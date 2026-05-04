Endrick, emprestado pelo Real Madrid, admite que “gostaria de ficar no Lyon” após marcar mais um gol decisivo pelo gigante da Ligue 1

Endrick mais uma vez desempenhou um papel decisivo para o Lyon na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes na Ligue 1 na noite de sexta-feira. O atacante brasileiro marcou seu quinto gol na liga nesta temporada, ajudando a equipe de Paulo Fonseca a dar continuidade à sua corrida de final de temporada pela classificação para a Liga dos Campeões.

A vitória levou o Lyon ao terceiro lugar na classificação, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Atualmente, o time está dois pontos à frente do Lille na disputa pela última vaga na Liga dos Campeões. A excelente sequência do Lyon transformou drasticamente sua temporada, colocando-o em posição de garantir o retorno à principal competição de clubes da Europa.