Endrick revela sua posição favorita antes do retorno ao Real Madrid neste verão

A transferência do jogador de 19 anos para a Ligue 1 revelou-se um golpe de mestre para o seu desenvolvimento, depois de ter tido dificuldades para conseguir minutos de jogo na La Liga. Após ter enfrentado dificuldades para manter a regularidade sob a orientação de Xabi Alonso no início de sua passagem pelo Real, o brasileiro reencontrou sua melhor forma no Lyon, mostrando-se exatamente o jogador de classe mundial no qual o Madrid investiu.

Seu ressurgimento foi um alívio para sua equipe, especialmente depois que seu pai, Douglas Sousa, expressou frustração com a forma como o início da carreira do filho na Espanha foi conduzido.

Sousa havia afirmado anteriormente que o gigante espanhol efetivamente “tirou seu espaço” ao limitar suas oportunidades. Agora, com uma série de atuações decisivas em seu currículo, Endrick está provando que está pronto para as exigências do futebol de elite europeu, tendo registrado 10 participações em gols em seus primeiros 13 jogos da Ligue 1 pelo Lyon.