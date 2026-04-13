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Endrick entra na disputa! O Real Madrid vai autorizar a venda do promissor jogador para poder reintegrar o atacante brasileiro na temporada 2026-27
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Endrick está provando seu valor na França
Endrick marcou sete gols em 37 partidas pelo Real em sua temporada de estreia, após se transferir do Palmeiras para o clube em 2024, mas viu seu tempo de jogo diminuir significativamente após a nomeação de Xabi Alonso como técnico. O atacante brasileiro disputou apenas três partidas em todas as competições sob o comando de Alonso na primeira metade da atual temporada, o que levou o Real a cedê-lo por empréstimo ao Lyon na janela de transferências de janeiro. O Estádio Groupama provou ser o lugar ideal para Endrick recuperar sua confiança, com o jogador de 19 anos acumulando oito participações em gols em suas primeiras 11 partidas na Ligue 1, garantindo assim sua convocação para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo deste verão.
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O Real está prestes a se desfazer de Garcia
De acordo com o The Athletic, o Real deixou claro que não aceitará nenhuma oferta por Endrick neste verão e garantiu ao jovem que ele tem um papel importante a desempenhar no clube no futuro. Com Álvaro Arbeloa agora no comando após a saída de Alonso em janeiro, o caminho está livre para Endrick recomeçar. Infelizmente, essa é uma má notícia para outra das jovens estrelas do Real Madrid: Gonzalo García.
A reportagem acrescenta que o atacante de 22 anos será vendido para abrir espaço para Endrick, apesar de ter assinado um novo contrato válido até 2030 em agosto.
Seguindo os passos de Paz, Chema e Ramon
Garcia marcou seis gols em 33 partidas nesta temporada, mas apenas 12 deles foram como titular, e o Real acredita que seu desenvolvimento seria mais bem aproveitado em outro clube. No entanto, isso não significa necessariamente que seu sonho de se tornar um nome conhecido no Los Blancos tenha acabado.
O Madrid vendeu os jogadores formados na base Nico Paz e Jacobo Ramon ao Como em 2024 e 2025, respectivamente, mas incluiu cláusulas de recompra nos contratos. O clube fez o mesmo quando o Stuttgart comprou Chema Andrés no verão passado, e medidas serão tomadas para garantir que Garcia também possa retornar ao Bernabéu algum dia.
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E agora?
Atualmente, Endrick está focado em terminar a temporada em grande estilo pelo Lyon, que ainda luta por um lugar entre os três primeiros da Ligue 1 e pela classificação para a Liga dos Campeões. Em seguida, ele espera desempenhar um papel fundamental na campanha do Brasil na Copa do Mundo antes de retornar a Madri, onde poderá assumir o posto de titular na ala direita do clube, após ter se destacado nessa posição pelo Lyon.