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endrick(C)Getty Images
Yosua Arya

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Endrick, emprestado pelo Real Madrid, admite que “gostaria de ficar no Lyon” após marcar mais um gol decisivo pelo gigante da Ligue 1

Endrick
Lyon
Real Madrid
Lyon x Rennes
Campeonato Francês
La Liga

Endrick, emprestado pelo Real Madrid, continuou em grande forma ao marcar na vitória do Lyon por 4 a 2 sobre o Rennes. O jovem brasileiro admitiu após a partida que estaria disposto a prolongar sua estadia no clube da Ligue 1, tendo feito a transição da Espanha para a França sem dificuldades.

  • O Lyon reforça suas esperanças na Liga dos Campeões com a vitória sobre o Rennes

    Endrick mais uma vez desempenhou um papel decisivo para o Lyon na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes na Ligue 1 na noite de sexta-feira. O atacante brasileiro marcou seu quinto gol na liga nesta temporada, ajudando a equipe de Paulo Fonseca a dar continuidade à sua corrida de final de temporada pela classificação para a Liga dos Campeões.

    A vitória levou o Lyon ao terceiro lugar na classificação, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Atualmente, o time está dois pontos à frente do Lille na disputa pela última vaga na Liga dos Campeões. A excelente sequência do Lyon transformou drasticamente sua temporada, colocando-o em posição de garantir o retorno à principal competição de clubes da Europa.

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    Endrick está feliz na França e focado na equipe

    Após a partida, Endrick falou sobre as especulações em torno de seu futuro e admitiu que está curtindo sua passagem pela França, deixando em aberto a possibilidade de prolongar sua estadia.

    “Meu futuro? Sinto-me muito bem, sinto-me muito feliz aqui”, disse Endrick àLigue1+. “Estou feliz com meus companheiros de equipe e, quanto ao resto, deixo nas mãos de Deus. Se tiver que voltar ao Real Madrid, voltarei ao Real Madrid; se tiver que renovar meu contrato aqui, isso acontecerá, vamos ver. Gostaria de ficar aqui; todos estão fazendo o possível para que eu me sinta confortável.”

  • A recuperação do Lyon alimenta as ambições europeias

    Quando Endrick chegou por empréstimo do Real Madrid durante a janela de transferências de inverno, o Lyon estava longe das vagas europeias. No entanto, uma reviravolta notável sob o comando de Fonseca impulsionou o time para a disputa pela Liga dos Campeões.

    Falando sobre a partida contra o Rennes, Endrick disse: “Me senti muito bem, estou muito feliz pela equipe, foi uma partida importante. Defendemos bem, somos sólidos e temos a qualidade ofensiva para fazer a diferença. É preciso estar sempre comprometido defensivamente, continuo trabalhando, tenho que marcar gols e, se não marcar, tenho que me esforçar pela equipe. Se não fizer o suficiente, ficarei no banco, mas hoje marquei, continuei marcando e estou muito feliz.”

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    Faltam dois jogos decisivos

    O Lyon enfrenta agora uma viagem crucial a Toulouse antes de receber o Lens na última rodada da temporada. Essas partidas determinarão se o time conseguirá garantir uma colocação entre os três primeiros. Se Endrick mantiver seu bom desempenho ofensivo e o Lyon garantir uma vaga na Liga dos Campeões, o clube francês poderá tentar mantê-lo além do verão, embora o jogador da seleção brasileira tenha contrato com o Real até 2030.

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