Mbappé se viu no centro de uma tempestade em Madri após uma série de acontecimentos que prejudicaram sua relação com a torcida do Real Madrid. A frustração atingiu o auge depois que o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões, acabando efetivamente com suas esperanças de conquistar um título importante nesta temporada. Enquanto o elenco lidava com as consequências, Mbappé, que estava fora de campo, provocou indignação ao passar férias em um iate, um ato que muitos torcedores consideraram insensível, dadas as dificuldades do clube em campo.

A situação se transformou em uma verdadeira crise de relações públicas para o ex-jogador do Paris Saint-Germain. Além de suas atividades fora de campo, os torcedores têm criticado os desequilíbrios táticos sob o comando de Álvaro Arbeloa, com muitos sugerindo que a presença de Mbappé prejudicou a estabilidade defensiva da equipe e a sintonia ofensiva com Vinícius Júnior.



