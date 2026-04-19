Endrick, emprestado pelo Real Madrid, marca um gol e dá uma assistência na vitória do Lyon sobre o PSG, em uma grande zebra da Ligue 1

Diante de um PSG que vinha de uma vitória dominante sobre o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões, os visitantes abriram o placar logo no início, quando Endrick aproveitou um passe de Afonso Moreira para marcar com precisão, passando por Matvey Safonov aos seis minutos.

Apenas doze minutos depois, Endrick virou garçom ao lançar Moreira em espaço aberto com um passe em profundidade na medida certa. Moreira manteve a calma para ampliar a vantagem do Lyon, deixando o time do PSG, que passou por uma rotação de Luis Enrique, em estado de choque total.







