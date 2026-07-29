A mudança representa mais uma tentativa de recolocar nos trilhos uma carreira que estagnou de forma significativa desde que Phillips concluiu uma transferência de £ 42 milhões para o City, vindo do Leeds, há quase quatro anos. A falta de ritmo de jogo tem sido um tema recorrente para o jogador de 30 anos. Sua desvantagem física em comparação com os titulares habituais do City ficou evidente em quase todas as vezes em que entrou em campo. Incluindo seus diversos empréstimos, ele soma um total de 46 partidas pela liga desde que chegou ao City, há quase quatro anos.

Wilder, em entrevista à BBC Radio Sheffield, segue otimista: "Ele ainda vai ter muita gente atrás dele. Trouxemos um grande profissional. Ele deu azar com a lesão e não jogou tanto quanto queria jogar.

"Falei com ele e disse que adoraríamos ser uma opção para você, seu agente e seu clube de origem, se isso for uma possibilidade. Ele certamente preenche todos os requisitos em termos de personalidade e características, fora e dentro de campo. Se houver uma oportunidade, tenho certeza de que vamos tentar explorá-la."