O prodígio brasileiro encontrou seu caminho para o time titular bloqueado por uma galáxia de superestrelas, incluindo Kylian Mbappe, Vinicius Junior e Jude Bellingham. A disputa por vagas no Santiago Bernabeu é descrita como feroz e, com Rodrygo perto de voltar de lesão, a ex-joia do Palmeiras corre o risco de cair ainda mais na hierarquia sob o comando de Jose Mourinho.

Apesar de seu enorme potencial, as contribuições de Endrick se limitaram a meros quatro minutos em campo contra o Elche, em meados de setembro. Embora a recente pausa internacional tenha oferecido algum alívio, permitindo que ele atuasse nos amistosos do Brasil contra Austrália e Índia, o atacante sabe muito bem que não pode manter seu lugar na seleção brasileira sem minutos consistentes pelo clube. Consequentemente, uma saída no inverno agora parece quase inevitável se sua situação em Madri não melhorar drasticamente.