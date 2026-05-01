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Endrick para o Arsenal? Lenda dos Gunners quer que o “cavalo louco” – jogador marginalizado do Real Madrid – traga “grandes qualidades” para a Premier League
Petit sugere que o Arsenal tente contratar Endrick
Petit sugeriu que o Arsenal deveria considerar a contratação do jovem jogador do Real Madrid, Endrick, atualmente emprestado ao Lyon, já que Arteta busca opções ofensivas adicionais. O atacante brasileiro tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo consistente desde que chegou à Espanha, com oportunidades limitadas.
Apesar da falta de minutos, Petit acredita que a Premier League poderia oferecer o ambiente ideal para que o jovem atacante continue seu desenvolvimento. O ex-meio-campista do Arsenal vê o clube do norte de Londres como um destino em potencial onde o talento do atacante poderia ser devidamente cultivado.
- AFP
Petit elogia o talento, mas destaca algumas falhas
Em entrevista ao Andy’s Bet Club, Petit destacou o potencial de Endrick, embora reconheça que o adolescente ainda precisa aprimorar alguns aspectos de seu jogo.
“Ele é muito jovem, tem apenas 19 anos”, disse Petit. “É muito talentoso, muito dotado, mas é como um cavalo selvagem, cheio de energia. Em campo, às vezes é um pouco egoísta demais. Mas, ao mesmo tempo, sabe que tem qualidades enormes.”
“Ele precisa estar no ambiente certo para melhorar e se desenvolver, porque esse garoto é um diamante. Que tipo de clube seria muito bom para ele? Dadas as suas qualidades, eu adoraria que ele viesse para o Arsenal, para ser sincero com você.”
Preocupações com o futuro do futebol brasileiro e da seleção nacional
Endrick é amplamente considerado um dos jovens talentos mais promissores do Brasil e espera-se que desempenhe um papel significativo na seleção nacional nos próximos anos. No entanto, Petit também expressou preocupações quanto ao rumo atual da seleção brasileira.
“Ele também pode impressionar na Copa do Mundo, mas o Brasil não é mais a mesma seleção de antes, eles não jogam mais o futebol brasileiro”, explicou ele. “Assisti a um jogo contra a França nos Estados Unidos há três semanas, e vencemos eles de novo.”
“Olhei para a equipe, claro, faltavam alguns jogadores, mas pensei: ‘Uau, a seleção brasileira mudou tanto. Lembro-me de tantos nomes grandiosos, grandes jogadores naquela seleção. Endrick, ele tem algo especial. Ele pode fazer a diferença durante a Copa do Mundo, há um lugar para ele no time titular.”
- (C)Getty Images
Futuro incerto no clube para o jovem jogador do Real Madrid
Por enquanto, o futuro imediato de Endrick continua ligado ao Real Madrid, enquanto ele continua disputando tempo de jogo em um elenco repleto de estrelas. A decisão do clube de manter o jovem em Madri ou considerar uma transferência que garanta mais minutos em campo poderá definir a próxima etapa de seu desenvolvimento.
O Arsenal, por sua vez, continua avaliando reforços para o ataque, já que Arteta busca fortalecer seu elenco, e um jovem atacante tão promissor como Endrick poderia representar uma opção de longo prazo caso surja uma oportunidade.