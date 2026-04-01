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Endrick revela mensagem da esposa, Gabriely Miranda, que o ajudou a superar o “medo” antes da participação decisiva da seleção brasileira contra a Croácia
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Superando o “medo” com o apoio da família
O atacante de 19 anos foi o catalisador da reviravolta do Brasil na terça-feira, entrando em campo aos 79 minutos com o placar empatado em 1 a 1. Apesar do tempo limitado em campo, ele sofreu um pênalti que Igor Thiago converteu e, mais tarde, deu uma assistência sublime para o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Refletindo sobre o desempenho, o jovem admitiu que estava lutando contra uma pressão interna significativa antes de entrar em campo.
“Não vou mentir – eu tinha essa sensação de urgência de que precisava jogar bem”, disse Endrick após a partida, segundo a ESPN. “E depois da mensagem que recebi da minha esposa, toda a pressão e o medo que eu vinha sentindo simplesmente desapareceram. Sou muito grato à minha esposa e a Deus por tê-los na minha vida, e acho que isso foi absolutamente crucial. Depois de ver minha esposa me dizendo que só o fato de estar aqui já era uma vitória, independentemente de eu entrar em campo, marcar um gol ou dar uma assistência, toda a pressão desapareceu.”
O renascimento na França leva ao retorno à Seleção
A transferência por empréstimo do Real Madrid para o Lyon durante o inverno transformou completamente a sorte de Endrick. Desde que chegou ao novo clube, o atacante contribuiu para sete gols em suas primeiras nove partidas na Ligue 1, redescobrindo a eficiência que o tornou uma estrela em ascensão. Com sua mais recente atuação brilhante pela seleção brasileira, Endrick é agora um forte candidato a uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, para grande alegria de sua esposa.
Em uma postagem emocionante no Instagram após o jogo, ela escreveu: “Deus tem planos infinitamente maiores e melhores do que os nossos. ‘Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento; reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.’ O tempo de Deus também é promessa, propósito 🤍💛 Eu te amo.”
Ancelotti elogia o impacto do jovem jogador
O técnico da seleção brasileira, Ancelotti, não hesitou em elogiar o impacto dos seus jogadores mais jovens após a vitória tão necessária. O treinador italiano, que assumiu o comando em maio do ano passado, destacou que os recém-chegados injetaram uma energia renovada em um elenco que antes parecia estagnado. “Os recém-chegados aproveitaram ao máximo suas oportunidades”, disse Ancelotti. “Todo o grupo está satisfeito com o trabalho realizado pelos novos jogadores, incluindo Endrick e Danilo, do Botafogo.”
- AFP
Sonhos da Copa do Mundo e a contagem regressiva final
Com o anúncio da convocação para a Copa do Mundo marcado para 18 de maio, Endrick está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que seu nome conste na lista. O jovem mantém a humildade e afirma: “Faremos tudo o que pudermos pelo Brasil. Não tenho dúvidas disso. E vamos continuar trabalhando, porque nada fala mais alto do que o trabalho duro.” A Seleção enfrenta agora a reta final da preparação com amistosos contra o Panamá no Maracanã, em 31 de maio, e contra o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos.