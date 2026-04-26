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Endrick revela sua posição favorita antes do retorno ao Real Madrid neste verão
A prioridade do papel central
Endrick não escondeu onde se vê prosperando enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira. Apesar da imensa concorrência por vagas na capital espanhola, o jovem tem clareza sobre sua identidade tática e onde agrega mais valor em campo.
“Minha camisa favorita é a número nove e jogar no centro é onde me sinto mais confortável, mas só quero jogar, não importa como”, revelou Endrick à Four Four Two ao discutir seu papel no ataque. Embora sua versatilidade lhe permita atuar em várias posições, sua preferência pela função de atacante cria um dilema de escalação interessante para a comissão técnica do Real Madrid na próxima temporada.
- AFP
Período produtivo no Lyon
A transferência do jogador de 19 anos para a Ligue 1 revelou-se um golpe de mestre para o seu desenvolvimento, depois de ter tido dificuldades para conseguir minutos de jogo na La Liga. Após ter enfrentado dificuldades para manter a regularidade sob a orientação de Xabi Alonso no início de sua passagem pelo Real, o brasileiro reencontrou sua melhor forma no Lyon, mostrando-se exatamente o jogador de classe mundial no qual o Madrid investiu.
Seu ressurgimento foi um alívio para sua equipe, especialmente depois que seu pai, Douglas Sousa, expressou frustração com a forma como o início da carreira do filho na Espanha foi conduzido.
Sousa havia afirmado anteriormente que o gigante espanhol efetivamente “tirou seu espaço” ao limitar suas oportunidades. Agora, com uma série de atuações decisivas em seu currículo, Endrick está provando que está pronto para as exigências do futebol de elite europeu, tendo registrado 10 participações em gols em seus primeiros 13 jogos da Ligue 1 pelo Lyon.
O Arsenal está acompanhando a situação
Enquanto Endrick se prepara para voltar a Madri, outros grandes clubes europeus acompanham de perto as possíveis repercussões. Notícias indicam que o Arsenal busca reforçar seu ataque neste verão, e o brasileiro surgiu como um alvo de grande potencial.
- (C)Getty Images
Um verão decisivo em Madri
O Real Madrid enfrenta um período de grande transição neste verão, com o clube precisando equilibrar suas contas por meio de possíveis saídas de jogadores de destaque. Embora a prioridade de Endrick continue sendo ter sucesso com a famosa camisa branca, a comissão técnica terá que decidir se pode oferecer a ele o papel de protagonista que ele almeja.
A decisão será crucial tanto para o jogador quanto para o clube. Se o Real Madrid não puder garantir o que Endrick precisa para continuar seu desenvolvimento, a tentação de uma transferência para a Premier League pode se tornar realidade.