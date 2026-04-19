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Endrick, emprestado pelo Real Madrid, marca um gol e dá uma assistência na vitória do Lyon sobre o PSG, em uma grande zebra da Ligue 1
Endrick brilha no Parc des Princes
Diante de um PSG que vinha de uma vitória dominante sobre o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões, os visitantes abriram o placar logo no início, quando Endrick aproveitou um passe de Afonso Moreira para marcar com precisão, passando por Matvey Safonov aos seis minutos.
Apenas doze minutos depois, Endrick virou garçom ao lançar Moreira em espaço aberto com um passe em profundidade na medida certa. Moreira manteve a calma para ampliar a vantagem do Lyon, deixando o time do PSG, que passou por uma rotação de Luis Enrique, em estado de choque total.
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Ramos falha na cobrança de pênalti
O PSG teve uma chance de recuperação logo após a marca de meia hora, quando Lucas Hernández sofreu uma falta dentro da área cometida por Ainsley Maitland-Niles. Com a oportunidade de reduzir a diferença para metade, Gonçalo Ramos se posicionou na marca do pênalti, mas seu chute fraco foi facilmente defendido por Dominik Greif.
O sofrimento continuou para os anfitriões antes do intervalo, quando Vitinha foi forçado a sair de campo devido a uma lesão. O Lyon manteve-se resiliente, com Abner Vinicius quase marcando o terceiro gol com uma espetacular jogada acrobática que obrigou Matvei Safonov a fazer uma bela defesa. O Lyon chegou ao intervalo com uma merecida vantagem de dois gols, tendo punido com precisão o início lento do PSG.
Luis Enrique recorre ao banco
Desesperado para garantir um resultado e manter o Lens, segundo colocado, à distância na liderança da tabela, Luis Enrique colocou seus principais jogadores em campo no segundo tempo. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Lee Kang-in foram todos acionados do banco para dar mais impulso ao ataque.
O Lyon, no entanto, recusou-se a ceder à pressão implacável do Paris. Moreira continuou sendo uma ameaça no contra-ataque, quase decidindo o jogo aos 55 minutos com um chute forte que Safonov defendeu com maestria.
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A disputa pela Liga dos Campeões esquenta
O PSG finalmente marcou nos acréscimos, graças a uma jogada brilhante de Kvaratskhelia, mas já era tarde demais. A derrota por 2 a 1 deixa os parisienses apenas um ponto à frente do Lens na liderança da Ligue 1, embora tenham um jogo a menos contra o Nantes.
O Lyon, por sua vez, ocupa a quarta posição, atrás do Lille, terceiro colocado, por diferença de gols. Com Endrick continuando a impressionar, o time acredita nas chances de garantir uma classificação entre os três primeiros e uma vaga nas principais competições europeias. A equipe de Fonseca enfrentará o Auxerre em casa no dia 25 de abril.