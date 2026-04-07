Getty Images Sport
Traduzido por
Endrick conta como se tornou o maior fã de Bobby Charlton, enquanto o craque brasileiro fala sobre o apelido engraçado que Jude Bellingham e Vinicius Jr. lhe deram
Uma abordagem contemporânea à apreciação histórica
O atacante brasileiro surpreendeu o mundo do futebol ao citar Charlton como seu ídolo após marcar seu primeiro gol pela seleção contra a Inglaterra, em Wembley, em 2024. Apesar de ter nascido décadas depois do auge da carreira de Charlton, o interesse do jogador de 19 anos foi despertado ao usar o cartão lendário do ícone no videogame EA Sports FC. Essa introdução digital o levou a pesquisar a carreira lendária do atacante no United, incluindo seu papel na conquista da Copa da Europa de 1968.
- AFP
Ícones e o apelido “Bobby”
A admiração declarada do jovem pelo falecido craque inglês acabou se tornando uma piada recorrente no vestiário do Real Madrid, envolvendo estrelas como Bellingham e Vinicius. Apesar das brincadeiras bem-humoradas, Endrick vê o apelido como uma prova do espírito positivo que reina entre os jogadores do Los Blancos.
Em entrevista à FourFourTwo, Endrick — que está passando a temporada emprestado ao Lyon — explicou: “Sou um grande fã do EA Sports FC e jogo muito o Ultimate Team, onde os jogadores mais cobiçados são os Ícones. Além de Bobby Charlton, também gosto de jogar com Ruud Gullit. Comecei a aprender sobre a história de Charlton porque ele era um atacante, mas também jogava como meio-campista e defendia muito bem também.”
Ele acrescentou: “Gosto de aprender sobre a história dos jogadores que recebo, mas que não conheço muito bem, então pesquisei sobre ele e vi que jogou pelo Manchester United, ganhou a Copa da Europa e era amado pelos torcedores locais. Gostei da história dele e o usei bastante no jogo porque ele tem um chute incrível. Infelizmente, nunca tive a chance de conhecê-lo, mas já vi vídeos dele no TikTok. Sempre encaro isso como uma brincadeira e gosto do apelido; isso mostra como o ambiente é bom no Real Madrid.”
Profissionalismo por trás das brincadeiras
Embora a alcunha de “Bobby” continue sendo uma constante nas suas interações nas redes sociais com os colegas do Real Madrid, o atacante faz questão de distinguir entre a diversão no vestiário e o foco profissional. Ele mantém um alto padrão de trabalho sempre que entra em campo, garantindo que o seu desenvolvimento continue sendo a prioridade durante a sua atual passagem temporária longe do Bernabéu.
Refletindo sobre seu ambiente de trabalho, ele acrescentou: “Mas quando é hora de trabalhar a sério, eles me chamam pelo meu nome e nos concentramos em dar o nosso melhor. Aqui no Lyon, o apelido não pegou – eles simplesmente me chamam de Endrick. Gosto de aprender sobre a história dos jogadores que recebo, mas que não conheço muito bem. Jogar no estádio onde Bobby jogou, marcar um gol no dia da estreia de Ronaldo – essas são memórias muito importantes para mim.”
- Getty Images Sport
Formando a próxima estrela da Seleção
Endrick vem aprimorando suas habilidades por empréstimo no Lyon, onde marcou três gols e deu quatro assistências em dez partidas da Ligue 1 nesta temporada. Esta passagem pela França tem como objetivo proporcionar-lhe a regularidade de jogo de que necessita antes de retornar para disputar uma vaga definitiva no ataque repleto de estrelas do Real Madrid. Com 15 partidas pela seleção principal e três gols pelo Brasil, o atacante continua sendo uma peça fundamental para o futuro da seleção, que se prepara para o próximo grande ciclo internacional.