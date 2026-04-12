Endrick, emprestado pelo Real Madrid, dá a resposta perfeita às críticas de Paulo Fonseca com uma atuação brilhante como reserva pelo Lyon

Antes da partida, o jovem havia somado 1.286 minutos pelo Lyon em 18 partidas disputadas em todas as competições, contribuindo com seis gols e cinco assistências. Só na Ligue 1, ele havia marcado três gols e dado quatro assistências em 10 partidas. Apesar desses números sólidos, esperava-se que ele fizesse mais. Após um primeiro tempo sem grandes jogadas, Fonseca fez uma troca tripla no intervalo, colocando o brasileiro em campo ao lado de Corentin Tolisso e Orel Mangala. Em cinco minutos, ele justificou as expectativas do técnico. Acelerando pela lateral direita, Endrick cruzou com precisão para Roman Yaremchuk, que cabeceou para o gol, dando aos anfitriões uma vantagem merecida.