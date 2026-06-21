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Endrick fala sobre sua relação com Carlo Ancelotti enquanto memes hilários tomam conta das redes sociais - com o jovem prodígio do Real Madrid ficando no banco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
Memes virais criticam Ancelotti por causa da escalação
A plataforma de mídia social X foi inundada por uma enxurrada de memes virais sugerindo um desentendimento entre os dois depois que Endrick ficou no banco sem entrar em campo durante o frustrante empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos. Os torcedores questionaram, em tom de brincadeira, se o técnico “odeia” o jovem atacante, lembrando que ele costumava administrar cuidadosamente os minutos de jogo do jogador durante o período em que trabalharam juntos no Real Madrid.
O jogador de 19 anos finalmente entrou em campo na Filadélfia, substituindo Matheus Cunha aos 63 minutos durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Embora tenha tido um gol anulado por impedimento, a torcida lhe deu uma ovação entusiasmada ao entrar em campo, destacando a pressão pública sobre Ancelotti para que coloque em campo a sensação que passou parte da última temporada emprestado ao Lyon.
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Endrick defende a visão do técnico
Ao falar após a partida contra o Haiti, Endrick foi rápido em desmentir qualquer boato sobre um conflito. “Passei um ano com ele no Real Madrid; graças a Deus, pude disputar muitos jogos. Independentemente de terem sido cinco, dez ou 15 minutos, tive a oportunidade de estar ao lado dele no Real Madrid. Ele sabe o que faço quando entro em campo: dou tudo de mim pela equipe, e ele sabe disso muito bem; aqui na seleção não é diferente”, disse o atacante.
Ele continuou enfatizando que as necessidades da equipe vêm antes da glória pessoal. “Ele é um ótimo técnico, tem a cabeça no lugar. Agradeço a Deus por ele estar aqui, porque é um ótimo técnico. Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick, não vai fazer o que é melhor para a torcida, ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele sabe muito bem como eu posso ajudar a equipe. Sou muito grato pelo apoio de todos os torcedores. Ver o que os torcedores fazem por mim no estádio é maravilhoso, sou muito grato. Espero contribuir em campo”, acrescentou.
Ancelotti pede paciência com os jovens talentos
Apesar do barulho vindo de fora, o técnico da Seleção Brasileira tem se mantido firme na condução do desenvolvimento do jovem jogador. Antes do confronto contra o Haiti, Ancelotti destacou que Endrick terá sua chance no momento exato, afirmando: “Vou colocar o Endrick em campo no momento certo. Teremos que esperar um pouquinho. Ele será importante nesta Copa do Mundo. Para mim, pessoalmente, Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar ao máximo suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima também. Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro para a idade. Esse é um aspecto muito importante. Sua família, que está ao lado dele, também é muito paciente. Isso é importante para um jovem.”
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A atenção agora se volta para as fases eliminatórias
O compromisso de Endrick com a causa ficou evidente quando ele falou sobre sua ética de trabalho sob a orientação de Ancelotti. “Sou grato por tê-lo na minha vida. Ele sabe que vou dar tudo de mim todos os dias, me esforçar ao máximo, trabalhar muito. É isso que eu faço. Acho que, para um jogador, o mais importante é o trabalho. Ele sabe que eu me esforço muito, que cada partida é sempre como se fosse a última, que vou entrar em campo com muita vontade e alegria, para dar o meu melhor”, concluiu o adolescente.
Com o Brasil conquistando sua primeira vitória no torneio, o foco agora é garantir uma das primeiras colocações no Grupo C. Enquanto estrelas como Vinícius Júnior e Matheus Cunha consolidaram suas vagas por enquanto, a sombra de Endrick continua pairando pesadamente. Seja que as substituições dignas de memes continuem ou que o jovem astro do Real Madrid se torne uma presença constante no time titular, a relação entre jogador e técnico parece tão sólida quanto sempre foi nos bastidores.