Endrick fala abertamente sobre sua relação com Xabi Alonso, enquanto o jogador emprestado pelo Lyon vê o lado positivo da falta de tempo de jogo no Real Madrid

Apesar da falta de tempo de jogo, o jogador de 19 anos não guarda rancor de Alonso. Pelo contrário, ele vê aqueles treinos como uma experiência de aprendizado essencial. Ele reconheceu que a situação foi difícil, mas manteve o foco. “Era uma relação normal”, disse ele à Four Four Two. “Aprendi muito com ele. Nos treinos, ele me mostrou pontos que eu poderia melhorar para ter um desempenho melhor. Sempre dei o meu melhor nos treinos. Às vezes, quando as coisas não estão indo bem, mentalmente você pode se sentir um pouco instável, mas continuei trabalhando e esperando por uma oportunidade.”