Getty Images Sport
Traduzido por
Endrick está aberto a uma transferência para o Milan, enquanto a joia do Real Madrid força uma saída por empréstimo em janeiro
Frustração aumenta no Bernabéu
O prodígio brasileiro encontrou seu caminho para o time titular bloqueado por uma galáxia de superestrelas, incluindo Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Jude Bellingham. A disputa por vagas no Santiago Bernabeu é descrita como feroz e, com Rodrygo perto de voltar de lesão, a ex-joia do Palmeiras corre o risco de cair ainda mais na hierarquia sob o comando de Jose Mourinho.
Apesar de seu enorme potencial, as contribuições de Endrick se limitaram a meros quatro minutos em campo contra o Elche, em meados de setembro. Embora a recente pausa internacional tenha oferecido algum alívio, permitindo que ele atuasse nos amistosos do Brasil contra Austrália e Índia, o atacante sabe muito bem que não pode manter seu lugar na seleção brasileira sem minutos consistentes pelo clube. Consequentemente, uma saída no inverno agora parece quase inevitável se sua situação em Madri não melhorar drasticamente.
- Getty Images Sport
A conexão de Cardinale
O Milan despontou como o principal favorito para garantir sua contratação após receber um sinal positivo do estafe do jogador. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o dono do Milan, Gerry Cardinale, pode ter um trunfo nas negociações graças aos seus laços profissionais além dos gramados. Endrick é representado pela Roc Nation, uma poderosa agência que mantém uma excelente relação com o chefe da RedBird. Essa relação já existente entre Cardinale e os representantes do jogador é vista como um fator decisivo que pode permitir ao gigante italiano superar a forte concorrência de outros lugares da Europa.
Embora o Milan lidere a disputa, não é o único interessado monitorando a situação. Na Serie A, Gian Piero Gasperini estaria interessado em levar o brasileiro para a Roma, enquanto o Aston Villa, da Premier League, também foi ligado a uma investida. No entanto, Cardinale segue extremamente confiante de que o Milan pode fechar um acordo se o Real Madrid autorizar oficialmente uma saída por empréstimo. O aspecto financeiro do negócio também parece administrável, já que o salário líquido atual de Endrick, de € 2,5 milhões, mais bônus, se encaixa na estrutura salarial do clube milanês.
Estruturas criativas de negociação
Embora o foco imediato esteja em um empréstimo em janeiro, existe a possibilidade de que os dois clubes discutam um acordo mais complexo em relação ao futuro de longo prazo de Endrick. Real Madrid e Milan têm um histórico de colaboração em fórmulas de transferência criativas, com destaque para o negócio que levou Brahim Diaz à Itália. Essa movimentação específica envolveu uma série de acordos de empréstimo, cláusulas de recompra e opções de contra-recompra que atenderam a ambas as partes ao longo de várias temporadas.
Tendo em vista que o Madrid investiu aproximadamente € 47,5 milhões para contratar Endrick junto ao Palmeiras no fim de 2022, o clube estará ansioso para garantir que seu valor de mercado seja protegido e que seu desenvolvimento siga em trajetória ascendente. À medida que a janela de inverno se aproxima, a expectativa é de que o diálogo entre Madrid e Milan se intensifique para definir os termos exatos da possível chegada do brasileiro a San Siro.
- Getty Images Sport
Encaixe estratégico para Ruben Amorim
Uma investida por Endrick seria mais do que apenas uma contratação de luxo para o Milan; ela atenderia a uma necessidade tática crescente do técnico Ruben Amorim. Após uma lesão de longo prazo de Alexis Saelemaekers, que deve ficar fora por quatro meses, o Milan tem poucas opções no terço final do campo. A chegada do versátil brasileiro daria uma profundidade muito necessária em várias posições, enquanto o clube compete em múltiplas frentes na segunda metade da campanha. O próprio jogador expressou que a perspectiva de atuar na Serie A é altamente atraente após suas passagens anteriores por Brasil, Espanha e França.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.