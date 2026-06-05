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Endrick considera “impossível entender” Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold, apesar das ligações diárias de apoio do companheiro de equipe do Real Madrid
Jogador brasileiro retorna após empréstimo
Endrick voltou ao Real Madrid após uma produtiva passagem de seis meses por empréstimo na Ligue 1, pelo Lyon. Como antes tinha dificuldade em conseguir tempo de jogo regular no ataque repleto de estrelas do Real Madrid, a passagem temporária do jogador de 19 anos pela França proporcionou-lhe o tempo de jogo essencial para recuperar sua melhor forma. Consequentemente, esse renascimento garantiu ao atacante, que tem contrato no Bernabéu até junho de 2030, uma vaga cobiçada na seleção nacional.
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Endrick fala sobre o momento difícil no Bernabéu
O jovem atacante atribuiu à forte camaradagem no vestiário o mérito de mantê-lo com os pés no chão durante uma transição desafiadora para o futebol europeu. Ao detalhar suas experiências em uma entrevista ao canal Men in Blazers no YouTube, Endrick disse: “O primeiro ano é sempre difícil.
Você chega a um clube com jogadores como [Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo… É muito difícil jogar com todos eles, mas você também aprende muito. Consegui colocar tudo o que aprendi em prática no Lyon e, quando voltar, poderei demonstrar isso lá.”
Embora tenha sido difícil conquistar uma vaga no time titular, o jovem astro brasileiro encontrou um importante apoio emocional no incentivo constante de seus colegas. Ele acrescentou: “Bellingham me liga todos os dias. Quando eu estava me sentindo para baixo, ele me animava e conversávamos. Ele me ajudou muito. Trent também. São jogadores muito acessíveis.
"Tento aprender com eles, inclusive inglês, mas é impossível entendê-los.”
O atacante recupera o faro de gol
A decisão de se afastar temporariamente do Santiago Bernabéu acabou sendo um grande ponto de virada para o jovem prodígio. Endrick disse: “Não foi difícil ir para o Lyon. No fim das contas, Deus me disse que eu tinha que ir, e eu fui. Não tive medo; foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu precisava jogar. Consegui marcar gols, dar assistências e jogar muitos minutos.”
De olho no grande evento mundial, o jovem atacante expressou seu imenso orgulho em representar seu país, ao mesmo tempo em que elogiou tanto um companheiro de equipe icônico quanto o técnico da seleção. Endrick acrescentou: “Jogar uma Copa do Mundo é a melhor coisa do mundo. Poder representar meu país é um sonho que se tornou realidade.
"A Copa do Mundo é muito importante para as pessoas, e faz muito tempo que não a ganhamos. Neymar tem DNA brasileiro. Ele é um dos melhores da nossa história. Me dou muito bem com o Ancelotti. Ele é um ótimo técnico e entende muito bem a pessoa. Sei que eles têm muito respeito por mim."
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A campanha para a Copa do Mundo está por vir
O atacante chega ao grande evento mundial em excelente forma, tendo marcado cinco gols e dado sete assistências em 16 partidas pelo Lyon. Sob o comando do técnico da seleção, Carlo Ancelotti, Endrick buscará aumentar sua contagem de 16 partidas pela seleção ao lado de Neymar, que retorna ao time.
O Brasil estreia na Copa do Mundo no Grupo C contra o Marrocos no MetLife Stadium no sábado, 13 de junho, antes de enfrentar o Haiti e a Escócia nas partidas seguintes.