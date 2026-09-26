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'Energia mudou' - Mauricio Pochettino revela como o drama do cartão vermelho arruinou o sonho da Copa do Mundo dos Estados Unidos
Pochettino reflete sobre drama do recurso da Copa do Mundo
Pochettino admitiu que se arrepende de não ter assumido o controle da decisão de recorrer do cartão vermelho de Balogun durante a Copa do Mundo. O atacante foi expulso nos 16 avos de final contra a Bósnia e Herzegovina antes de a Fifa suspender sua punição de um jogo.
A decisão permitiu que Balogun jogasse nas oitavas de final contra a Bélgica, mas gerou enorme controvérsia.O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi alvo de acusações de violar a neutralidade política depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter intervindo pessoalmente.
Pochettino acredita que o circo que se seguiu desestabilizou completamente sua equipe. O ex-técnico do Tottenham reconheceu que o ambiente negativo criado pelo recurso alterou de forma fundamental o foco do seu time.
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A mudança de energia que atrapalhou a seleção dos Estados Unidos
Falando à emissora Andres Cantor no Futbol de Primera, Pochettino confessou sua tristeza com a forma como os acontecimentos se desenrolaram. Ele sentiu que toda a situação gerou uma negatividade desnecessária que prejudicou diretamente o elenco.
"Talvez eu esteja arrependido por não ter me envolvido quando a partida contra a Bósnia terminou na situação que se seguiu e gerou tudo de negativo que aconteceu", disse Pochettino.
"Talvez eu me arrependa de não ter me envolvido mais na tomada daquela decisão. Eu não estive envolvido na decisão de fazer uma contestação para suspender aquele cartão vermelho. Mais do que o fato de termos tido o entendimento de que estávamos certos, acho que ninguém realmente entendeu o que aconteceu.
"Eu, como uma pessoa do futebol, que tem a inteligência emocional para entender que isso pode mudar a energia da situação, porque a energia mudou no momento em que tudo isso aconteceu, e então a partida é disputada sob parâmetros diferentes."
Um fim doloroso para um torneio promissor
Antes da polêmica, a seleção dos Estados Unidos havia impressionado sob o comando de Pochettino ao passar com tranquilidade pela fase de grupos e derrotar a Bósnia. O objetivo era chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002.
No entanto, os americanos sofreram uma pesada derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final. Balogun mais tarde reconheceu que o barulho externo afetou o elenco, enquanto jogadores da Bélgica admitiram que a situação deu motivação extra.
Ao refletir sobre a partida em uma entrevista coletiva em Orlando, na Flórida, Pochettino observou: "Aquele jogo é muito difícil de analisar porque foi construído em um ambiente que não era o melhor ambiente para ir competir em uma Copa do Mundo."
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Seguindo em frente sob o comando de Pochettino
O treinador argentino recentemente assinou uma renovação de contrato e segue comprometido em conduzir a seleção para seu próximo capítulo. A seleção dos Estados Unidos agora se prepara para enfrentar o Peru no sábado, em um amistoso. Na sequência, haverá partidas contra Chile, México e Canadá, enquanto Pochettino busca reconstruir o embalo durante a atual data Fifa.
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