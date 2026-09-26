Pochettino admitiu que se arrepende de não ter assumido o controle da decisão de recorrer do cartão vermelho de Balogun durante a Copa do Mundo. O atacante foi expulso nos 16 avos de final contra a Bósnia e Herzegovina antes de a Fifa suspender sua punição de um jogo.

A decisão permitiu que Balogun jogasse nas oitavas de final contra a Bélgica, mas gerou enorme controvérsia.O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi alvo de acusações de violar a neutralidade política depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter intervindo pessoalmente.

Pochettino acredita que o circo que se seguiu desestabilizou completamente sua equipe. O ex-técnico do Tottenham reconheceu que o ambiente negativo criado pelo recurso alterou de forma fundamental o foco do seu time.