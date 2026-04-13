Endrick entra na disputa! O Real Madrid vai autorizar a venda do promissor jogador para poder reintegrar o atacante brasileiro na temporada 2026-27

De acordo com o The Athletic, o Real deixou claro que não aceitará nenhuma oferta por Endrick neste verão e garantiu ao jovem que ele tem um papel importante a desempenhar no clube no futuro. Com Álvaro Arbeloa agora no comando após a saída de Alonso em janeiro, o caminho está livre para Endrick recomeçar. Infelizmente, essa é uma má notícia para outra das jovens estrelas do Real Madrid: Gonzalo García.

A reportagem acrescenta que o atacante de 22 anos será vendido para abrir espaço para Endrick, apesar de ter assinado um novo contrato válido até 2030 em agosto.