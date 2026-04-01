Endrick revela mensagem da esposa, Gabriely Miranda, que o ajudou a superar o “medo” antes da participação decisiva da seleção brasileira contra a Croácia

O atacante de 19 anos foi o catalisador da reviravolta do Brasil na terça-feira, entrando em campo aos 79 minutos com o placar empatado em 1 a 1. Apesar do tempo limitado em campo, ele sofreu um pênalti que Igor Thiago converteu e, mais tarde, deu uma assistência sublime para o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Refletindo sobre o desempenho, o jovem admitiu que estava lutando contra uma pressão interna significativa antes de entrar em campo.

“Não vou mentir – eu tinha essa sensação de urgência de que precisava jogar bem”, disse Endrick após a partida, segundo a ESPN. “E depois da mensagem que recebi da minha esposa, toda a pressão e o medo que eu vinha sentindo simplesmente desapareceram. Sou muito grato à minha esposa e a Deus por tê-los na minha vida, e acho que isso foi absolutamente crucial. Depois de ver minha esposa me dizendo que só o fato de estar aqui já era uma vitória, independentemente de eu entrar em campo, marcar um gol ou dar uma assistência, toda a pressão desapareceu.”