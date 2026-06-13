Endrick destaca uma característica que tem em comum com Cristiano Ronaldo - enquanto o jovem prodígio brasileiro busca provar seu valor ao novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, durante a Copa do Mundo de 2026

Endrick nunca escondeu sua admiração pela lenda do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mas, enquanto se prepara para o maior torneio de sua vida, as semelhanças entre suas mentalidades estão se tornando cada vez mais evidentes. O jogador de 19 anos, que passou por uma passagem bem-sucedida por empréstimo no Lyon para recuperar o ritmo de jogo devido à falta de oportunidades em Madri, acredita que sua dedicação ao esporte é o que acabará por diferenciá-lo na capital espanhola.

"Vai ser difícil, sempre é. Essa é a lei do futebol. Vai ser difícil, sempre é. Essa é a lei do futebol. Querer trabalhar duro, desde cedo, é algo que tenho em comum com Cristiano Ronaldo, mas não o admiro apenas por sua ética de trabalho", disse Endrick à GQ Brasil. “Ele tem um talento incrível e uma história inspiradora de superação de adversidades quando era jovem. Se você está no meio de uma temporada, não pode fazer coisas que vão te atrasar. Vai ser difícil; sempre é. Essa é a lei do futebol.”