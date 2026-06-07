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Endrick faz uma promessa firme a Carlo Ancelotti após marcar o emocionante gol da vitória contra o Brasil
Endrick mostra seu valor nos grandes palcos
Em um jogo de preparação em Cleveland, Endrick mais uma vez demonstrou por que é considerado um dos talentos mais promissores do futebol mundial. A partida começou em um ritmo frenético, com o Brasil abrindo o placar logo aos sete minutos. O meio-campista Bruno Guimarães abriu o placar com um belo chute aos sete minutos, mas o Egito conseguiu empatar com um gol de Mostafa Ziko aos 11 minutos.
Endrick entrou em campo no segundo tempo e não perdeu tempo para deixar sua marca na partida, enquanto o Brasil buscava abrir o placar contra uma equipe egípcia disciplinada. O momento decisivo chegou aos 51 minutos, apenas seis minutos após o reinício. Endrick foi o mais rápido a reagir a uma bola perdida dentro da área, mostrando seu instinto de artilheiro para mandar a bola para o fundo da rede e garantir uma vitória que elevou o ânimo dos gigantes sul-americanos.
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Uma promessa para a seleção nacional
Endrick não escondeu seu alívio e felicidade por estar de volta aos holofotes com a Seleção. O atacante, que passou por um período difícil devido a uma lesão no ano passado, deixou claro que sua prioridade imediata é o sucesso mundial com o Brasil, enviando uma mensagem direta à comissão técnica de Ancelotti sobre seu estado físico e psicológico.
“Esse sentimento é algo que não dá para explicar”, disse o jogador àSportv. “Agradeço muito a Deus por ter marcado mais um gol. Essas são as coisas extraordinárias da minha vida. Graças a Deus pude marcar o gol da vitória. Estou muito feliz porque, quando estava lesionado, não pude vir para a seleção, e isso é a pior coisa para um jogador brasileiro. Se Deus quiser, nunca mais terei que passar por essa sensação de ficar de fora da seleção, porque é aqui que eu quero estar, é aqui que quero mostrar meu futebol. Sempre dando a vida pela minha pátria. Estou muito grato por este gol. Dedico-o à minha esposa e ao meu bebê que está na barriga dela.”
O renascimento na França
Sem uma vaga garantida no elenco repleto de estrelas do Real Madrid, Endrick precisou buscar novos horizontes no Lyon para recuperar seu ritmo competitivo. A transferência por empréstimo valeu a pena: com oito gols e sete assistências em 21 jogos, ele provou que está pronto para ser protagonista no Bernabéu após o torneio da seleção.
Sobre sua trajetória profissional recente, o atacante foi sincero: “Desde que me lesionei, eu sabia o que deveria fazer quando me recuperasse. Infelizmente, não tive tempo no Real Madrid, mas Deus me guiou para o caminho certo que segui na minha carreira até agora, que foi ir para o Lyon, me divertir, conhecer outras pessoas, trabalhar com aquela equipe maravilhosa e poder jogar, poder mostrar o que sei fazer. E voltar ao lugar onde sempre quis estar (na seleção). Quando era criança, sempre quis estar na seleção, e aqui estou. E agora estou a uma semana da Copa do Mundo. Realizar um sonho, para mim, será maravilhoso.”
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De olho nos jogos da fase de grupos
O Brasil seguirá agora para Nova Jersey para iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos no sábado. Num grupo que também conta com a Escócia e o Haiti, espera-se que a seleção sul-americana avance com facilidade, embora este desempenho sugira que ainda há falhas defensivas a serem corrigidas na busca pelo sexto título.
O Egito, por sua vez, vai se animar com seu desempenho competitivo contra um dos favoritos do torneio. A seleção egípcia inicia sua jornada na Copa do Mundo contra a Bélgica no dia 15 de junho.