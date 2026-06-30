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Endrick “ansioso” por um novo capítulo no Real Madrid e expressa gratidão ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pela oportunidade na Copa do Mundo
Endrick reflete sobre a importante passagem por empréstimo pelo Lyon e a trajetória na Copa do Mundo
Endrick demonstrou imensa felicidade após ajudar o Brasil a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, partida em que atuou durante todo o segundo tempo. Em declaração à imprensa divulgada pelo AS, Endrick refletiu sobre sua trajetória recente.
“Estou muito feliz e grato a Deus, pois os últimos seis meses foram excepcionais na minha vida. Minha carreira mudou muito durante esse período”, afirmou Endrick. Ele acrescentou: “No início deste ano, eu não estava jogando pelo Real Madrid, então tive a oportunidade de sair por empréstimo. Agradeço a Deus por isso e também agradeço ao Lyon por ter aberto suas portas para mim e me dado a chance de mostrar meu potencial e chegar à Copa do Mundo.”
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Memes virais e a defesa das escolhas de escalação de Ancelotti
O início do torneio foi alvo de intenso escrutínio, já que as redes sociais foram inundadas com memes virais questionando a relação entre Endrick e Carlo Ancelotti. Endrick ficou no banco sem entrar em campo durante o empate em 1 a 1 com o Marrocos, antes de jogar 26 minutos contra o Haiti e apenas oito minutos contra a Escócia.
Apesar do barulho externo, Endrick defendeu Ancelotti. Desmentindo os rumores de um conflito, Endrick disse: “Ele é um ótimo técnico, tem a cabeça no lugar. Agradeço a Deus por ele estar aqui, porque é um ótimo técnico. Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick, não vai fazer o que é melhor para os torcedores, ele vai fazer o que é melhor para a equipe. Ele sabe muito bem como eu posso ajudar a equipe.”
Ancelotti pede paciência enquanto Endrick justifica a confiança depositada nele
Ancelotti vinha pedindo constantemente aos torcedores que fossem pacientes, insistindo que Endrick teria sua chance no momento certo e elogiando sua maturidade. Esse momento chegou contra o Japão, quando Ancelotti colocou Endrick em campo no intervalo, uma decisão tática que se mostrou altamente eficaz. Endrick dirigiu uma mensagem especial de agradecimento a Ancelotti por essa confiança.
“Sou muito grato ao técnico, pois ele sabe bem o que cada jogador pode oferecer”, comentou Endrick. “Ele me deu a oportunidade no início do segundo tempo para ajudar a equipe a mudar o rumo da partida, e conseguimos conquistar a vitória.” Essa substituição permitiu que Endrick causasse um impacto significativo em campo, deixando para trás de vez as frustrações do início do torneio.
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O que vem por aí para Endrick e o Brasil?
"Estou vivendo um momento maravilhoso com a seleção brasileira e aproveitando cada minuto da Copa do Mundo", concluiu Endrick. "Depois que o torneio terminar, estou ansioso para voltar ao Real Madrid e começar um novo capítulo lá." Endrick agora se preparará para as oitavas de final, na esperança de que suas atuações de sucesso lhe garantam uma vaga de titular quando retornar ao Real Madrid.