Endrick “ansioso” por um novo capítulo no Real Madrid e expressa gratidão ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pela oportunidade na Copa do Mundo

Endrick demonstrou imensa felicidade após ajudar o Brasil a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, partida em que atuou durante todo o segundo tempo. Em declaração à imprensa divulgada pelo AS, Endrick refletiu sobre sua trajetória recente.

“Estou muito feliz e grato a Deus, pois os últimos seis meses foram excepcionais na minha vida. Minha carreira mudou muito durante esse período”, afirmou Endrick. Ele acrescentou: “No início deste ano, eu não estava jogando pelo Real Madrid, então tive a oportunidade de sair por empréstimo. Agradeço a Deus por isso e também agradeço ao Lyon por ter aberto suas portas para mim e me dado a chance de mostrar meu potencial e chegar à Copa do Mundo.”