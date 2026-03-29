Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, dá sua opinião sincera sobre suas chances de ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, após um início impressionante no Lyon

A chegada de Endrick ao Real Madrid foi recebida com grande entusiasmo, mas a intensa disputa por vagas no Santiago Bernabéu limitou suas oportunidades.

Em busca dos minutos necessários para continuar seu desenvolvimento e chamar a atenção dos selecionadores da seleção nacional, o jovem atacante optou por uma transferência por empréstimo para o Lyon durante a janela de transferências de inverno.

Desde que chegou à Ligue 1, o prodígio brasileiro se adaptou rapidamente ao estilo físico do futebol francês, demonstrando o finalização precisa e a velocidade explosiva que o tornaram um dos talentos mais cobiçados da América do Sul.

A transferência parece estar dando frutos, com o atacante registrando sete participações em gols em suas primeiras nove partidas na Ligue 1.