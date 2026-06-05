Endrick considera “impossível entender” Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold, apesar das ligações diárias de apoio do companheiro de equipe do Real Madrid

O jovem atacante atribuiu à forte camaradagem no vestiário o mérito de mantê-lo com os pés no chão durante uma transição desafiadora para o futebol europeu. Ao detalhar suas experiências em uma entrevista ao canal Men in Blazers no YouTube, Endrick disse: “O primeiro ano é sempre difícil.

Você chega a um clube com jogadores como [Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo… É muito difícil jogar com todos eles, mas você também aprende muito. Consegui colocar tudo o que aprendi em prática no Lyon e, quando voltar, poderei demonstrar isso lá.”

Embora tenha sido difícil conquistar uma vaga no time titular, o jovem astro brasileiro encontrou um importante apoio emocional no incentivo constante de seus colegas. Ele acrescentou: “Bellingham me liga todos os dias. Quando eu estava me sentindo para baixo, ele me animava e conversávamos. Ele me ajudou muito. Trent também. São jogadores muito acessíveis.

"Tento aprender com eles, inclusive inglês, mas é impossível entendê-los.”