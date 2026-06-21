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Endrick Carlo Ancelotti Brazil 2026 World CupGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Endrick fala sobre sua relação com Carlo Ancelotti enquanto memes hilários tomam conta das redes sociais - com o jovem prodígio do Real Madrid ficando no banco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Endrick
C. Ancelotti
Brasil
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Endrick, a jovem promessa do Real Madrid, se pronunciou sobre as crescentes especulações em torno de sua relação com Carlo Ancelotti, após passar um tempo considerável no banco de reservas no início da Copa do Mundo de 2026. Apesar do alvoroço nas redes sociais, o adolescente insistiu que há total confiança entre ele e o técnico italiano após sua estreia no torneio.

  • Memes virais criticam Ancelotti por causa da escalação

    A plataforma de mídia social X foi inundada por uma enxurrada de memes virais sugerindo um desentendimento entre os dois depois que Endrick ficou no banco sem entrar em campo durante o frustrante empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos. Os torcedores questionaram, em tom de brincadeira, se o técnico “odeia” o jovem atacante, lembrando que ele costumava administrar cuidadosamente os minutos de jogo do jogador durante o período em que trabalharam juntos no Real Madrid.

    O jogador de 19 anos finalmente entrou em campo na Filadélfia, substituindo Matheus Cunha aos 63 minutos durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Embora tenha tido um gol anulado por impedimento, a torcida lhe deu uma ovação entusiasmada ao entrar em campo, destacando a pressão pública sobre Ancelotti para que coloque em campo a sensação que passou parte da última temporada emprestado ao Lyon.



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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Endrick defende a visão do técnico

    Ao falar após a partida contra o Haiti, Endrick foi rápido em desmentir qualquer boato sobre um conflito. “Passei um ano com ele no Real Madrid; graças a Deus, pude disputar muitos jogos. Independentemente de terem sido cinco, dez ou 15 minutos, tive a oportunidade de estar ao lado dele no Real Madrid. Ele sabe o que faço quando entro em campo: dou tudo de mim pela equipe, e ele sabe disso muito bem; aqui na seleção não é diferente”, disse o atacante.

    Ele continuou enfatizando que as necessidades da equipe vêm antes da glória pessoal. “Ele é um ótimo técnico, tem a cabeça no lugar. Agradeço a Deus por ele estar aqui, porque é um ótimo técnico. Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick, não vai fazer o que é melhor para a torcida, ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele sabe muito bem como eu posso ajudar a equipe. Sou muito grato pelo apoio de todos os torcedores. Ver o que os torcedores fazem por mim no estádio é maravilhoso, sou muito grato. Espero contribuir em campo”, acrescentou.

  • Ancelotti pede paciência com os jovens talentos

    Apesar do barulho vindo de fora, o técnico da Seleção Brasileira tem se mantido firme na condução do desenvolvimento do jovem jogador. Antes do confronto contra o Haiti, Ancelotti destacou que Endrick terá sua chance no momento exato, afirmando: “Vou colocar o Endrick em campo no momento certo. Teremos que esperar um pouquinho. Ele será importante nesta Copa do Mundo. Para mim, pessoalmente, Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar ao máximo suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima também. Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro para a idade. Esse é um aspecto muito importante. Sua família, que está ao lado dele, também é muito paciente. Isso é importante para um jovem.”

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    A atenção agora se volta para as fases eliminatórias

    O compromisso de Endrick com a causa ficou evidente quando ele falou sobre sua ética de trabalho sob a orientação de Ancelotti. “Sou grato por tê-lo na minha vida. Ele sabe que vou dar tudo de mim todos os dias, me esforçar ao máximo, trabalhar muito. É isso que eu faço. Acho que, para um jogador, o mais importante é o trabalho. Ele sabe que eu me esforço muito, que cada partida é sempre como se fosse a última, que vou entrar em campo com muita vontade e alegria, para dar o meu melhor”, concluiu o adolescente.

    Com o Brasil conquistando sua primeira vitória no torneio, o foco agora é garantir uma das primeiras colocações no Grupo C. Enquanto estrelas como Vinícius Júnior e Matheus Cunha consolidaram suas vagas por enquanto, a sombra de Endrick continua pairando pesadamente. Seja que as substituições dignas de memes continuem ou que o jovem astro do Real Madrid se torne uma presença constante no time titular, a relação entre jogador e técnico parece tão sólida quanto sempre foi nos bastidores.

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