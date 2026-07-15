Endrick está na mira da Roma, já que o clube da Série A espera formar uma dupla de ataque com o atacante do Real Madrid ao lado de Alejandro Garnacho ou Crysencio Summerville

De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, a Roma está explorando ativamente a possibilidade de um acordo de empréstimo com o atacante Endrick, do Real Madrid. Gasperini quer um reserva confiável para Donyell Malen, que assinou recentemente um contrato de longo prazo com o clube neste verão. Artem Dovbyk não se encaixa nos planos de Gasperini, o que levou o time da Série A a buscar o brasileiro.

Endrick voltou recentemente à Espanha após um período de empréstimo ao Lyon, onde marcou oito gols em 21 partidas. Desde que chegou ao Real Madrid, em julho de 2024, ele marcou sete gols em 40 partidas. A Roma acredita que o ex-técnico José Mourinho, atualmente no comando do Real Madrid, pode dar uma ajuda crucial para convencer o jovem a se transferir para a Itália.



