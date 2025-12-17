Endrick impressiona em primeiro jogo como titular na 'Era Xabi,' e Mbappé marca dois gols na vitória do Real Madrid na Copa do Rei

Apesar de ocupar a penúltima posição do Grupo 1 da Primera Federación, equivalente à terceira divisão nacional, o Talavera não se intimidou no que possivelmente foi o maior jogo de sua história e enfrentou o Real Madrid de igual para igual. Logo no início, Andriy Lunin precisou fazer uma boa defesa, e o estilo intenso dos anfitriões, impulsionados por um público de cerca de 5 mil torcedores, chegou a desequilibrar os ilustres adversários.

O goleiro Jaime González, ao lado dos defensores David Cuenca e Manu Farrando, protagonizou intervenções decisivas e cortes providenciais para manter o Real Madrid afastado do gol. A resistência, no entanto, chegou ao fim aos 41 minutos, quando Marcos Moreno foi punido por toque de mão na bola e Kylian Mbappé converteu o pênalti. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o francês voltou a ser decisivo: em jogada de infiltração, forçou Farrando a marcar contra, ampliando a vantagem dos merengues.

O Real Madrid manteve o domínio após o intervalo e poderia ter feito o terceiro gol, mas Mbappé desperdiçou uma chance clara após passe preciso de Endrick que rasgou a defesa. O atacante francês também obrigou González a mais uma boa defesa, enquanto, anteriormente, o goleiro já havia se destacado com uma intervenção acrobática para parar Arda Güler.

O cenário indicava uma vitória tranquila dos visitantes, mas o gol de Nahuel Arroyo, finalizado com frieza, mudou o panorama e deu início a um desfecho emocionante. Quando a torcida local já sonhava com o empate, González falhou ao não conseguir segurar um chute de longa distância de Mbappé, a dois minutos do fim, aparentemente selando o confronto. Ainda assim, o Talavera voltou a acreditar após a cobrança de falta precisa de Isaiah Navarro, que explodiu na trave, e o oportunismo de Gonzalo Di Renzo no rebote. Nos instantes finais, Lunin fez uma defesa crucial e garantiu a classificação.

Não foi uma atuação brilhante, mas o Real Madrid avançou à próxima fase da competição. A GOAL avalia os jogadores de Xabi Alonso no Estadio El Prado.