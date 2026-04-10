Endrick, jogador emprestado pelo Real Madrid, anuncia que está esperando um filho com sua esposa Gabriely Miranda, de 19 anos

O relacionamento do casal tem sido o centro das atenções da mídia brasileira desde que se conheceram em um shopping no final de 2023. Miranda já descreveu o primeiro encontro como “amor à primeira vista”, e a trajetória deles juntos tem avançado em ritmo acelerado. Eles assumiram publicamente o namoro na cerimônia do prêmio Bola de Prata, em dezembro de 2023, antes de se casarem em uma cerimônia civil em setembro de 2024, assim que Endrick completou 18 anos.

O casal também ficou famoso por seu "contrato de relacionamento" único. O acordo supostamente inclui cláusulas como a obrigação de dizer "eu te amo" diariamente e um sistema em que multas são pagas na forma de presentes caso qualquer uma das partes se envolva em discussões públicas ou demonstre comportamentos inadequados. Apesar dos termos incomuns, o casal permaneceu inseparável durante toda a transição de Endrick para o futebol europeu.