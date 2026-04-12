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endrick(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Endrick, emprestado pelo Real Madrid, dá a resposta perfeita às críticas de Paulo Fonseca com uma atuação brilhante como reserva pelo Lyon

Endrick
Lyon
Real Madrid
P. Fonseca
Lyon x Lorient
Lorient
Campeonato Francês

Endrick, emprestado pelo Real Madrid, deu a resposta perfeita às críticas de Paulo Fonseca, saindo do banco para inspirar o Lyon a uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Lorient na Ligue 1. Depois de ser desafiado pelo técnico a melhorar seu desempenho, o jovem prodígio brasileiro deu uma assistência e desempenhou um papel fundamental no segundo gol, pondo fim à sequência de nove jogos sem vitórias da sua equipe na primeira divisão francesa.

  • Fonseca exige mais de sua jovem estrela

    Fonseca não mediu palavras ao falar sobre seu jovem atacante antes do confronto de domingo. Com o Lyon passando por uma péssima sequência de nove jogos sem vitória, o técnico enviou uma mensagem clara a Endrick, afirmando: “Ele tem a obrigação de fazer mais.” Fonseca destacou especificamente o papel do jovem na corrida do clube pelo classificação para as competições europeias no final da temporada. Consequentemente, deixar o jogador emprestado pelo Real no banco em favor de Rachid Ghezzal para o confronto contra o Lorient pareceu ser uma mensagem tática deliberada.

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  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    O super-reserva vira o jogo

    Antes da partida, o jovem havia somado 1.286 minutos pelo Lyon em 18 partidas disputadas em todas as competições, contribuindo com seis gols e cinco assistências. Só na Ligue 1, ele havia marcado três gols e dado quatro assistências em 10 partidas. Apesar desses números sólidos, esperava-se que ele fizesse mais. Após um primeiro tempo sem grandes jogadas, Fonseca fez uma troca tripla no intervalo, colocando o brasileiro em campo ao lado de Corentin Tolisso e Orel Mangala. Em cinco minutos, ele justificou as expectativas do técnico. Acelerando pela lateral direita, Endrick cruzou com precisão para Roman Yaremchuk, que cabeceou para o gol, dando aos anfitriões uma vantagem merecida.

  • Garantindo a vitória decisiva contra o Lorient

    Aos 56 minutos, o atacante brasileiro voltou a ser protagonista da jogada. Endrick avançou pelo espaço e obrigou o goleiro do Lorient, Yvon Mvogo, a fazer uma defesa difícil, permitindo que Tolisso cabeceasse o rebote para o gol vazio e dobrasse a vantagem. Apesar de estarem perdendo por dois gols, os visitantes não desistiram e reclamaram pênalti quando Bamba Dieng caiu dentro da área. No entanto, o árbitro Benoît Bastien utilizou o sistema experimental de áudio ao vivo do estádio para explicar à torcida que havia ocorrido uma falta anterior. Dominik Greif então fez uma defesa espetacular no final da partida para manter o placar zerado para o Lyon.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LORIENTAFP

    Antecipando um grande confronto do PSG

    O Lyon voltou a subir para a quinta posição da Ligue 1, ficando a apenas dois pontos dos três primeiros colocados. Fonseca espera ansiosamente que sua equipe consiga manter esse ímpeto crucial enquanto se prepara para uma viagem decisiva para enfrentar o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes no próximo fim de semana.