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Endrick VAI voltar ao Real Madrid! O craque brasileiro deve se despedir dos companheiros do Lyon após uma impressionante passagem por empréstimo
Uma despedida carinhosa de Lyon
O jovem atacante vestirá a camisa do Lyon pela última vez neste domingo, quando a equipe enfrentar o Lens em casa, segundo o Globo Esporte. Assim que soar o apito final de sua passagem bem-sucedida pela França, Endrick e sua família devem iniciar a mudança de volta para a capital espanhola já na segunda-feira.
Apesar de ter admitido anteriormente “Gostaria de ficar aqui” após uma atuação decisiva contra o Rennes, a decisão não está mais em suas mãos. A diretoria do Real Madrid nunca incluiu uma opção de compra no contrato de empréstimo com o Lyon, garantindo assim o controle total sobre o desenvolvimento do jogador e seu eventual retorno.
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Retorno imediato a Valdebebas
Apesar de a temporada nacional europeia estar chegando ao fim, Endrick não tem intenção de sair de férias ainda, conforme noticiado pela Globo. O atacante já solicitou permissão para utilizar as instalações de treinamento do Real Madrid na próxima semana. Espera-se que ele comece sessões individuais em Valdebebas a partir de quarta-feira para manter seu pico físico antes da Copa do Mundo, garantindo que esteja em plena forma caso receba a convocação do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
Entende-se que Endrick não se juntará ao grupo principal liderado por Álvaro Arbeloa, já que este se concentra nas últimas partidas da temporada da La Liga. Em vez disso, ele seguirá um programa individual personalizado.
Parte dos planos da equipe principal para a temporada 2026-27
O Globo afirma que os dirigentes do Real Madrid já informaram ao jogador brasileiro que ele é uma peça fundamental do projeto para a temporada 2026-27 e que não há intenção de cedê-lo novamente. O clube planeja uma pequena reorganização de suas opções de ataque para garantir que o jogador de 19 anos tenha um caminho claro para ganhar minutos, visando especificamente uma função no lado direito do ataque. Suas estatísticas na França constituem um argumento convincente para sua inclusão. Endrick participou de 15 gols em apenas 20 partidas pelo Lyon em todas as competições.
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Sonhos da Copa do Mundo no horizonte
O momento de seu retorno a Madri é perfeito, já que ele busca consolidar seu lugar na seleção nacional, tendo sido incluído na lista preliminar de 55 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo. Endrick tem se destacado recentemente pela Seleção, incluindo uma atuação decisiva contra a Croácia durante a pausa internacional de março, quando deu uma assistência para Gabriel Martinelli nos minutos finais da partida. Com Ancelotti prestes a anunciar a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, Endrick parece estar em boa posição para ser convocado.