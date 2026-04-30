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Endrick admite que ficou surpreso com a personalidade de Jude Bellingham depois de se juntar ao Real Madrid
"Bellingham foi muito importante para mim"
O atacante brasileiro admitiu que seus preconceitos em relação ao ex-jogador do Borussia Dortmund foram rapidamente dissipados assim que começaram a trabalhar juntos diariamente na capital espanhola. O jogador de 19 anos reconhece que Bellingham o ajudou a se adaptar durante um período em que se sentia isolado devido à falta de tempo de jogo e às barreiras linguísticas.
Em entrevista ao The Guardian, Endrick falou calorosamente sobre o astro inglês, dizendo: “Bellingham foi muito importante para mim. Ele me fez sentir bem-vindo no clube. Eu não falava inglês muito bem, mas ele conversava comigo, tentava falar um pouco de espanhol, estava ao meu lado e me dava conselhos. A amizade dele foi importante para mim no meu início no Real Madrid. Isso realmente teve um impacto em mim. Eu tinha uma certa impressão dele antes de chegar, mas ele era completamente diferente. Ele é um jogador incrível e uma pessoa incrível também, especialmente quando se trata de amizade. Foi isso que mais me impressionou nele.”
- AFP
Orientação do experiente Modric
Enquanto Bellingham oferecia apoio pessoal, a lenda croata Luka Modric deu uma aula magistral de técnica que deixou o adolescente impressionado. Endrick revelou que a ética de trabalho do experiente meio-campista no Real serviu de modelo para o sucesso profissional, antes de ele deixar o clube no verão passado. O jovem astro brasileiro aproveitou todas as oportunidades para absorver os conselhos do vencedor da Bola de Ouro de 2018 durante o tempo que passaram juntos no campo de treinamento.
Endrick explicou: “Modric foi o jogador que mais me impressionou no Real Madrid: 100%. Ele é um cara que me ensinou muito no meu primeiro ano. Não só nos treinos, mas também nas partidas. Foi uma aula de futebol. Ele tinha 40 anos e era muito forte. Treinava todos os dias. Quando não estava jogando, ia ao clube e treinava, fazendo seu próprio treino extra. A maneira como ele joga é incrível. Ele sempre me dava dicas, dizendo o que eu deveria fazer em campo. Isso me ajudou muito. Ele foi uma das pessoas mais incríveis que já conheci no futebol.”
Lutando contra lesões e “noites de dúvida”
A trajetória não tem sido totalmente tranquila para o jovem prodígio, que enfrentou um revés significativo após uma lesão na coxa que o deixou fora dos gramados por três meses na primeira metade da temporada. A falta de tempo de jogo no Real Madrid acabou levando a uma transferência por empréstimo para o Lyon, mas o impacto psicológico da lesão foi pesado. Endrick confessou sentir um medo imenso em relação ao seu futuro físico e à sua posição na seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti.
“Tive uma lesão complicada e perdi muito tempo. Isso me afastou de muitos jogos, treinos e trabalho. Não pude competir. Quando você se lesiona, perde tudo. Perde a chance de lutar por uma vaga. São coisas que estão fora do meu controle”, revelou. “Eu estava com muito medo. Chorei várias vezes. É algo que você faz em particular. Não sabia como lidar com a lesão nem o que esperar. Você não sabe se vai ter uma recaída, se vai manter a sua força, se vai voltar mais fraco. Isso afeta muito. Você fica com medo do futuro. Mas eu sabia que tinha que seguir em frente. Se eu tivesse sofrido outra lesão, teria passado por todo o processo novamente. Eu sabia que, quando voltasse, teria que dar o meu melhor.”
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A reta final para a seleção da Copa do Mundo
Atualmente em grande fase na Ligue 1, com quatro gols e seis assistências em 13 partidas pelo Lyon, Endrick está focado em garantir sua vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Depois de uma participação de destaque na vitória em um amistoso contra a Croácia em março, onde sofreu um pênalti e deu uma assistência, o atacante sente que finalmente conseguiu ignorar o barulho das redes sociais para se concentrar na tarefa em mãos. Com o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá se aproximando, a pressão recai sobre as jovens estrelas da Seleção para acabar com um jejum de títulos de 24 anos.
“Meu primeiro desejo é disputar a Copa do Mundo. Preciso estar lá. Esse é meu primeiro pensamento. Antes de pensar no título, preciso fazer bem meu trabalho no Lyon. Estou focado aqui. Preciso jogar bem nos jogos que faltam para garantir minha vaga. Meu sonho é disputar a Copa do Mundo e ajudar meu país. Vou dar o meu melhor para ajudar o Brasil”, concluiu Endrick.