Endrick não escondeu seu alívio e felicidade por estar de volta aos holofotes com a Seleção. O atacante, que passou por um período difícil devido a uma lesão no ano passado, deixou claro que sua prioridade imediata é o sucesso mundial com o Brasil, enviando uma mensagem direta à comissão técnica de Ancelotti sobre seu estado físico e psicológico.

“Esse sentimento é algo que não dá para explicar”, disse o jogador àSportv. “Agradeço muito a Deus por ter marcado mais um gol. Essas são as coisas extraordinárias da minha vida. Graças a Deus pude marcar o gol da vitória. Estou muito feliz porque, quando estava lesionado, não pude vir para a seleção, e isso é a pior coisa para um jogador brasileiro. Se Deus quiser, nunca mais terei que passar por essa sensação de ficar de fora da seleção, porque é aqui que eu quero estar, é aqui que quero mostrar meu futebol. Sempre dando a vida pela minha pátria. Estou muito grato por este gol. Dedico-o à minha esposa e ao meu bebê que está na barriga dela.”