Endrick fica em cima do muro sobre convocação de Neymar: "Não tenho uma decisão muito formada"

Enquanto nomes importantes da seleção brasileira já se posicionaram publicamente a favor da convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo, Endrick preferiu adotar um discurso mais cauteloso. O atacante do Lyon evitou fazer lobby direto pelo camisa 10 do Santos e afirmou que a definição sobre a presença do craque na lista cabe exclusivamente ao técnico Carlo Ancelotti.

A convocação oficial para o Mundial será divulgada no próximo dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, Casemiro e Raphinha defenderam abertamente a presença de Neymar na equipe, aumentando o debate sobre o retorno do atacante ao grupo da seleção.

Em entrevista à revista PLACAR, Endrick reconheceu a importância de Neymar, elogiou sua qualidade técnica e demonstrou torcida para que o jogador permaneça saudável, mas evitou qualquer pressão pública por sua convocação.

"Eu não tenho uma decisão muito formada. A gente sabe que o Neymar é o Neymar, é um grande jogador. Eu pude ver o jogo dele contra o Atlético-MG e a gente vê que é um jogador incrível. E fico muito feliz de poder ver ele jogar, ver que ele está bem, ver ele com a família, com as filhas deles".