Endrick mostra que ainda tem crédito em Madri por vaga na Copa do Mundo após novo gol pelo Lyon

O Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 neste domingo, no OL Stadium, pela 32ª rodada da Ligue 1, e contou com mais uma atuação decisiva de Endrick.

O atacante brasileiro marcou, participou ativamente do jogo e voltou a ser protagonista em mais uma vitória importante da equipe francesa na reta final da temporada.

Endrick balançou as redes no segundo tempo, fechando o placar e chegando ao oitavo gol pelo clube desde que chegou por empréstimo.

Além disso, soma também seis assistências, consolidando-se como uma das peças mais influentes do setor ofensivo.

A sequência de atuações em alto nível chamou atenção fora da França, especialmente em Madri, onde o nome do brasileiro passou a ser ligado diretamente à Copa do Mundo.