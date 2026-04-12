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Endrick fala abertamente sobre sua relação com Xabi Alonso, enquanto o jogador emprestado pelo Lyon vê o lado positivo da falta de tempo de jogo no Real Madrid
Um início difícil na Espanha
Em entrevista à FourFourTwo, Endrick refletiu sobre sua passagem pela capital espanhola até o momento. Após uma transferência muito aguardada em 2024 vindo do Palmeiras, onde marcou 21 gols e deu três assistências em 82 partidas, as expectativas eram enormes. Ele disputou inicialmente 37 partidas em sua primeira temporada. No entanto, seu tempo de jogo diminuiu drasticamente sob o comando do ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, na primeira metade da atual campanha, tendo disputado apenas três partidas. O Real Madrid conta com um elenco repleto de superestrelas, o que dificulta ao jovem atacante garantir uma vaga de titular, mas ele manteve uma atitude profissional durante toda essa provação.
Aprendendo com Alonso
Apesar da falta de tempo de jogo, o jogador de 19 anos não guarda rancor de Alonso. Pelo contrário, ele vê aqueles treinos como uma experiência de aprendizado essencial. Ele reconheceu que a situação foi difícil, mas manteve o foco. “Era uma relação normal”, disse ele à Four Four Two. “Aprendi muito com ele. Nos treinos, ele me mostrou pontos que eu poderia melhorar para ter um desempenho melhor. Sempre dei o meu melhor nos treinos. Às vezes, quando as coisas não estão indo bem, mentalmente você pode se sentir um pouco instável, mas continuei trabalhando e esperando por uma oportunidade.”
Encontrando alegria na França
Essa paciência acabou por levá-lo à Ligue 1 em janeiro, onde o Lyon proporcionou o ambiente perfeito para um recomeço. Endrick tem estado em excelente forma, somando seis gols e cinco assistências em apenas 15 partidas pelo time francês em todas as competições. Esta passagem frutífera por empréstimo mudou completamente sua perspectiva sobre as dificuldades iniciais. “Acredito que as coisas acontecem por uma razão”, acrescentou. “Talvez se ele tivesse me escalado com mais frequência, eu não estaria vivendo este momento feliz no Lyon, com mais oportunidades de fazer o que mais amo: jogar futebol.”
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O que o futuro nos reserva
Olhando para o futuro, o foco principal de Endrick continua sendo terminar a temporada em grande estilo no Lyon, enquanto ele busca uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Já foi confirmado que o jovem voltará a Madri na próxima temporada para disputar uma vaga no time titular ao lado de jogadores como Kylian Mbappé.