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Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, anuncia que está esperando um filho com sua esposa Gabriely Miranda, de 19 anos
A família da estrela da Seleção está crescendo
Endrick e sua esposa, a modelo Gabriely, de 24 anos, confirmaram a gravidez no dia 10 de abril por meio de uma publicação conjunta no Instagram. O casal compartilhou uma série de fotos profissionais para marcar a ocasião, acompanhadas da legenda “Agora somos cinco”, em referência à sua família em crescimento, que inclui seus dois cães.
A notícia chega apenas nove meses depois que o casal celebrou uma luxuosa cerimônia de casamento.
- Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Sucesso em campo pelo Lyon
O anúncio da gravidez chega em meio a uma passagem por empréstimo altamente produtiva no Olympique de Lyon. Depois de se juntar ao clube francês por empréstimo do Real Madrid para ter mais tempo de jogo na equipe titular, o jovem jogador tem se destacado. Ele já marcou quatro gols e deu quatro assistências em suas 12 partidas pelo time da Ligue 1.
Seu desempenho no campeonato nacional lhe rendeu uma convocação para a seleção nacional comandada por Carlo Ancelotti. Endrick recentemente contou como sua esposa o ajudou a superar um período de imensa pressão, admitindo que “depois da mensagem que recebi da minha esposa, toda a pressão e o medo que eu vinha sentindo simplesmente desapareceram”, após uma participação decisiva pelo Brasil contra a Croácia.
Um romance relâmpago e um “contrato de relacionamento”
O relacionamento do casal tem sido o centro das atenções da mídia brasileira desde que se conheceram em um shopping no final de 2023. Miranda já descreveu o primeiro encontro como “amor à primeira vista”, e a trajetória deles juntos tem avançado em ritmo acelerado. Eles assumiram publicamente o namoro na cerimônia do prêmio Bola de Prata, em dezembro de 2023, antes de se casarem em uma cerimônia civil em setembro de 2024, assim que Endrick completou 18 anos.
O casal também ficou famoso por seu "contrato de relacionamento" único. O acordo supostamente inclui cláusulas como a obrigação de dizer "eu te amo" diariamente e um sistema em que multas são pagas na forma de presentes caso qualquer uma das partes se envolva em discussões públicas ou demonstre comportamentos inadequados. Apesar dos termos incomuns, o casal permaneceu inseparável durante toda a transição de Endrick para o futebol europeu.
- Getty Images Sport
Aspiraciones à Copa do Mundo no horizonte
Com sua vida pessoal atingindo um novo marco, Endrick continua focado em garantir uma vaga na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo de 2026. Suas recentes atuações pela Seleção receberam elogios de Ancelotti, e muitos esperam que ele seja uma figura-chave para os pentacampeões mundiais neste verão.
Endrick tem se mantido humilde em relação às suas chances de ser convocado, afirmando: “Tudo o que pudermos fazer pelo Brasil, faremos. Não tenho dúvidas disso. E vamos continuar trabalhando, porque nada fala mais alto do que o trabalho árduo.”