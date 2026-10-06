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Endrick pronto para deixar o Real Madrid de novo! Aston Villa surge como principal candidato a empréstimo em janeiro
Era Mourinho deixa Endrick de lado
O primeiro mês de jogos oficiais sob o comando de José Mourinho no Real Madrid serviu como um duro alerta para Endrick. Apesar de seu status como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial, o atacante brasileiro acabou se tornando a principal vítima da intensa concorrência dentro do elenco do Real Madrid.
Embora siga como uma figura central nos planos de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, a realidade em nível de clube é muito mais sombria, com o atacante ocupando, na prática, como sugere a reportagem da Cadena SER, o último lugar na hierarquia na capital espanhola.
Discussões internas sobre seu tempo de jogo ocorreram antes do início da temporada, funcionando como um aviso inicial de que seu caminho até o time principal seria limitado. Esses alertas agora se materializaram em um início de campanha difícil, no qual os minutos em campo foram quase inexistentes.
De fato, sua participação foi tão escassa que ele se limitou a uma única entrada como substituto de quatro minutos contra o Elche nas primeiras fases da temporada. Com a janela de janeiro se aproximando, tanto o jogador quanto o clube veem cada vez mais um empréstimo como a solução mais viável para garantir que seu desenvolvimento não estagne por completo em um período crucial de sua jovem carreira.
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Endrick cai na hierarquia de Mourinho
A dor de cabeça de Mourinho para a seleção é agravada pelo enorme volume de talento de elite no ataque atualmente à sua disposição. Estrelas como Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Brahim Diaz estão claramente à frente do adolescente, enquanto outros como Rodrygo e até mesmo o talento da base Carlos Espi subiram na hierarquia.
A situação forçou Endrick a aceitar que seu futuro imediato está em outro lugar se quiser jogar regularmente. Ele havia decidido originalmente ficar durante o verão para lutar por seu espaço, mas o primeiro mês provou que o atual esquema tático sob o comando de Mourinho não lhe oferece as oportunidades de que precisa para brilhar com a camisa branca.
Aston Villa lidera a disputa por craque brasileiro
À medida que se espalham as notícias sobre a possível disponibilidade de Endrick, vários gigantes europeus começaram a se movimentar. Entre os pretendentes de maior destaque está o Aston Villa, com Unai Emery supostamente interessado em levar o jogador de 20 anos para o Villa Park. O clube da Premier League surgiu como um concorrente sério porque pode oferecer competição de alto nível e potencialmente futebol de Champions League, desde que sua forma no cenário doméstico se mantenha estável.
Uma transferência para a Inglaterra representaria um grande passo para o atacante, permitindo que ele teste suas habilidades na liga mais rápida do mundo enquanto trabalha sob o comando de um técnico renomado por desenvolver jovens jogadores de ataque.
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Roma retoma o interesse em Endrick
O interesse de Birmingham não é um caso isolado, já que outros grandes clubes também monitoram a situação de perto. A gigante italiana Roma está mais uma vez no páreo, depois de ter demonstrado interesse no brasileiro durante a janela de verão passada. Também existe a possibilidade de um retorno à Ligue 1 com o Olympique Lyon, clube no qual ele já teve sucesso anteriormente.
No entanto, o apelo da Premier League e o projeto que está sendo construído atualmente no Villa Park parecem ganhar força significativa à medida que a janela de janeiro se aproxima, tornando o Aston Villa o principal candidato nesta saga de transferência em desenvolvimento.
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