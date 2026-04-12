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Endrick, emprestado pelo Real Madrid, dá a resposta perfeita às críticas de Paulo Fonseca com uma atuação brilhante como reserva pelo Lyon
Fonseca exige mais de sua jovem estrela
Fonseca não mediu palavras ao falar sobre seu jovem atacante antes do confronto de domingo. Com o Lyon passando por uma péssima sequência de nove jogos sem vitória, o técnico enviou uma mensagem clara a Endrick, afirmando: “Ele tem a obrigação de fazer mais.” Fonseca destacou especificamente o papel do jovem na corrida do clube pelo classificação para as competições europeias no final da temporada. Consequentemente, deixar o jogador emprestado pelo Real no banco em favor de Rachid Ghezzal para o confronto contra o Lorient pareceu ser uma mensagem tática deliberada.
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O super-reserva vira o jogo
Antes da partida, o jovem havia somado 1.286 minutos pelo Lyon em 18 partidas disputadas em todas as competições, contribuindo com seis gols e cinco assistências. Só na Ligue 1, ele havia marcado três gols e dado quatro assistências em 10 partidas. Apesar desses números sólidos, esperava-se que ele fizesse mais. Após um primeiro tempo sem grandes jogadas, Fonseca fez uma troca tripla no intervalo, colocando o brasileiro em campo ao lado de Corentin Tolisso e Orel Mangala. Em cinco minutos, ele justificou as expectativas do técnico. Acelerando pela lateral direita, Endrick cruzou com precisão para Roman Yaremchuk, que cabeceou para o gol, dando aos anfitriões uma vantagem merecida.
Garantindo a vitória decisiva contra o Lorient
Aos 56 minutos, o atacante brasileiro voltou a ser protagonista da jogada. Endrick avançou pelo espaço e obrigou o goleiro do Lorient, Yvon Mvogo, a fazer uma defesa difícil, permitindo que Tolisso cabeceasse o rebote para o gol vazio e dobrasse a vantagem. Apesar de estarem perdendo por dois gols, os visitantes não desistiram e reclamaram pênalti quando Bamba Dieng caiu dentro da área. No entanto, o árbitro Benoît Bastien utilizou o sistema experimental de áudio ao vivo do estádio para explicar à torcida que havia ocorrido uma falta anterior. Dominik Greif então fez uma defesa espetacular no final da partida para manter o placar zerado para o Lyon.
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Antecipando um grande confronto do PSG
O Lyon voltou a subir para a quinta posição da Ligue 1, ficando a apenas dois pontos dos três primeiros colocados. Fonseca espera ansiosamente que sua equipe consiga manter esse ímpeto crucial enquanto se prepara para uma viagem decisiva para enfrentar o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes no próximo fim de semana.