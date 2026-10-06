Endrick pronto para deixar o Real Madrid de novo! Aston Villa surge como principal candidato a empréstimo em janeiro

O primeiro mês de jogos oficiais sob o comando de José Mourinho no Real Madrid serviu como um duro alerta para Endrick. Apesar de seu status como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial, o atacante brasileiro acabou se tornando a principal vítima da intensa concorrência dentro do elenco do Real Madrid.

Embora siga como uma figura central nos planos de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, a realidade em nível de clube é muito mais sombria, com o atacante ocupando, na prática, como sugere a reportagem da Cadena SER, o último lugar na hierarquia na capital espanhola.

Discussões internas sobre seu tempo de jogo ocorreram antes do início da temporada, funcionando como um aviso inicial de que seu caminho até o time principal seria limitado. Esses alertas agora se materializaram em um início de campanha difícil, no qual os minutos em campo foram quase inexistentes.

De fato, sua participação foi tão escassa que ele se limitou a uma única entrada como substituto de quatro minutos contra o Elche nas primeiras fases da temporada. Com a janela de janeiro se aproximando, tanto o jogador quanto o clube veem cada vez mais um empréstimo como a solução mais viável para garantir que seu desenvolvimento não estagne por completo em um período crucial de sua jovem carreira.