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Endrick destaca uma característica que tem em comum com Cristiano Ronaldo - enquanto o jovem prodígio brasileiro busca provar seu valor ao novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, durante a Copa do Mundo de 2026
A obsessão pela ética de trabalho de Cristiano Ronaldo
Endrick nunca escondeu sua admiração pela lenda do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mas, enquanto se prepara para o maior torneio de sua vida, as semelhanças entre suas mentalidades estão se tornando cada vez mais evidentes. O jogador de 19 anos, que passou por uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Lyon para recuperar o ritmo de jogo devido à falta de oportunidades em Madri, acredita que sua dedicação ao esporte é o que acabará por diferenciá-lo na capital espanhola.
"Vai ser difícil, sempre é. Essa é a lei do futebol. Vai ser difícil, sempre é. Essa é a lei do futebol. Querer trabalhar duro, desde cedo, é algo que tenho em comum com Cristiano Ronaldo, mas não o admiro apenas por sua ética de trabalho", disse Endrick à GQ Brasil. “Ele tem um talento incrível e uma história inspiradora de superação de adversidades quando era jovem. Se você está no meio de uma temporada, não pode fazer coisas que vão te atrasar. Vai ser difícil; sempre é. Essa é a lei do futebol.”
- AFP
A aposta de Endrick no Lyon dá certo
Endrick revelou que sua decisão de sair do Real Madrid por empréstimo para o Lyon foi motivada pelo desejo de ter tempo de jogo regular, e que essa transferência acabou ajudando-o a voltar à seleção nacional e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A longa lesão do jogador de 19 anos teve um papel fundamental em sua decisão. Endrick ficou 173 dias afastado dos gramados devido a uma lesão na perna direita em 2025 e teve dificuldades para conseguir oportunidades após o retorno, o que o levou a buscar um novo desafio na França.
A mudança se mostrou bem-sucedida, com o brasileiro contribuindo com oito gols e sete assistências em 21 partidas pelo Lyon, ajudando o clube a se classificar para a Liga dos Campeões enquanto recuperava sua confiança e condicionamento físico. Endrick também agradeceu à sua esposa, Gabriely Miranda, por ajudá-lo a tomar a decisão de deixar Madri. “Ela me perguntou o que eu queria. E ela ficou repetindo isso na minha cabeça, e eu comecei a pensar na importância de me sustentar com minhas próprias pernas e fazer isso acontecer”, explicou ele.
Provando seu valor na era Mourinho
Após uma fase difícil no Santiago Bernabéu, onde as oportunidades foram limitadas devido a uma lesão no tendão da coxa, a transferência por empréstimo de Endrick para o Lyon revelou-se um ponto de virada em sua trajetória. O brasileiro recuperou a confiança, o ritmo e a forma, conquistando novamente uma vaga na seleção nacional com vistas à Copa do Mundo de 2026.
“Levamos muitos fatores em consideração: tinha que ser um clube em uma das cinco principais ligas da Europa, com um técnico cujos métodos fossem semelhantes aos que ele havia experimentado no Palmeiras, um estilo de jogo ofensivo e participação em uma competição europeia”, explicou Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports.
Com José Mourinho prestes a iniciar um novo capítulo no Real Madrid, Endrick agora tem o palco perfeito para reforçar sua candidatura a um papel de maior destaque na próxima temporada. Uma boa campanha na Copa do Mundo poderia fornecer mais evidências de que ele está pronto para se tornar uma peça importante nos planos de Mourinho no Bernabéu.
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O “jovem ancião” e a ligação com o Charlton
Apesar da pouca idade, a maturidade de Endrick rendeu-lhe o apelido de “Bobby” entre seus companheiros de equipe, uma referência à sua admiração por Sir Bobby Charlton. Ele evita a vida noturna típica associada às estrelas da atualidade, optando por se concentrar na recuperação e no crescimento profissional. É essa atitude sensata que ele espera que leve o Brasil a acabar com sua longa seca na Copa do Mundo neste verão.
Ele está pronto para fazer o que for preciso para ter sucesso em campo, prometendo um nível de contribuição defensiva raramente visto em um talento ofensivo tão prestigiado. “Vou recuar como lateral, recuperar a bola como volante e disputar a bola na frente como se fosse um zagueiro”, prometeu.