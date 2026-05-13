Endrick VAI voltar ao Real Madrid! O craque brasileiro deve se despedir dos companheiros do Lyon após uma impressionante passagem por empréstimo

O jovem atacante vestirá a camisa do Lyon pela última vez neste domingo, quando a equipe enfrentar o Lens em casa, segundo o Globo Esporte. Assim que soar o apito final de sua passagem bem-sucedida pela França, Endrick e sua família devem iniciar a mudança de volta para a capital espanhola já na segunda-feira.

Apesar de ter admitido anteriormente “Gostaria de ficar aqui” após uma atuação decisiva contra o Rennes, a decisão não está mais em suas mãos. A diretoria do Real Madrid nunca incluiu uma opção de compra no contrato de empréstimo com o Lyon, garantindo assim o controle total sobre o desenvolvimento do jogador e seu eventual retorno.