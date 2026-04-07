Endrick conta como se tornou o maior fã de Bobby Charlton, enquanto o craque brasileiro fala sobre o apelido engraçado que Jude Bellingham e Vinicius Jr. lhe deram

A admiração declarada do jovem pelo falecido craque inglês acabou se tornando uma piada recorrente no vestiário do Real Madrid, envolvendo estrelas como Bellingham e Vinicius. Apesar das brincadeiras bem-humoradas, Endrick vê o apelido como uma prova do espírito positivo que reina entre os jogadores do Los Blancos.

Em entrevista à FourFourTwo, Endrick — que está passando a temporada emprestado ao Lyon — explicou: “Sou um grande fã do EA Sports FC e jogo muito o Ultimate Team, onde os jogadores mais cobiçados são os Ícones. Além de Bobby Charlton, também gosto de jogar com Ruud Gullit. Comecei a aprender sobre a história de Charlton porque ele era um atacante, mas também jogava como meio-campista e defendia muito bem também.”

Ele acrescentou: “Gosto de aprender sobre a história dos jogadores que recebo, mas que não conheço muito bem, então pesquisei sobre ele e vi que jogou pelo Manchester United, ganhou a Copa da Europa e era amado pelos torcedores locais. Gostei da história dele e o usei bastante no jogo porque ele tem um chute incrível. Infelizmente, nunca tive a chance de conhecê-lo, mas já vi vídeos dele no TikTok. Sempre encaro isso como uma brincadeira e gosto do apelido; isso mostra como o ambiente é bom no Real Madrid.”