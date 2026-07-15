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Endrick está na mira da Roma, já que o clube da Série A espera formar uma dupla de ataque com o atacante do Real Madrid ao lado de Alejandro Garnacho ou Crysencio Summerville
Roma pressiona por empréstimo de Endrick
De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, a Roma está explorando ativamente a possibilidade de um acordo de empréstimo com o atacante Endrick, do Real Madrid. Gasperini quer um reserva confiável para Donyell Malen, que assinou recentemente um contrato de longo prazo com o clube neste verão. Artem Dovbyk não se encaixa nos planos de Gasperini, o que levou o time da Série A a buscar o brasileiro.
Endrick voltou recentemente à Espanha após um período de empréstimo ao Lyon, onde marcou oito gols em 21 partidas. Desde que chegou ao Real Madrid, em julho de 2024, ele marcou sete gols em 40 partidas. A Roma acredita que o ex-técnico José Mourinho, atualmente no comando do Real Madrid, pode dar uma ajuda crucial para convencer o jovem a se transferir para a Itália.
- NOS
Summerville surge como alvo principal
Além da tentativa de contratação de Endrick, a Roma fez avanços significativos em relação a Summerville. O diretor esportivo Tony D'Amico se reuniu ontem com os representantes do jogador para discutir uma possível transferência. Summerville foi para o West Ham por € 29,3 milhões em agosto de 2024, após uma passagem impressionante pelo Leeds.
Desde que se mudou para Londres, ele marcou oito gols em 56 partidas, e seu contrato atual vence em junho de 2029. As negociações vinham sendo difíceis, mas o atacante flexibilizou suas exigências salariais. A Roma se recusa a ultrapassar seu teto salarial de €4 milhões por temporada e não apresentará ofertas superiores a €40 milhões, mas continua confiante após conversas iniciais positivas.
O Chelsea rejeita a primeira oferta por Garnacho
Caso a negociação por Summerville não dê certo, a Roma identificou Alejandro Garnacho como uma alternativa de alto nível. O clube já entrou em contato com o Chelsea com uma proposta pelo argentino, cujo contrato vai até junho de 2032. Garnacho se transferiu para Stamford Bridge em agosto de 2025 por €46,2 milhões, após se destacar no Manchester United, onde marcou 26 gols em 144 partidas.
Desde então, ele disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcando oito gols. A Roma apresentou uma oferta inicial que previa uma taxa de empréstimo de € 5 milhões, com obrigação de compra por € 35 milhões caso determinadas condições fossem cumpridas. No entanto, os Blues rejeitaram essa proposta inicial. Enquanto isso, a Roma também ofereceu € 30 milhões mais uma cláusula de 10% sobre a futura venda do ponta Diego Moreira, do Estrasburgo.
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O que vem por aí para a Roma?
A Roma mudou definitivamente de estratégia e agora precisa aguardar uma resposta definitiva de Summerville antes de apresentar uma proposta oficial. Ao mesmo tempo, o clube continuará avaliando a viabilidade de trazer Endrick para a Itália. Com os amistosos de pré-temporada se aproximando rapidamente, Gasperini espera garantir logo seus novos reforços para o ataque, a fim de finalizar seus preparativos táticos ao lado de Malen.
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