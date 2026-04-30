Endrick admite que ficou surpreso com a personalidade de Jude Bellingham depois de se juntar ao Real Madrid

A trajetória não tem sido totalmente tranquila para o jovem prodígio, que enfrentou um revés significativo após uma lesão na coxa que o deixou fora dos gramados por três meses na primeira metade da temporada. A falta de tempo de jogo no Real Madrid acabou levando a uma transferência por empréstimo para o Lyon, mas o impacto psicológico da lesão foi pesado. Endrick confessou sentir um medo imenso em relação ao seu futuro físico e à sua posição na seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

“Tive uma lesão complicada e perdi muito tempo. Isso me afastou de muitos jogos, treinos e trabalho. Não pude competir. Quando você se lesiona, perde tudo. Perde a chance de lutar por uma vaga. São coisas que estão fora do meu controle”, revelou. “Eu estava com muito medo. Chorei várias vezes. É algo que você faz em particular. Não sabia como lidar com a lesão nem o que esperar. Você não sabe se vai ter uma recaída, se vai manter a sua força, se vai voltar mais fraco. Isso afeta muito. Você fica com medo do futuro. Mas eu sabia que tinha que seguir em frente. Se eu tivesse sofrido outra lesão, teria passado por todo o processo novamente. Eu sabia que, quando voltasse, teria que dar o meu melhor.”