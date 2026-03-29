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Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, dá sua opinião sincera sobre suas chances de ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, após um início impressionante no Lyon
Um novo começo na França
A chegada de Endrick ao Real Madrid foi recebida com grande entusiasmo, mas a intensa disputa por vagas no Santiago Bernabéu limitou suas oportunidades.
Em busca dos minutos necessários para continuar seu desenvolvimento e chamar a atenção dos selecionadores da seleção nacional, o jovem atacante optou por uma transferência por empréstimo para o Lyon durante a janela de transferências de inverno.
Desde que chegou à Ligue 1, o prodígio brasileiro se adaptou rapidamente ao estilo físico do futebol francês, demonstrando o finalização precisa e a velocidade explosiva que o tornaram um dos talentos mais cobiçados da América do Sul.
A transferência parece estar dando frutos, com o atacante registrando sete participações em gols em suas primeiras nove partidas na Ligue 1.
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"Com Deus, tudo é possível"
Ao falar sobre suas perspectivas na seleção após ser convocado para a última lista do Brasil, o jogador de 18 anos foi sincero sobre sua trajetória e a evolução de suas ambições. Em uma reflexão sincera sobre sua situação atual, Endrick declarou à FourFourTwo: “Não esperava ter um início tão forte no Lyon, mas Deus fez o impossível acontecer. Há algum tempo, eu não acreditava que poderia estar na Copa do Mundo, mas com Deus tudo é possível. Não tenho dúvidas de nada – vou fazer a minha parte e viver um dia de cada vez. Vivo no presente. Tenho que treinar bem no Lyon, seguir meu programa de preparação física, manter-me saudável e ter um bom desempenho nas partidas. Se for da vontade de Deus, estarei na Copa do Mundo em junho.”
A disputa pelas vagas na seleção brasileira
Tornar-se um titular na seleção brasileira não é tarefa fácil, especialmente nas posições de ataque, onde Ancelotti conta com uma abundância de talentos à sua disposição. Nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha são estrelas consagradas, enquanto outros talentos emergentes lutam constantemente por uma vaga no time.
A comissão técnica da CBF estaria acompanhando de perto o progresso de Endrick. Sua capacidade de atuar tanto como atacante central quanto em posições mais abertas lhe confere uma versatilidade tática que pode ser inestimável durante um torneio de um mês de duração.
Ao optar por uma transferência por empréstimo para uma liga competitiva como a Ligue 1, Endrick demonstrou uma maturidade além de sua idade, sacrificando o prestígio de permanecer no Real Madrid no curto prazo em prol do benefício de longo prazo de sua carreira internacional.
- AFP
De olho na Copa do Mundo
A torcida do Lyon já se apaixonou pela nova estrela, e se sua trajetória ascendente continuar, o Real Madrid receberá de volta, no meio do ano, um jogador muito mais maduro e confiante.
Por enquanto, o foco de Endrick continua dividido entre ajudar seu clube atual a alcançar seus objetivos nacionais e garantir que continue sendo uma presença constante nos planos da seleção brasileira. Se ele mantiver sua trajetória atual, o sonho de disputar a Copa do Mundo, que antes parecia impossível, pode muito bem se tornar realidade.
Ele espera ter alguns minutos em campo quando o Brasil enfrentar a Croácia no próximo amistoso internacional, na noite de terça-feira.