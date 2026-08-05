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Endrick decide futuro no Real Madrid enquanto José Mourinho toma decisão final sobre joia brasileira apesar do interesse da Roma
Endrick deve permanecer no Real Madrid
Endrick decidiu não deixar o Real Madrid neste verão, após um empréstimo bem-sucedido de seis meses ao Lyon, segundo o The Athletic. O internacional brasileiro voltou à Espanha depois de disputar a Copa do Mundo de 2026 e quer brigar por seu espaço no elenco.
Apesar do forte interesse do clube italiano AS Roma, o atacante de 20 anos está determinado a se firmar no Bernabéu em vez de sair para mais uma passagem temporária. O Foot Mercato afirma que o técnico Mourinho ficou profundamente impressionado com o jovem atacante desde seu retorno à pré-temporada, abrindo caminho para que ele permaneça em Madri.
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Mourinho impressionado com atacante brasileiro
Mourinho foi conquistado pelas atuações e pela postura de Endrick durante suas primeiras semanas de volta ao clube. O técnico português agora está disposto a dar ao atacante oportunidades reais nesta temporada.
A notícia é um duro golpe para a Roma, que vinha se posicionando ativamente para contratar o jovem brasileiro por empréstimo antes do fechamento da janela de transferências. The Athletic informa que o próprio Endrick está firme em sua convicção de permanecer na capital espanhola. Ele acredita que seu desenvolvimento é melhor atendido ao disputar minutos no time principal sob o comando de Mourinho.
Mudança de cenário no ataque do Madrid
O caminho de Endrick para entrar no time evoluiu após mudanças no setor ofensivo do Madrid. A saída de Gonzalo Garcia para o Fulham inicialmente parecia abrir espaço atrás de Kylian Mbappe, embora a chegada de Carlos Espi tenha aumentado a concorrência mais uma vez. A trajetória da carreira do atacante voltou a crescer após sua passagem pela França. Seu valor de mercado no Transfermarkt era de € 60 milhões no Palmeiras antes de cair para € 25 milhões em dezembro de 2025, mas sua forma no Lyon ajudou a reconstruir esse valor para € 40 milhões até junho de 2026.
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Roma é forçada a procurar alternativas
Com Mourinho pronto para integrar Endrick aos seus planos, a Roma e outros clubes interessados agora terão de voltar a atenção para alvos alternativos no mercado de transferências. Salvo uma reviravolta inesperada de última hora na reta final da janela de transferências, a ex-joia do Palmeiras permanecerá na Espanha para provar seu valor. Endrick agora vai se concentrar em conquistar minutos atrás de Mbappe, enquanto o Real Madrid se prepara para a próxima temporada sob o comando de Mourinho.
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