Endrick fala sobre sua relação com Carlo Ancelotti enquanto memes hilários tomam conta das redes sociais - com o jovem prodígio do Real Madrid ficando no banco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Ao falar após a partida contra o Haiti, Endrick foi rápido em desmentir qualquer boato sobre um conflito. “Passei um ano com ele no Real Madrid; graças a Deus, pude disputar muitos jogos. Independentemente de terem sido cinco, dez ou 15 minutos, tive a oportunidade de estar ao lado dele no Real Madrid. Ele sabe o que faço quando entro em campo: dou tudo de mim pela equipe, e ele sabe disso muito bem; aqui na seleção não é diferente”, disse o atacante.

Ele continuou enfatizando que as necessidades da equipe vêm antes da glória pessoal. “Ele é um ótimo técnico, tem a cabeça no lugar. Agradeço a Deus por ele estar aqui, porque é um ótimo técnico. Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick, não vai fazer o que é melhor para a torcida, ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele sabe muito bem como eu posso ajudar a equipe. Sou muito grato pelo apoio de todos os torcedores. Ver o que os torcedores fazem por mim no estádio é maravilhoso, sou muito grato. Espero contribuir em campo”, acrescentou.