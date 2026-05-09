Getty Images Sport
Traduzido por
Endrick sai em defesa de Kylian Mbappé, enquanto o astro do Real Madrid enfrenta críticas após a eliminação da Liga dos Campeões
Mbappé enfrenta um escrutínio sem precedentes no Bernabéu
Mbappé se viu no centro de uma tempestade em Madri após uma série de acontecimentos que prejudicaram sua relação com a torcida do Real Madrid. A frustração atingiu o auge depois que o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões, acabando efetivamente com suas esperanças de conquistar um título importante nesta temporada. Enquanto o elenco lidava com as consequências, Mbappé, que estava fora de campo, provocou indignação ao passar férias em um iate, um ato que muitos torcedores consideraram insensível, dadas as dificuldades do clube em campo.
A situação se transformou em uma verdadeira crise de relações públicas para o ex-jogador do Paris Saint-Germain. Além de suas atividades fora de campo, os torcedores têm criticado os desequilíbrios táticos sob o comando de Álvaro Arbeloa, com muitos sugerindo que a presença de Mbappé prejudicou a estabilidade defensiva da equipe e a sintonia ofensiva com Vinícius Júnior.
- Getty Images Sport
Endrick rebate as críticas
Apesar de toda a negatividade em torno do jogador de 27 anos, ele encontrou um aliado em Endrick. O jovem prodígio brasileiro, que atualmente está emprestado ao Lyon, se manifestou esta semana para lembrar aos críticos o que Mbappé ainda tem a oferecer. Tendo dividido o vestiário com o campeão da Copa do Mundo antes de sua transferência temporária para a França, Endrick continua convencido do valor do seu companheiro de equipe.
Em entrevista ao SoFoot, o jovem rejeitou a narrativa da mídia local e a hostilidade das arquibancadas. “Não me importo com o que as pessoas dizem sobre Mbappé. Espero que ele ganhe a Chuteira de Ouro novamente. O que vejo é que ele está ajudando o Real Madrid marcando muitos gols”, afirmou o atacante com firmeza, optando por destacar as contribuições estatísticas do francês em vez do drama recente.
Um protesto digital chega ao ponto de ebulição
A reação contra Mbappé não se limitou a vaias no Santiago Bernabéu ou a postagens iradas nas redes sociais. A profundidade da divisão entre a torcida madridista atingiu proporções históricas, ilustrando a rapidez com que o período de lua de mel se esvaiu para um jogador que, durante vários anos, foi o alvo mais cobiçado do clube.
Surgiram relatos de um protesto digital em massa, com uma petição online pedindo a saída do atacante do clube. Embora a diretoria liderada por Florentino Pérez continue publicamente comprometida com o projeto, a magnitude do movimento colocou uma pressão imensa sobre o jogador para que ele tenha um desempenho decisivo no próximo El Clásico contra o Barcelona, a fim de silenciar seus detratores.
- AFP
Arbeloa desmente rumores de desentendimentos no vestiário do Real Madrid
Além do drama das férias, Mbappé enfrenta uma nova onda de críticas em relação à sua conduta durante uma suposta desavença interna entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde. Enquanto críticos nas redes sociais classificaram seus sorrisos durante os treinos como “inadequados”, dada a suposta tensão no elenco, o técnico Arbeloa rebateu essas narrativas, descartando-as como uma “interpretação errada” de um único momento. O técnico insistiu que esse barulho externo é apenas uma tentativa de criar problemas onde não existem, afirmando que o elenco continua totalmente focado em seus objetivos internos.