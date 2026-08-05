Endrick decidiu não deixar o Real Madrid neste verão, após um empréstimo bem-sucedido de seis meses ao Lyon, segundo o The Athletic. O internacional brasileiro voltou à Espanha depois de disputar a Copa do Mundo de 2026 e quer brigar por seu espaço no elenco.

Apesar do forte interesse do clube italiano AS Roma, o atacante de 20 anos está determinado a se firmar no Bernabéu em vez de sair para mais uma passagem temporária. O Foot Mercato afirma que o técnico Mourinho ficou profundamente impressionado com o jovem atacante desde seu retorno à pré-temporada, abrindo caminho para que ele permaneça em Madri.