Endrick para o Arsenal? Lenda dos Gunners quer que o “cavalo louco” – jogador marginalizado do Real Madrid – traga “grandes qualidades” para a Premier League

Em entrevista ao Andy’s Bet Club, Petit destacou o potencial de Endrick, embora reconheça que o adolescente ainda precisa aprimorar alguns aspectos de seu jogo.

“Ele é muito jovem, tem apenas 19 anos”, disse Petit. “É muito talentoso, muito dotado, mas é como um cavalo selvagem, cheio de energia. Em campo, às vezes é um pouco egoísta demais. Mas, ao mesmo tempo, sabe que tem qualidades enormes.”

“Ele precisa estar no ambiente certo para melhorar e se desenvolver, porque esse garoto é um diamante. Que tipo de clube seria muito bom para ele? Dadas as suas qualidades, eu adoraria que ele viesse para o Arsenal, para ser sincero com você.”