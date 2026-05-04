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Luis Felipe Gonçalves

Endrick mostra que ainda tem crédito em Madri por vaga na Copa do Mundo após novo gol pelo Lyon

Endrick
Brasil
Copa do Mundo
Lyon
Campeonato Francês

Atacante vira destaque na imprensa espanhola, após mais uma atuação de brilho na França

O Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 neste domingo, no OL Stadium, pela 32ª rodada da Ligue 1, e contou com mais uma atuação decisiva de Endrick.

O atacante brasileiro marcou, participou ativamente do jogo e voltou a ser protagonista em mais uma vitória importante da equipe francesa na reta final da temporada.

Endrick balançou as redes no segundo tempo, fechando o placar e chegando ao oitavo gol pelo clube desde que chegou por empréstimo.

Além disso, soma também seis assistências, consolidando-se como uma das peças mais influentes do setor ofensivo.

A sequência de atuações em alto nível chamou atenção fora da França, especialmente em Madri, onde o nome do brasileiro passou a ser ligado diretamente à Copa do Mundo.

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    Pedido pela convocação

    O jornal Diário AS exaltou a atuação do jovem e foi além da análise: iniciou uma campanha pública pela convocação do atacante para a Copa do Mundo.

    “Endrick está pedindo aos gritos para ir ao Mundial”, destacou o periódico, que classificou o brasileiro como protagonista de uma vitória “trabalhada e sofrida” do Lyon.

    A publicação ainda ressaltou o impacto direto do atacante, que chegou a 15 participações em gols desde janeiro, entre bolas na rede e assistências, além de destacar o golaço que selou o resultado.

    A atuação também repercutiu no Marca, que seguiu a mesma linha e reforçou a pressão por uma vaga na lista final.

    Para o veículo, o brasileiro “praticamente implora por convocação”, destacando sua capacidade de decidir jogos mesmo com poucos toques na bola, característica típica de jogadores de elite.

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    Mais perto da Copa do Mundo

    Com o resultado, o Lyon chega a 60 pontos e ocupa a terceira colocação na Ligue 1, se mantendo firme na zona de classificação para a próxima Champions League, atrás apenas de Paris Saint-Germain e Lens.

    O momento do brasileiro também não passa despercebido por Carlo Ancelotti, que já convocou o atacante para os amistosos contra França e Croácia no fim de março.

    A presença de Endrick na lista final para a Copa do Mundo ainda não é garantida, mas o desempenho recente o coloca como um dos nomes mais fortes na disputa pelas últimas vagas.

    A convocação oficial será divulgada no dia 18 de maio. Antes disso, o Brasil ainda fará dois amistosos preparatórios: contra Panamá, no dia 31 de maio, e Egito, no dia 6 de junho.

    A estreia na Copa acontece no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    Enquanto isso, Endrick segue focado em manter a fase decisiva. O Lyon volta a campo no dia 10 de maio, fora de casa, contra o Toulouse, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, mais uma oportunidade para o brasileiro seguir pressionando por seu lugar na seleção brasileira.

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