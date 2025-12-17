+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid win in the Copa del ReyGetty/Goal
Richard Mills

Endrick impressiona em primeiro jogo como titular na 'Era Xabi,' e Mbappé marca dois gols na vitória do Real Madrid na Copa do Rei

No duelo, Kylian Mbappé marcou dois gols e deu uma assistência na vitória pouco convincente do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Talavera, equipe da terceira divisão espanhola, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Rei

Apesar de ocupar a penúltima posição do Grupo 1 da Primera Federación, equivalente à terceira divisão nacional, o Talavera não se intimidou no que possivelmente foi o maior jogo de sua história e enfrentou o Real Madrid de igual para igual. Logo no início, Andriy Lunin precisou fazer uma boa defesa, e o estilo intenso dos anfitriões, impulsionados por um público de cerca de 5 mil torcedores, chegou a desequilibrar os ilustres adversários.

O goleiro Jaime González, ao lado dos defensores David Cuenca e Manu Farrando, protagonizou intervenções decisivas e cortes providenciais para manter o Real Madrid afastado do gol. A resistência, no entanto, chegou ao fim aos 41 minutos, quando Marcos Moreno foi punido por toque de mão na bola e Kylian Mbappé converteu o pênalti. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o francês voltou a ser decisivo: em jogada de infiltração, forçou Farrando a marcar contra, ampliando a vantagem dos merengues.

O Real Madrid manteve o domínio após o intervalo e poderia ter feito o terceiro gol, mas Mbappé desperdiçou uma chance clara após passe preciso de Endrick que rasgou a defesa. O atacante francês também obrigou González a mais uma boa defesa, enquanto, anteriormente, o goleiro já havia se destacado com uma intervenção acrobática para parar Arda Güler.

O cenário indicava uma vitória tranquila dos visitantes, mas o gol de Nahuel Arroyo, finalizado com frieza, mudou o panorama e deu início a um desfecho emocionante. Quando a torcida local já sonhava com o empate, González falhou ao não conseguir segurar um chute de longa distância de Mbappé, a dois minutos do fim, aparentemente selando o confronto. Ainda assim, o Talavera voltou a acreditar após a cobrança de falta precisa de Isaiah Navarro, que explodiu na trave, e o oportunismo de Gonzalo Di Renzo no rebote. Nos instantes finais, Lunin fez uma defesa crucial e garantiu a classificação.

Não foi uma atuação brilhante, mas o Real Madrid avançou à próxima fase da competição. A GOAL avalia os jogadores de Xabi Alonso no Estadio El Prado.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Andriy Lunin (7/10):
    Fez defesas importantes nos dois tempos, com destaque para a intervenção decisiva nos minutos finais, quando o Real Madrid tentava administrar a vantagem apertada de 3 a 2.

    David Jiménez (6/10):
    Apoiou bem o ataque e, durante boa parte do jogo, teve uma atuação tranquila. Ainda assim, integrou um sistema defensivo que mostrou fragilidades no fim da partida.

    Dean Huijsen (6/10):
    O ex-jogador do Bournemouth acertou bons passes entre as linhas, mas deixou a desejar no aspecto defensivo, sem a mesma eficiência.

    Álvaro Carreras (5/10):
    Atuou improvisado como zagueiro, fora de sua posição habitual na lateral esquerda. Não comprometeu de forma grave, mas demonstrou desconforto na função.

    Fran García (5/10):
    O lateral esquerdo foi facilmente surpreendido no primeiro gol do Talavera, em um lance marcado por falta de atenção.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Meio-campo

    Arda Guler (6/10):
    Cobrou algumas faltas com qualidade, todas bem defendidas, mas ainda pode oferecer mais presença e criatividade no terço final.

    Dani Ceballos (6/10):
    O ex-jogador do Arsenal teve atuação segura e consistente diante de um adversário de nível inferior, embora sem grande brilho.

    Franco Mastantuono (7/10):
    Muito participativo, atuou tanto pelo meio quanto pelas alas. Mostrou intensidade, trabalhou duro e ajudou a quebrar as ações ofensivas do time da casa.

  • FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Atacantes

    Endrick (7/10):
    Distribuiu passes de alto nível para a área e mostrou visão de jogo, mas pecou na finalização quando teve chances claras. Com poucos minutos pelo Real Madrid nesta temporada, atuações como esta indicam potencial e reforçam a expectativa em torno de seu desenvolvimento, mesmo com a possibilidade de um empréstimo ao Lyon em discussão.

    Gonzalo García (6/10):
    Mostrou empenho e disposição, mas teve impacto limitado na equipe, especialmente em comparação a outros companheiros que fizeram mais para credenciar-se a uma vaga no time titular no próximo compromisso.

    Kylian Mbappé (8/10):
    De volta à sua posição habitual pela ponta esquerda, teve uma noite relativamente confortável. Cobrou o pênalti com categoria, foi decisivo no segundo gol e poderia ter saído de campo com um hat-trick.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-TALAVERA-REAL MADRIDAFP

    Substitutos & Treinador

    Rodrygo (6/10):
    Começou a partida com certa ameaça ofensiva, mas perdeu protagonismo com o passar do tempo e acabou tendo participação discreta.

    Jude Bellingham (4/10):
    Entrou de forma displicente, errou na manutenção da posse de bola e recebeu cartão amarelo após uma falta desnecessária.

    Aurélien Tchouaméni (5/10):
    Foi acionado para dar mais equilíbrio e solidez ao time, mas não conseguiu cumprir esse papel de maneira efetiva.

    Jorge Cestero (5/10):
    Mostrou intensidade e esteve em movimento constante, porém teve pouca influência positiva no jogo.

    Xabi Alonso (6/10):
    Optou por uma escalação bastante jovem e, apesar do nervosismo evidente nos primeiros 30 minutos, a equipe soube resistir à pressão e garantiu a classificação. O treinador espanhol pode se satisfazer com o desempenho de alguns reservas, embora as mudanças feitas ao longo do jogo não tenham elevado o nível da equipe.

