikel, mas grande parte da comissão técnica estava lá fora em alguns momentos. Era como se houvesse muitos cozinheiros na cozinha, muitas mensagens. Colocar o time titular era a coisa certa a se fazer hoje à noite. É fácil dizer isso agora, mas você quer uma reação após a final da copa e não foi isso que aconteceu hoje à noite, foi pior.”
Técnico do Arsenal defende elenco após eliminação inesperada
Apesar das críticas contundentes de comentaristas e ex-jogadores, o espanhol manteve-se firme em seu apoio ao elenco. O Arsenal dominou a posse de bola durante longos períodos, mas careceu da eficácia necessária para garantir a vitória sobre o Southampton, o que levou à sua segunda eliminação de uma competição em apenas duas semanas. Arteta insistiu que não criticaria publicamente sua equipe após uma sequência exaustiva de jogos em várias competições.
Em uma resposta apaixonada, Arteta deixou clara sua posição ao afirmar: “Eu amo meus jogadores. O que eles fizeram nos últimos nove meses. Não vou criticá-los porque perdemos um jogo aqui, da maneira como eles se esforçaram. E pela forma como estão se dedicando de corpo e alma. Alguns deles provavelmente nem precisavam estar aqui hoje. Não vou fazer isso. Vou defendê-los mais do que nunca.”
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Temporada no fio da navalha para os londrinos do norte
A derrota despertou receios de um colapso no final da temporada, um tema frustrantemente familiar das campanhas anteriores sob o comando de Arteta. Com apenas a Premier League e a Liga dos Campeões ainda em jogo, cresce a preocupação de que os Gunners corram o risco de terminar a sexta temporada consecutiva sem conquistar nenhum título, caso não consigam estabilizar seu desempenho rapidamente.
Walcott compartilhou dessa ansiedade generalizada, exortando seu ex-clube a superar o resultado contra o Southampton antes que isso arruíne toda a campanha. “Eles não podem deixar a temporada escapar. Tudo o que construíram nesta temporada, não deixem que isso os afete. Eles já passaram por essa situação antes e não querem revivê-la”, concluiu.