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Gabriel Marin

Endrick fica em cima do muro sobre convocação de Neymar: "Não tenho uma decisão muito formada"

Endrick
Neymar
Copa do Mundo

Atacante do Lyon evita fazer lobby por camisa 10 do Santos, elogia qualidade do craque e deixa decisão nas mãos de Carlo Ancelotti

Enquanto nomes importantes da seleção brasileira já se posicionaram publicamente a favor da convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo, Endrick preferiu adotar um discurso mais cauteloso. O atacante do Lyon evitou fazer lobby direto pelo camisa 10 do Santos e afirmou que a definição sobre a presença do craque na lista cabe exclusivamente ao técnico Carlo Ancelotti.

A convocação oficial para o Mundial será divulgada no próximo dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, Casemiro e Raphinha defenderam abertamente a presença de Neymar na equipe, aumentando o debate sobre o retorno do atacante ao grupo da seleção.

Em entrevista à revista PLACAR, Endrick reconheceu a importância de Neymar, elogiou sua qualidade técnica e demonstrou torcida para que o jogador permaneça saudável, mas evitou qualquer pressão pública por sua convocação.

"Eu não tenho uma decisão muito formada. A gente sabe que o Neymar é o Neymar, é um grande jogador. Eu pude ver o jogo dele contra o Atlético-MG e a gente vê que é um jogador incrível. E fico muito feliz de poder ver ele jogar, ver que ele está bem, ver ele com a família, com as filhas deles".

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  • Deportivo Recoleta v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Endrick exalta Neymar, mas evita pressão sobre Ancelotti

    Apesar dos elogios, Endrick deixou claro que a palavra final pertence a Carlo Ancelotti. O jovem atacante reforçou a confiança na capacidade de Neymar, mas preferiu um tom diplomático ao comentar a disputa por vagas na seleção brasileira.

    "Espero que Deus possa abençoá-lo para que não tenha nenhuma lesão, que possa conseguir jogar o máximo de jogos possíveis para poder, pelo menos, ter sido cotado para a seleção. É um grande jogador, a gente sabe do potencial incrível que ele tem".

    Na sequência, o atacante voltou a evitar qualquer campanha explícita pela convocação do astro santista.

    "Que Deus possa abençoá-lo no dia 18. Mas, claro, primeiramente que seja feita a vontade de Deus, depois do Ancelotti. Se ele for para a seleção, não tenho dúvida que vai se doar inteiro para a equipe. Não só para a equipe, mas para todas as pessoas da CBF".

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    Casemiro e Raphinha fizeram campanha por Neymar

    A postura moderada de Endrick contrasta com a de outros jogadores da seleção. Recentemente, Raphinha declarou em entrevista ao Domingão com Huck, da TV Globo, que acredita em Neymar como peça decisiva para a conquista do hexacampeonato.

    O atacante do Barcelona afirmou que não apenas torce pela convocação do camisa 10, como vê o craque como "o cara do hexa".

    Casemiro também saiu em defesa do companheiro. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que Neymar "não tem que provar nada a ninguém" e garantiu que o atacante aceitaria até mesmo iniciar partidas no banco de reservas, caso fosse necessário.

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    Boa fase aproxima Endrick da Copa do Mundo

    Enquanto comenta o cenário envolvendo Neymar, Endrick também vive momento importante em sua trajetória na seleção brasileira. O atacante ganhou força na disputa por uma vaga no Mundial após boa atuação no amistoso diante da Croácia, na última data FIFA.

    Mesmo entrando apenas nos 14 minutos finais da partida, o camisa 9 participou diretamente de dois gols. O jovem sofreu o pênalti convertido por Igor Thiago e deu assistência para Gabriel Martinelli marcar o terceiro gol brasileiro.

    A boa fase também aparece nos números pelo Lyon. Desde que chegou ao clube francês, Endrick soma oito gols e sete assistências em 19 partidas, desempenho que aumentou sua confiança e consolidou o atacante como uma das opções ofensivas mais promissoras da equipe de Ancelotti.